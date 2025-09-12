Fernando Cerimedo declaró en la Justicia y confirmó que Spagnuolo le habló de coimas en Discapacidad

El asesor de comunicación libertario Fernando Cerimedo declaró como testigo ante el fiscal Franco Picardi y ratificó que el exfuncionario Diego Spagnuolo le relató un esquema de sobornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad. La causa, que apunta a Karina Milei y “Lule” Menem, avanza por una vía independiente a los audios filtrados.

Fernando Cerimedo, exasesor de comunicación de La Libertad Avanza y actual referente del medio La Derecha Diario, declaró en los últimos días ante la Justicia como testigo en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En su testimonio, confirmó que Diego Spagnuolo , extitular de la agencia, le había contado personalmente sobre maniobras de sobornos vinculadas a la compra de medicamentos.

La declaración fue realizada ante el fiscal federal Franco Picardi , que lleva adelante la causa tras la explosión pública del caso por la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. Aunque los audios no son considerados prueba judicial directa, el testimonio de Cerimedo le da una vía independiente a la investigación .

Según Cerimedo, Spagnuolo le habló en varias oportunidades durante 2024 de situaciones vinculadas con “retornos” o pagos indebidos. De acuerdo a su relato, esos pagos habrían terminado en la Secretaría General de la Presidencia , a cargo de Karina Milei , y en su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem .

Una fuente del expediente señaló que “Cerimedo confirmó el esquema de corrupción y que Spagnuolo le dijo lo mismo que luego se escucha en los audios”. La Fiscalía analiza ahora si con este testimonio puede avanzar en nuevas medidas de prueba, más allá de las grabaciones filtradas.

Un vínculo de campaña y amistad

Cerimedo también explicó que conoció a Spagnuolo en 2023, presentado por Javier Milei durante la campaña presidencial, y que rápidamente entablaron una relación de confianza. “Nos hicimos muy amigos. Venía mucho a mi oficina y nos hicimos buenos amigos”, aseguró en una entrevista con Radio con Vos. Además, recordó que su esposa trabajaba en la ANDIS mientras Spagnuolo estaba al frente del organismo.

Aunque negó haber sido el autor de los audios que circularon públicamente, Cerimedo remarcó que el exfuncionario “le fue contando en cuotas” todo lo que ocurría en la agencia.

Los audios, la otra causa y la disputa interna

La causa original fue iniciada tras la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, patrocinante habitual de Cristina Kirchner, con base en los audios difundidos por el canal de streaming Carnaval. Si bien esos audios están cuestionados por su origen clandestino y presuntas ediciones, la Justicia aún no los declaró nulos.

Paralelamente, el Gobierno inició otra causa por posible espionaje ilegal, que ahora está en manos del fiscal Carlos Stornelli. En ese expediente ya declararon los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes habían difundido algunos de los audios. Sus testimonios fueron breves y sin imputaciones, pero ambos se pusieron a disposición de la Justicia.

Una causa que ya tiene vida propia

Con la declaración de Cerimedo, el expediente judicial comienza a despegarse del escándalo mediático. El testimonio del asesor libertario instala los presuntos sobornos en la esfera judicial por una vía independiente a las filtraciones.

En el plano político, la situación genera ruido dentro de La Libertad Avanza y afecta directamente a Karina Milei, una de las figuras más poderosas del Gobierno. Si bien no hay imputaciones directas, el foco judicial ahora apunta a verificar si existió un esquema de corrupción estructural en el manejo de fondos para discapacidad.