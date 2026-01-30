Baradero podría suspender el Festival de Música Popular 2026 si no aparece una productora privada. Municipio Baradero

La continuidad del Festival de Música Popular Argentina Baradero 2026 está seriamente comprometida. A pocos días de lo que debía ser el inicio de los Pre Baradero, desde la organización se comunicó a las distintas sedes que las instancias previas serán reprogramadas, mientras crece la posibilidad de que el festival no se realice si no aparecen fondos privados.

Falta de recursos y decisión del municipio La posibilidad de suspender el festival comenzó a tomar fuerza hacia fines del año pasado, pero se consolidó en las primeras semanas de 2026. Inicialmente, la organización había decidido postergar para marzo la realización del evento principal ante la falta de recursos económicos. Días atrás, el intendente Esteban Sanzio confirmó que el municipio no destinará fondos públicos para la contratación de artistas, en el marco de una política de austeridad. “La prioridad es la salud y los servicios básicos”, señalaron desde el Ejecutivo local.

El rol clave de una productora privada La postura oficial es clara y sin margen para interpretaciones: si no aparece una productora privada que asuma el riesgo económico del espectáculo, el Festival de Música Popular Argentina Baradero 2026 no se llevará adelante. Esta definición marca un cambio respecto de ediciones anteriores, en las que el Estado municipal tuvo un rol central en el financiamiento y la organización del evento cultural más importante de la ciudad.

Reprogramación de los Pre Baradero La incertidumbre se profundizó tras la notificación enviada a las subsedes del Pre Baradero. En el comunicado oficial se informó que, debido a la reprogramación del festival mayor, también se posponen las fechas del Pre Baradero – Final Nacional 2026. Desde la organización explicaron que la decisión responde a criterios organizativos y a la necesidad de mantener la coherencia histórica entre ambos eventos, aclarando además que la reprogramación no es responsabilidad de los delegados locales. Por ahora, las nuevas fechas quedaron sujetas a confirmación.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Baradero

Festival

Música

Municipio