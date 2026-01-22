Balearon a una joven modelo en una fiesta en Zárate: identificaron al tirador

El ataque dejó tres personas heridas, entre ellas una adolescente de 17 años que hoy pelea por recuperar la movilidad de una de sus piernas.

Un grave episodio de violencia sacudió al barrio La Florida de Zárate durante la madrugada del sábado, cuando una fiesta privada terminó a los tiros. El ataque dejó tres personas heridas y una adolescente de 17 años con lesiones de extrema gravedad. La Policía logró identificar al presunto tirador, quien continúa prófugo.

El hecho se produjo alrededor de las 5 de la mañana en una quinta ubicada sobre la ruta 193, en el barrio La Florida, donde se desarrollaba un evento privado con una importante cantidad de asistentes. Según relataron testigos, la reunión transcurría con normalidad hasta que una discusión derivó en una escalada de violencia que culminó con una balacera.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, los atacantes efectuaron al menos diez disparos. Videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales muestran escenas de pánico, con decenas de personas corriendo desesperadas para escapar de la línea de fuego y resguardarse del ataque.

Tras las primeras actuaciones, la Policía logró identificar al presunto autor material de los disparos como Julio Pietro , quien al momento permanece prófugo. Además, se estableció la participación de un segundo sospechoso, aunque por estas horas la prioridad de los investigadores está centrada en dar con Pietro.

En el marco del operativo de búsqueda, las fuerzas de seguridad también intentan localizar dos vehículos presuntamente vinculados al ataque: un Peugeot 207 y un Volkswagen Trend de color verde, que habrían sido utilizados para huir del lugar tras los disparos.

El estado de salud de Agustina y la evolución médica

Una de las víctimas fue Agustina, una adolescente de 17 años que recibió dos impactos de bala. Uno de los proyectiles le provocó una fractura expuesta de fémur, mientras que el segundo rozó su pierna derecha, sin generar lesiones de gravedad. La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Virgen del Carmen de Zárate.

Debido a la complejidad de las heridas, los médicos dispusieron su derivación a un sanatorio de mayor complejidad en la Ciudad de Buenos Aires, donde ya fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas. Afortunadamente, los profesionales lograron extraer la bala alojada en su pierna y su evolución es seguida de cerca por el equipo médico, mientras la familia aguarda una recuperación favorable.