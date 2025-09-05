Casa FOA: la exposición de arquitectura y diseño cumple 40 años con una nueva edición

Del 1º de octubre al 2 de noviembre, llega una nueva edición de Casa FOA. Este año la exposición de arquitectura, diseño interiro, paisajismo y arte celebra su 40º aniversario en el distrito Madero Harbour.

Más de 35 diseñadores, arquitectos y paisajistas trabajan en la creación de espacios en la nueva edición de los 40 años de Casa FOA , la exposición de arquitectura , diseño interior, paisajismo y arte más importante del país, con una edición que tendrá lugar del 1° de Octubre al 2 de Noviembre en Madero Harbour.

El predio cuenta con más de 5.000 m2 y allí los visitantes podrán recorrer espacios de gran escala y casi triple altura —algunos alcanzan los seis metros— que sorprenderán por su monumentalidad. Allí, cada diseñador dará forma a ambientes inspirados en diferentes estilos de vida y programas: dormitorios, livings, espacios de wellness, cocinas, coworkings, bodegas, baños, entre otros.

El recorrido también incluye patios exteriores, vistas abiertas al distrito, galerías de arte e instalaciones en escaleras que ya son un sello distintivo de Casa FOA.

El concepto de este año propone un viaje a través del maximalismo, una tendencia que abraza la idea de que “más es más”.

Se trata de una estética que celebra la abundancia de colores, texturas, patrones y elementos, promoviendo la riqueza visual y la expresión individual, incluso a partir de la superposición de elementos y riqueza de estilos.

Esta mirada encuentra su raíz en el lujo contemporáneo, entendido como un enfoque sofisticado y funcional, donde la durabilidad y la elegancia son protagonistas.

En este marco, los profesionales participantes desplegarán toda su creatividad para materializar propuestas que exploran nuevas formas de habitar.

Innovación y tendencias

De esta manera, Casa FOA no solo celebra cuatro décadas de creatividad e innovación, sino que también se convierte en una oportunidad única para descubrir la proyección inmobiliaria y urbana de Madero Harbour.

Esta área nueva de Puerto Madero, cuenta con edificios proyectados por arquitectos de renombre internacional como Carlos Ott y el estudio argentino Urgell-Penedo-Urgell y Pfeifer – Zurdo Arquitectos.

Como cada año, la cafetería será un punto de encuentro central. En esta edición, adoptará el lenguaje arquitectónico de Osten, el restaurante y bar referente del Distrito Harbour, que combina gastronomía de autor con un diseño arquitectónico de gran carácter.

Sobre Casa FOA

Desde 1985, Casa FOA organiza una exposición anual de arquitectura, interiorismo, paisajismo e industria, que se ha consolidado como uno de los principales eventos culturales y creativos de la región. Cada edición se realiza en una nueva sede —edificios patrimoniales, espacios en transformación o desarrollos urbanos— y propone una mirada renovada sobre el habitar contemporáneo. Casa FOA se realiza a beneficio de la Fundación Oftalmológica Argentina (FOA), una entidad sin fines de lucro que desde hace más de medio siglo trabaja en investigación, docencia y atención oftalmológica para toda la comunidad.

Fuente: Cadena 3.