El campo cuestiona al Gobierno: vuelta de retenciones a la soja y el maíz: "A veces la paciencia se termina"

Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) , su presidente Nicolás Pino sostuvo: “Más allá de los formalismos administrativos, las prórrogas no son la solución. No nos vamos a cansar de repetirlo: las retenciones deben ser eliminadas definitivamente”.

Aunque valoró que en los últimos meses “el Gobierno dejó en el bolsillo de los productores más de US$550 millones”, subrayó que eso no alcanza para sostener la rentabilidad. “Ese es el camino, pero falta decisión. No pido más paciencia, pero tenemos que tener templanza y recordar de dónde venimos y dónde estamos hoy”, expresó en el marco del lanzamiento de la 137ª Exposición Rural de Palermo.

Por su parte, Ignacio Kovarsky (Carbap) fue más contundente: “Esto da a pensar que el resto de las producciones vuelve al estado anterior. Todo el trabajo que hicimos no sirvió. Con estos niveles de retenciones no se va a producir más alimentos”. Y agregó: “Los números mandan. Si no te dan los números y no podés pagar las cuentas, se termina la templanza”.

“Reglas claras, no parches”

Patricio Kilmurray, presidente de CARTEZ, remarcó que la medida es solo un parche: “Lo que necesitamos son reglas claras y políticas agropecuarias a largo plazo. No estos decretos con fecha de vencimiento. Sin previsibilidad no hay inversión posible”.

También cuestionó la falta de diálogo: “Parece que el Gobierno no sabe de lo que está hablando, ni se preocupa por convocar a las entidades para pedir una opinión. Esperemos que reflexionen”.

Una decisión “centralista”

El exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez se sumó a las críticas desde su cuenta en X (ex Twitter): “Ya es oficial: aumentan las retenciones al 93% de las exportaciones agrícolas. Se trata de un aumento de recursos que se destinan exclusivamente a las arcas nacionales, sin coparticipación”.

Rodríguez explicó que el trigo y la cebada solo aportaron el 7% del total de las retenciones del agro en 2024, mientras que el grueso (93%) volverá a tributar alícuotas completas. “Se refuerza el centralismo fiscal del Gobierno libertario”, denunció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TOPOarg/status/1938519627627213240&partner=&hide_thread=false YA ES OFICIAL: AUMENTAN LAS RETENCIONES AL 93% DE LAS EXPORTACIONES AGRÍCOLAS



Mediante el Decreto 439/2025, el Presidente Javier Milei decidió aumentar los derechos de exportación (retenciones) a la producción del campo, a partir del 1 de julio próximo.



Se trata de un aumento… — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) June 27, 2025

Las cámaras exportadoras, en otra sintonía

En contraste con las entidades rurales, desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (CIARA–CEC) dijeron: “Celebramos la decisión del Gobierno. Es el camino correcto para eliminar distorsiones y alentar a la producción”.

Sin embargo, también pidieron avanzar en una “disminución gradual y consecutiva” de los derechos de exportación para la soja y sus derivados.