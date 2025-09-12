viernes 12 de septiembre de 2025
    • Cómo los patios internos transforman la vida en casa

    El secreto de las casas luminosas y conectadas: patios centrales, muros de vidrio y jardines tropicales que revolucionan la arquitectura contemporánea.

    12 de septiembre de 2025 - 09:56
    La presencia de un patio interno transforma por completo la experiencia de habitar una vivienda.

    La presencia de un patio interno transforma por completo la experiencia de habitar una vivienda.

    ARCHDAILY.

    La tendencia de incorporar patios internos en viviendas urbanas transforma la manera en que se conciben los espacios habitables, al ofrecer soluciones que integran naturaleza, luz y eficiencia energética en el día a día.

    Estos ambientes, que funcionan como verdaderos pulmones verdes, no solo aportan aire fresco y claridad, también reorganizan la circulación y la conexión entre los distintos sectores de la casa.

    El patio como núcleo central de los proyectos de Juan Detry

    La mayoría de los proyectos del arquitecto Juan Detry se caracterizan por la presencia de estos espacios. Detry explicó que el verdadero corazón de la casa reside en ese espacio central, concebido no solo como un área abierta, sino como el eje vital que estructura y anima el hogar.

    El patio introduce dinamismo en la arquitectura, al ofrecer sonidos, texturas y colores que cambian con las estaciones.

    “El patio evita la estaticidad que suele tener este tipo de arquitectura, permitiendo disfrutar de los sonidos, las texturas y colores que varían con las estaciones”, detalló.

    Su función va mucho más allá de la mera organización espacial: actúa como el punto de convergencia de las cuatro orientaciones, resguarda de los vientos en jornadas adversas y se convierte en un ámbito apto tanto para la introspección como para el encuentro social.

    Claves de diseño para viviendas más sustentables y habitables

    Estos espacios, además, se erigen como un escenario ideal para incorporar vegetación, lo que posibilita que cada sector de la vivienda se abra hacia la naturaleza.

    El uso de los patios internos se caracterizan por crear viviendas que respiran, propician encuentros y ofrecen a cada familia un refugio singular donde la rutina diaria se convierte en una experiencia.

    Porque el diseño de una casa implica mucho más que la disposición de muros y techos: significa dotarla de un centro, de un alma capaz de hacerla vibrar.

    La selección de materiales y especies vegetales, la orientación adecuada y la integración de sistemas de eficiencia energética son factores clave para el diseño de patios internos que mejoran la calidad de vida y promueven la sustentabilidad en la vivienda contemporánea.

    Fuente: Infobae.

    Temas
