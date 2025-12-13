Cambio de rumbo: celebridades que apuestan a la gastronomía con cafés, pastelerías y casas de pasta

Vienen del lado de la música, del deporte de alto rendimiento, del periodismo, de la actuación... La gastronomía atrae a celebridades de distintos ámbitos que encuentran en su propio café o un restaurante el lugar en el que dar rienda suelta a sus gustos, placeres y hobbies.

Algunos lo hacen asesorados por expertos del rubro; otros adoptan marcas ya reconocidas y también hay quienes simplemente se lanzan a un ámbito desconocido, con otras reglas, nuevos desafíos y diferentes responsabilidades, respaldando estos proyectos con su nombre y su imagen.

Aquí se cuentan cuatro historias de celebridades que este año se animaron a abrir un local y cuyas experiencias ilustran un fenómeno que trasciende fronteras.

Pasaron seis años desde que el periodista y paisajista Juan Miceli registró Botanicafé hasta que finalmente abrió sus puertas en una porción del barrio de Retiro que han dado en llamar Puerto Retiro, y que promete convertirse en un polo gastronómico.

El punto de partida del proyecto surgió cuando el periodista dejó su trabajo como conductor en LN+. “A los dos meses hice un viaje a Inglaterra a recorrer jardines botánicos, y visitándolos empezó a dar vueltas en mi cabeza la idea de tomar un café en un lugar con plantas. Era como que las palabras ‘botánica’ y ‘café’ las tenía en la cabeza rebotando; las uní y así nació Botanicafé. Cuando volví del viaje, registré el nombre y empezó a crecer como concepto de un lugar gastronómico, pero con vegetación. No un café con plantas, era más que eso: que la gente vea plantas, pero también que haya una biblioteca sobre botánica.

Hoy todos los elementos de Botanicafé confirman la pasión de Miceli: la presencia de distintos tipos de plantas dentro del local tiene como contexto una decoración que evita las líneas rectas (algo difícil de hallar en la naturaleza), con mesas con formas de hojas e incluso una más grande con forma de trébol. Hay también una biblioteca en torno a esta temática y una gran pantalla en la que se proyectan documentales sobre el mundo vegetal, que sirve también de soporte audiovisual para los cursos sobre botánica que Miceli, juntos con otros profesionales de la materia, imparten periódicamente en el café.

La apuesta gluten free de Paula Pareto

Campeona mundial de judo en 2015, pero también primera mujer argentina en ser campeona olímpica y primera deportista argentina en ganar dos medallas olímpicas en disciplinas individuales, Paula “Peque” Pareto se retiró en 2021 para dedicarse a su otra pasión y carrera: la medicina, donde se especializó en traumatología. En ese momento, además, comenzó a surgir la idea de abrir un negocio gastronómico propio.

“Fue un poco inversión, un poco un sueño familiar –comentaba la Peque al poco tiempo de abrir Pareto Caffé, en San Fernando–.

Ya con cierto aprendizaje en el rubro gastronómico, Pareto redobló la apuesta con la reciente apertura de Pareto Gluten Free, al que describe como “casero, rico y saludable”, pero además “sin restricciones”: “La idea de Pareto Gluten Free surgió porque creo que es necesario que haya más lugares para gente con celiaquía, que no tiene otra opción a la hora de comer –explica Pareto–.

Pareto Gluten Free ofrece cafetería y pastelería completamente sin TACC (trigo, avena, cebada y centeno), que las vuelve aptas para celíacos e intolerantes al gluten. Incluye opciones sin lactosa y sin azúcares agregadas.

Mar del Plata en Paternal, por Martín Piroyansky

Otro que este mismo año puso un pie en la gastronomía es el actor y director de Porno y helado, Martín Piroyansky, que hace un par de meses abrió Café Mar del Plata en el barrio de La Paternal. El local con foco en los sándwiches de miga y en la cafetería clásica porteña (no de especialidad) llegó de la mano de la casualidad.

Fanático de los cafés porteños, Piroyansky empezó a soñar y a proyectar el café propio. Y compartió esa idea con su amigo y ahora socio Diego Berakha. “Los dos somos muy fanáticos de ir a cafés. Yo me dedico mucho a escribir ahí, tengo reuniones todo el tiempo en cafés... Me gusta mucho la idea del café más allá de la bebida. Y a algo que parecía un chiste al principio, empezamos a darle vueltas”.

La pasta palermitana de Rusherking

“Nacida en Nueva York, inspirada en Italia”. Ese es el slogan de Pastasole, una casa de pastas originaria del East Village neoyorquino que se caracteriza por ofrecer el clásico Fettuccine Alfredo con una cocción que se termina delante del consumidor dentro de una horma de queso parmesano.

“Siempre tuve el sueño de abrir una cafetería o un restaurante –contó Rusherking en una entrevista televisiva–. Por una cosa o por la otra, nunca se terminó dando. Pero el año pasado, ahí en Nueva York, conocí este restaurante, probé la comida, llevé a mis viejos, hice muchos testeos antes de traerlo acá y me convencí de que era una muy buena idea”.

Hoy, su local de Pastasole se encuentra en pleno Palermo Hollywood, sobre la calle Fitz Roy, y desde su apertura es un fenómeno en redes. Colabora con eso el que, además de poder elegir entre distintas salsas (Bolognese, Pesto, Arrabbiata y Pomodoro e Basilico), los comensales pueden sumar toppings como albóndigas, pollo o... milanesa.

Fuente: La Nación.