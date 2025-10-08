Chañar Ladeado tendrá la 53º Fiesta Nacional del Porcino

Chañar Ladeado y la región vivirán este fin de semana la 53º edición de la Fiesta Nacional y Provincial del Porcino. El evento es organizado por la Sociedad Rural local y cuenta con una amplia gama de actividades en las que se destacan, remates, una importante muestra estática de maquinarias y espectáculos.

La muestra abre sus puertas el día viernes 10 de octubre con la realización de un remate ganadero de invernada, faena y cría con 9000 cabezas. Por primera vez, la firma Colombo y Magliano desembarca en esta localidad para llevar adelante la subasta presencial y por Streaming a través de Canal Rural.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 9.27.09 AM Por la noche, se presentará el analista financiero Claudio Zuchovicky para brindar una conferencia sobre la actualidad económica del país. Luego se llevará a cabo la entrega de premios del 3º Concurso de Novillos y Vaquillonas a los establecimientos de engorde a corral participantes.

Más actividades para la familia El sábado continúa el cronograma cargado de actividades como el Concurso de Asadores de Lechones, charlas técnicas, espectáculos musicales y el domingo se realizará la inauguración oficial de la muestra, el remate de reproductores porcinos y la elección de la Reina 2025.

WhatsApp Image 2025-10-08 at 9.27.26 AM Está todo listo, la cita es 10, 11 y 12 de octubre en el predio de la Sociedad Rural de Chañar Ladeado, con entrada libre y gratuita para todo el público.

