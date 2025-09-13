sábado 13 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Alertan por deficiencias de zinc que afectan al trigo y la cebada

    Un relevamiento realizado por especialistas del INTA Balcarce, el Instituto de Innovación para la Producción Agropecuaria y el Desarrollo Sostenible del Conicet y la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce determinó que el nivel de zinc en los suelos podría limitar el rendimiento de los cultivos de trigo y cebada de la región.

    13 de septiembre de 2025 - 11:58
    image
    image

    Durante años, la fertilidad de los suelos de la región pampeana se manejó principalmente con foco en los macronutrientes esenciales como nitrógeno (N), fósforo (P) y, en menor medida, azufre (S). Sin embargo, estudios recientes advierten que la baja disponibilidad de micronutrientes, en especial el zinc (Zn), puede impactar en los rendimientos agrícolas, al punto de comprometer la eficiencia productiva de los sistemas extensivos.

    Lee además
    un giro en la sanidad animal: el gobierno reduce la vacunacion antiaftosa desde 2026

    Un giro en la sanidad animal: el Gobierno reduce la vacunación antiaftosa desde 2026
    86° expo rural de pergamino: comenzo la gran fiesta del campo y la ciudad

    86° Expo Rural de Pergamino: comenzó la gran fiesta del campo y la ciudad

    Los datos surgen de un relevamiento realizado por la Unidad Integrada Balcarce —Buenos Aires—, que muestra una disminución significativa en los niveles disponibles de zinc en el suelo. Según el análisis, un 33 % de los lotes analizados en el sur bonaerense presentan concentraciones por debajo de 0,80 partes por millón (ppm), nivel de Zn que podría limitar el rendimiento de trigo y cebada. Esta tendencia marca un retroceso en comparación con los registros de 2011, cuando los valores en la zona eran predominantemente medios o altos.

    “Hoy el zinc comienza a mostrar señales de deficiencia en suelos donde históricamente no representaba una limitante. El escenario actual obliga a repensar las estrategias de diagnóstico y manejo para evitar pérdidas económicas y nutricionales en los cultivos”, sostuvo Hernán Sainz Rozas, especialista en fertilidad de suelos del INTA Balcarce.

    Las consecuencias de esta deficiencia son concretas: cuando los niveles de zinc son bajos, los cultivos de trigo y cebada pueden registrar pérdidas de rendimiento de entre el 5 % y el 15 % si no se fertiliza. “En números, un suelo con 0,75 *partes por millón de Zn y un objetivo de 7.000 kilos por hectárea puede perder hasta 840 kilos por hectárea. Ese valor excede ampliamente el costo de la fertilización, que ronda entre 18 y 20 dólares por hectárea”, detalló Sainz Rozas.

    Estudios preventivos

    Desde el INTA recomiendan realizar análisis preventivos del suelo para anticipar problemas y definir estrategias de reposición. De acuerdo con Pablo Barbieri, especialista del INTA Balcarce, “el método más confiable es la determinación de zinc extractable en muestras tomadas a 20 centímetros de profundidad, preferentemente en presiembra”. Dado que el zinc presenta una alta variabilidad espacial, sugiere tomar entre 25 y 35 submuestras por lote con un muestreador de acero inoxidable para evitar contaminación.

    La fertilización con zinc puede realizarse a través de diversas vías: mezclas sólidas, fertilizantes sólidos compuestos, fertilizantes líquidos, tratamiento de semillas o aplicaciones foliares. En trigo, por ejemplo, la extracción promedio por hectárea oscila entre 200 y 320 gramos, lo cual puede compensarse con aplicaciones de entre 0,5 y 1 kilo de zinc por hectárea.

    image

    Una estrategia que gana terreno es la aplicación conjunta de zinc y fósforo, especialmente fertilizantes sólidos compuestos, o mediante el recubrimiento del fertilizante fosfatado con formulaciones líquidas que contienen Zn bajo la forma de óxido u orgánica. “Esto mejora la distribución del micronutriente en el suelo y permite una absorción más eficiente por parte del cultivo”, explicó Barbieri.

    Elevar los niveles para lograr resultados

    La baja movilidad del zinc en el perfil del suelo convierte a la reposición en una inversión estratégica. “El objetivo debe ser elevar los niveles hasta 1,3 partes por millón para evitar restricciones futuras. Fertilizar no solo repone lo exportado, sino que mejora el capital nutricional del suelo a largo plazo”, señaló Barbieri.

    Nahuel Reussi Calvo, investigador del Conicet y de la Universidad Nacional de Mar del Plata, también subraya la importancia del zinc en procesos fisiológicos clave como la fotosíntesis, la síntesis de proteínas y azúcares y el metabolismo de auxinas.

    “Su deficiencia no solo afecta el crecimiento del cultivo, sino que reduce la eficiencia en la utilización de nitrógeno y fósforo, nutrientes fundamentales para sostener altos rendimientos”, explicó el invetigador del Conicet. “Su deficiencia no solo afecta el crecimiento del cultivo, sino que reduce la eficiencia en la utilización de nitrógeno y fósforo, nutrientes fundamentales para sostener altos rendimientos”, explicó el invetigador del Conicet.

    El laboratorio de suelos del INTA Balcarce también aporta datos que preocupan: aproximadamente un 66 % de los suelos pampeanos hoy tiene niveles medios a bajos de zinc, una problemática ya conocida en el norte de la región, pero que ahora se manifiesta con claridad en el sur bonaerense. “Invertir en diagnóstico y reposición inteligente puede evitar pérdidas importantes y potenciar los suelos del sur bonaerense, región clave para la producción de trigo y cebada de la Argentina”, concluyó Sainz Rozas.

    Temas
    Seguí leyendo

    Un giro en la sanidad animal: el Gobierno reduce la vacunación antiaftosa desde 2026

    86° Expo Rural de Pergamino: comenzó la gran fiesta del campo y la ciudad

    Maíz y girasol desplazan a la soja: la siembra cae en 800.000 hectáreas

    En maíz, el buen momento agronómico impulsa las siembras tempranas

    La evolución del campo se sube a una nueva edición de "La Rural" en Pergamino

    86° Expo Rural Pergamino: El campo y la ciudad comienzan a celebrar su fiesta

    Elecciones: la derrota del Gobierno sacude al dólar, el Riesgo País y las acciones

    Desde Entre Ríos, mostraron las claves para reducir la brecha del maíz

    Entre riesgos y oportunidades: las lluvias de agosto redefinen la campaña agrícola

    Luego de un invierno histórico, las lluvias se normalizarían en primavera

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Presentacion oficial del festival boxístico en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central

    Presentación oficial del festival de boxeo en Zárate con Lautaro Benicelli como figura central
    Baradero: otro incendio intencional destruye el deposito de ramas municipales

    Baradero: otro incendio intencional destruye el depósito de ramas municipales

    Sábado 13 de septiembre - Versión PDF

    Alertan por deficiencias de zinc que afectan al trigo y la cebada

    Alertan por deficiencias de zinc que afectan al trigo y la cebada

    San Pedro: los mellizos Sosa partirán a República Checa para representar a la Argentina en canotaje

    San Pedro: los mellizos Sosa viajarán a República Checa para representar a la Argentina en canotaje