miércoles 08 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Chañar Ladeado tendrá la 53º Fiesta Nacional del Porcino

    La localidad ubicada al sudoeste de la provincia de Santa Fe vivirá su tradicional fiesta de la mano de la Sociedad Rural de Chañar Ladeado

    8 de octubre de 2025 - 13:02
    WhatsApp Image 2025-10-08 at 9.26.41 AM

    Chañar Ladeado y la región vivirán este fin de semana la 53º edición de la Fiesta Nacional y Provincial del Porcino. El evento es organizado por la Sociedad Rural local y cuenta con una amplia gama de actividades en las que se destacan, remates, una importante muestra estática de maquinarias y espectáculos.

    Lee además
    el campo se guarda: mas del 40% de los granos argentinos estan en silobolsas

    El campo se guarda: más del 40% de los granos argentinos están en silobolsas
    cultivos invernales: inta pergamino convoca a una jornada para tecnicos y productores

    Cultivos invernales: INTA Pergamino convoca a una jornada para técnicos y productores

    La muestra abre sus puertas el día viernes 10 de octubre con la realización de un remate ganadero de invernada, faena y cría con 9000 cabezas. Por primera vez, la firma Colombo y Magliano desembarca en esta localidad para llevar adelante la subasta presencial y por Streaming a través de Canal Rural.

    WhatsApp Image 2025-10-08 at 9.27.09 AM

    Por la noche, se presentará el analista financiero Claudio Zuchovicky para brindar una conferencia sobre la actualidad económica del país. Luego se llevará a cabo la entrega de premios del 3º Concurso de Novillos y Vaquillonas a los establecimientos de engorde a corral participantes.

    Más actividades para la familia

    El sábado continúa el cronograma cargado de actividades como el Concurso de Asadores de Lechones, charlas técnicas, espectáculos musicales y el domingo se realizará la inauguración oficial de la muestra, el remate de reproductores porcinos y la elección de la Reina 2025.

    WhatsApp Image 2025-10-08 at 9.27.26 AM

    Está todo listo, la cita es 10, 11 y 12 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de Chañar Ladeado, con entrada libre y gratuita para todo el público.

    Temas
    Seguí leyendo

    El campo se guarda: más del 40% de los granos argentinos están en silobolsas

    Cultivos invernales: INTA Pergamino convoca a una jornada para técnicos y productores

    Dalbulus maidis: para sostener la baja incidencia es clave reforzar pautas de manejo

    "Estamos con el agua hasta el cuello": movilización en Carlos Casares por las inundaciones

    La carne Angus Argentina está brillando en una importante feria alemana

    Ley nacional de fitosanitarios: la RedBPA impulsa un marco común para todo el país

    Avanza la polémica en el agro bonaerense por la Ley de Suelos

    Mirando al maíz: aunque la siembra se adelantó, la chicharrita sigue ausente

    Un comienzo de campaña con perfiles llenos y un clima que pide cautela

    Argentina recupera el estatus de país libre de influenza aviar y vuelve a exportar

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    el campo se guarda: mas del 40% de los granos argentinos estan en silobolsas

    El campo se guarda: más del 40% de los granos argentinos están en silobolsas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Javier Milei y Sebastián Pareja

    El reino del revés: la interna libertaria en PBA terminó fortaleciendo a Sebastián Pareja
    El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos de Zárate

    El Ministerio de Ambiente entregó un kit de emergencia climática a bomberos voluntarios de Zárate

    Martín Menem y Facundo Manes en los pasillos del Congreso, previo a la Sesión.

    Facundo Manes denunció a Martín Menem por amenazas en el Congreso, pero el libertario lo desmintió

    Emocionante entrevista a Isha Escribano en el programa Fuera de Página en LAOPINIONPLAY video

    "El problema es que creés que tenés tiempo": Isha Escribano en Pergamino y un llamado a vivir con conciencia

    Aprehendieron en San Pedro a un joven con marihuana en el Barrio Fonavi I

    Aprehendieron en San Pedro a un joven con marihuana en el barrio Fonavi I