viernes 30 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Baradero podría suspender el Festival de Música Popular 2026 si no aparece una productora privada

    La falta de fondos municipales y la reprogramación de los Pre Baradero profundizan la incertidumbre sobre la realización del histórico festival en 2026.

    30 de enero de 2026 - 11:29
    Baradero podría suspender el Festival de Música Popular 2026 si no aparece una productora privada.

    Baradero podría suspender el Festival de Música Popular 2026 si no aparece una productora privada.

    Municipio Baradero

    La continuidad del Festival de Música Popular Argentina Baradero 2026 está seriamente comprometida. A pocos días de lo que debía ser el inicio de los Pre Baradero, desde la organización se comunicó a las distintas sedes que las instancias previas serán reprogramadas, mientras crece la posibilidad de que el festival no se realice si no aparecen fondos privados.

    Lee además
    El Ballet Horizonte volvió a sobresalir en el ámbito nacional tras una destacada participación en las instancias clasificatorias del Pre-Baradero 2026.

    Ballet Horizonte clasificó a la final del Pre-Baradero 2026 y representará a la región
    La incertidumbre y el descontento se profundizan entre los trabajadores municipales de Ramallo ante la ausencia de definiciones concretas en materia salarial, en un contexto marcado por la inflación sostenida desde noviembre, mes en el que se otorgó el último incremento efectivo.

    Ramallo: crece el enojo municipal por falta de paritarias y sueldos políticos millonarios

    Falta de recursos y decisión del municipio

    La posibilidad de suspender el festival comenzó a tomar fuerza hacia fines del año pasado, pero se consolidó en las primeras semanas de 2026. Inicialmente, la organización había decidido postergar para marzo la realización del evento principal ante la falta de recursos económicos. Días atrás, el intendente Esteban Sanzio confirmó que el municipio no destinará fondos públicos para la contratación de artistas, en el marco de una política de austeridad. “La prioridad es la salud y los servicios básicos”, señalaron desde el Ejecutivo local.

    El rol clave de una productora privada

    La postura oficial es clara y sin margen para interpretaciones: si no aparece una productora privada que asuma el riesgo económico del espectáculo, el Festival de Música Popular Argentina Baradero 2026 no se llevará adelante. Esta definición marca un cambio respecto de ediciones anteriores, en las que el Estado municipal tuvo un rol central en el financiamiento y la organización del evento cultural más importante de la ciudad.

    Reprogramación de los Pre Baradero

    La incertidumbre se profundizó tras la notificación enviada a las subsedes del Pre Baradero. En el comunicado oficial se informó que, debido a la reprogramación del festival mayor, también se posponen las fechas del Pre Baradero – Final Nacional 2026. Desde la organización explicaron que la decisión responde a criterios organizativos y a la necesidad de mantener la coherencia histórica entre ambos eventos, aclarando además que la reprogramación no es responsabilidad de los delegados locales. Por ahora, las nuevas fechas quedaron sujetas a confirmación.

    Temas
    Seguí leyendo

    Ballet Horizonte clasificó a la final del Pre-Baradero 2026 y representará a la región

    Ramallo: crece el enojo municipal por falta de paritarias y sueldos políticos millonarios

    El Sanatorio COOPSER de San Pedro reanuda la atención a afiliados de Unión Personal y Accord Salud

    Laboratorio Ramallo y HLB Pharma: Duro revés judicial los laboratorios, son 111 las víctimas fatales

    Provincia lanzó en San Pedro la licitación de una megaobra energética por más de $28.000 millones

    Acción de Verano: el CEF N° 60 de Ramallo promueve actividad física y hábitos saludables para todas las edades

    Lorenzo Luis García: San Pedro homenajea al campeón que volvió a emocionar al boxeo local

    San Pedro: Realizarán una jornada gratuita de vacunación y desparasitación para mascotas

    Laboratorio Ramallo: Fentanilo contaminado, en los próximos días se conocerá el número final de víctimas

    Alerta sanitaria en Ramallo por hantavirus: el Hospital Gomendio refuerza la prevención

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires puso en marcha el proceso licitatorio para una ambiciosa obra de infraestructura energética que busca fortalecer el Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal, bajo la órbita de la empresa TRANSBA S.A.

    Provincia lanzó en San Pedro la licitación de una megaobra energética por más de $28.000 millones

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La recolección de residuos voluminosos tiene listo el cronograma de febrero

    La recolección de residuos voluminosos tiene listo el cronograma de febrero
    Destruyen en Pergamino escapes libres decomisados en operativos de tránsito

    Destruyen en Pergamino escapes libres decomisados en operativos de tránsito

    La incertidumbre y el descontento se profundizan entre los trabajadores municipales de Ramallo ante la ausencia de definiciones concretas en materia salarial, en un contexto marcado por la inflación sostenida desde noviembre, mes en el que se otorgó el último incremento efectivo.

    Ramallo: crece el enojo municipal por falta de paritarias y sueldos políticos millonarios

    El ex Argentino de Pergamino, Santiago García Cano, continúa en Temperley de Rosario donde afrontará el Torneo Federal. 

    Santiago García Cano renovó con Temperley y jugará el Torneo Federal

    Julia Riera se presentó en el Vero Beach de Estados Unidos donde alcanzó los octavos de final. 

    Julia Riera no pudo en Vero Beach