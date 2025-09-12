viernes 12 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Fernando Cerimedo declaró en la Justicia y confirmó que Spagnuolo le habló de coimas en Discapacidad

    Cerimedo declaró ante la Justicia y ratificó que Spagnuolo le habló sobre coimas en Discapacidad que implicarían a Karina Milei y “Lule” Menem.

    12 de septiembre de 2025 - 09:06
    Fernando Cerimedo. Ex asesor libertario en temas de comunicación

    Fernando Cerimedo. Ex asesor libertario en temas de comunicación

    LAOPINION

    El asesor de comunicación libertario Fernando Cerimedo declaró como testigo ante el fiscal Franco Picardi y ratificó que el exfuncionario Diego Spagnuolo le relató un esquema de sobornos en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad. La causa, que apunta a Karina Milei y “Lule” Menem, avanza por una vía independiente a los audios filtrados.

    Lee además
    Javier Milei

    Milei vetó la ley de reparto automático de ATN y desató una nueva pelea con los gobernadores
    Ricardo López Murphy y Javier Milei. Epocas de liberalismo razonable

    Ricardo López Murphy en modo campaña: madurez liberal versus desborde libertario

    Un testimonio clave que refuerza la denuncia original

    Fernando Cerimedo, exasesor de comunicación de La Libertad Avanza y actual referente del medio La Derecha Diario, declaró en los últimos días ante la Justicia como testigo en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En su testimonio, confirmó que Diego Spagnuolo, extitular de la agencia, le había contado personalmente sobre maniobras de sobornos vinculadas a la compra de medicamentos.

    La declaración fue realizada ante el fiscal federal Franco Picardi, que lleva adelante la causa tras la explosión pública del caso por la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. Aunque los audios no son considerados prueba judicial directa, el testimonio de Cerimedo le da una vía independiente a la investigación.

    El circuito de las coimas y el señalamiento a Karina Milei

    Según Cerimedo, Spagnuolo le habló en varias oportunidades durante 2024 de situaciones vinculadas con “retornos” o pagos indebidos. De acuerdo a su relato, esos pagos habrían terminado en la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y en su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem.

    Una fuente del expediente señaló que “Cerimedo confirmó el esquema de corrupción y que Spagnuolo le dijo lo mismo que luego se escucha en los audios”. La Fiscalía analiza ahora si con este testimonio puede avanzar en nuevas medidas de prueba, más allá de las grabaciones filtradas.

    Un vínculo de campaña y amistad

    Cerimedo también explicó que conoció a Spagnuolo en 2023, presentado por Javier Milei durante la campaña presidencial, y que rápidamente entablaron una relación de confianza. “Nos hicimos muy amigos. Venía mucho a mi oficina y nos hicimos buenos amigos”, aseguró en una entrevista con Radio con Vos. Además, recordó que su esposa trabajaba en la ANDIS mientras Spagnuolo estaba al frente del organismo.

    Aunque negó haber sido el autor de los audios que circularon públicamente, Cerimedo remarcó que el exfuncionario “le fue contando en cuotas” todo lo que ocurría en la agencia.

    Los audios, la otra causa y la disputa interna

    La causa original fue iniciada tras la denuncia del abogado Gregorio Dalbón, patrocinante habitual de Cristina Kirchner, con base en los audios difundidos por el canal de streaming Carnaval. Si bien esos audios están cuestionados por su origen clandestino y presuntas ediciones, la Justicia aún no los declaró nulos.

    Paralelamente, el Gobierno inició otra causa por posible espionaje ilegal, que ahora está en manos del fiscal Carlos Stornelli. En ese expediente ya declararon los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial, quienes habían difundido algunos de los audios. Sus testimonios fueron breves y sin imputaciones, pero ambos se pusieron a disposición de la Justicia.

    Una causa que ya tiene vida propia

    Con la declaración de Cerimedo, el expediente judicial comienza a despegarse del escándalo mediático. El testimonio del asesor libertario instala los presuntos sobornos en la esfera judicial por una vía independiente a las filtraciones.

    En el plano político, la situación genera ruido dentro de La Libertad Avanza y afecta directamente a Karina Milei, una de las figuras más poderosas del Gobierno. Si bien no hay imputaciones directas, el foco judicial ahora apunta a verificar si existió un esquema de corrupción estructural en el manejo de fondos para discapacidad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Milei vetó la ley de reparto automático de ATN y desató una nueva pelea con los gobernadores

    Ricardo López Murphy en modo campaña: madurez liberal versus desborde libertario

    Pasaportes defectuosos: cómo saber si el tuyo necesita revisión y dónde hacer el trámite

    El Senado se le plantó a Milei, revirtió su veto a la ley de discapacidad

    Jornada clave en el Senado: la oposición desafía vetos y decretos de Milei

    Milei cerró la campaña de LLA en provincia, defendió a Karina y habló de un "empate técnico"

    Kicillof cruzó a Milei y lo responsabilizó por posibles incidentes en Moreno

    Un argentino entre los 10 mejores estudiantes del mundo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Javier Milei

    Milei vetó la ley de reparto automático de ATN y desató una nueva pelea con los gobernadores

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Socorro recibirá a Argentino de Alfonzo en uno de los dos partidos de este sábado.

    Regresa la acción del fútbol local luego del parate por las elecciones

    Por Fernando Bongiovanni
    Juventud irá por su segundo triunfo en el Torneo Pre Federal ante Colón de Chivilcoy.

    Juventud y Comu juegan en Pergamino por la fecha 5 del Pre Federal

    El Museo Batallas de Cepeda, ubicado en la localidad de Mariano Benítez, recibió un importante reconocimiento.
    Cultura

    El Museo Batallas de Cepeda entre los 25 finalistas internacionales del Premio ICOM

    Pergamino fue protagonista en la etapa interregional de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2025.
    Cultura

    Juegos Bonaerenses 2025: Pergamino ya tiene sus representantes en Cultura para la gran final

    La víctima manifestó que se desplazaba en bicicleta por inmediaciones de Bombero Esquivel y el lateral del Cementerio municipal cuando lo interceptaron dos sujetos.

    Un joven denunció haber sido apuñalado mientras circulaba en bicicleta cerca del Cementerio de Pergamino