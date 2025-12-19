Córdoba volverá a ser sede de Casa FOA 2026

Casa FOA confirmó que su edición 2026 se realizará nuevamente en Córdoba y tendrá como sede al emprendimiento Pocito Social Life. La muestra se llevará a cabo entre el 15 de abril y el 15 de mayo y contará con 35 espacios intervenidos por estudios de arquitectura , diseño interior y paisajismo de distintas partes del país.

La elección de Pocito como sede no es nueva. El proyecto ya había albergado a Casa FOA en 2024, en una edición que marcó el regreso del evento a Córdoba luego de varios años y que tuvo una importante convocatoria de público. En aquella oportunidad, la muestra se desarrolló bajo la Torre I del complejo, un sector que hoy ya se encuentra en funcionamiento con oficinas, un zócalo comercial y un estacionamiento de tres niveles.

Para la edición 2026, el recorrido se trasladará a un nuevo espacio dentro del mismo emprendimiento. Se trata de una superficie de aproximadamente 4.500 metros cuadrados que actualmente forma parte del área donde se construye la Torre II y que, una vez finalizada, estará destinada a un nuevo centro comercial. De este modo, Casa FOA volverá a ocupar un ámbito en proceso de transformación, anticipando usos futuros vinculados a residencias, oficinas corporativas y una terraza con rooftops y amenities que superará los 5.000 metros cuadrados.

Desde la organización del evento, destacan que uno de los rasgos distintivos de Casa FOA es su elección de edificios y espacios urbanos que atraviesan procesos de reconversión. En ese sentido, la continuidad de Pocito como sede responde a una lógica que combina arquitectura, ciudad y obra en marcha. “Hoy nos transformamos en una experiencia donde están pasando muchas cosas al mismo tiempo”, señaló Marcos Malbrán, director general de Casa FOA, al referirse al carácter dinámico del proyecto anfitrión.

La edición 2026 mantendrá el formato tradicional del evento, con una grilla de espacios intervenidos por profesionales que trabajan sobre distintos programas: viviendas, áreas de trabajo, espacios comerciales, propuestas de diseño experimental y soluciones vinculadas al habitar contemporáneo. Como en ediciones anteriores, la muestra funcionará como una vidriera de tendencias, materiales y enfoques proyectuales, pero también como un punto de encuentro entre desarrolladores, diseñadores, empresas proveedoras y público general.

Casa FOA ratifica su presencia en Córdoba

La confirmación de la sede y las fechas inicia ahora el proceso de convocatoria a estudios y profesionales que formarán parte de la muestra. En los próximos meses se definirán los lineamientos curatoriales, los equipos participantes y las empresas que acompañarán el evento como sponsors y proveedores.

Con su regreso a Pocito Social Life, Casa FOA ratifica su presencia en Córdoba y su interés por vincularse con proyectos que están redefiniendo áreas de la ciudad. Para el público local, la edición 2026 volverá a ofrecer la posibilidad de recorrer una muestra de alcance nacional sin salir de la provincia y de conocer, al mismo tiempo, un desarrollo inmobiliario que continúa sumando etapas y funciones.

Fuente: Perfil.