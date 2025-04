Cristina Fernández contra el desdoblamiento: pide que los bonaerenses voten una sola vez el 26 de octubre

El mensaje no es menor: Cristina no solo es expresidenta y figura central del peronismo, sino también actual presidenta del Partido Justicialista Nacional, desde donde ejerce una conducción política que, aún sin cargo institucional, sigue ordenando a buena parte del movimiento.

Sin embargo, Cristina lo ve al revés.

“Un error político”: Cristina rechaza la provincialización de la elección

En su mensaje, Cristina califica como “un error” el desdoblamiento, tanto desde el punto de vista económico como político. Argumenta que:

Votar dos veces en seis semanas implica desgaste ciudadano y gasto innecesario.

El contexto económico —marcado por recesión, caída de consumo, desempleo y obras paralizadas— no justifica duplicar el costo electoral.

En lo político, divide esfuerzos, provincializa la discusión y debilita al peronismo al sacar la elección de su eje nacional.

En el fondo, Cristina también expresa un mensaje implícito: prefiere que Milei esté en la boleta, y que el electorado bonaerense vote “todo junto”, polarizando con el libertario y evitando fragmentar el voto oficialista.

El anhelo de medirse con Milei… en la provincia

El mensaje de Cristina se puede leer también como una apuesta táctica. La expresidenta sospecha que al PJ le conviene la nacionalización de la elección bonaerense. Que al enfrentar a Milei en un único turno —sin desdoblamientos— puede recuperar terreno.

Es, en parte, una reedición de la estrategia de 2019: unificar el frente, evitar internas sangrientas, y concentrar el rechazo al adversario en un solo movimiento.

No es menor que Cristina no mencione en ningún momento a las PASO. Su silencio parece intencionado: no quiere abrir ahora la discusión sobre candidaturas ni legitimar internas en un contexto delicado. Su preocupación está puesta, por ahora, en el formato de la elección.

Un gesto para la oposición y el gobernador

En un giro llamativo, Cristina también pidió a sus legisladores provinciales —Teresa García y Facundo Tignanelli— que desistan del proyecto de ley de concurrencia electoral, que permitiría unificar ambas elecciones pero con boletas separadas. Al mismo tiempo, solicitó que apoyen el proyecto presentado por el gobernador Kicillof para modificar el calendario, firmado también por legisladores de UCR, LLA y PRO.

Es decir: Cristina no solo rechaza el desdoblamiento, sino que habilita una coincidencia táctica con parte de la oposición, algo poco frecuente en su discurso público. ya que solicita que sus legisladores no acompañen el proyecto que propone la “concurrencia electoral” con boletas separadas, y en cambio apoyen el que directamente elimina el desdoblamiento.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1911736198902743265&partner=&hide_thread=false HOY, 14 de abril, sigo creyendo, junto a otros compañeros y compañeras, que en las próximas elecciones parlamentarias en la PBA, tanto nacionales como provinciales, LO MEJOR PARA LOS BONAERENSES en general, Y PARA EL PERONISMO en particular; ES VOTAR UNA SOLA VEZ, EL 26 DE… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 14, 2025

¿Qué pasa ahora?

El escenario queda abierto: si el proyecto de ley avanza en la Legislatura, el gobierno bonaerense podría retroceder en la convocatoria a elecciones del 7 de septiembre. Si no, los bonaerenses votarán dos veces. Y con ello, el peronismo deberá enfrentar dos campañas separadas.

Lo que queda claro es que Cristina quiere disputar la narrativa directamente con Milei, y que prefiere hacerlo con todo en juego al mismo tiempo.

Enlace sugerido:

Ver el decreto completo publicado en el Boletín Oficial (7 de abril)