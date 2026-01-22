jueves 22 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Balearon a una joven modelo en una fiesta en Zárate: identificaron al tirador

    La Policía identificó al presunto autor de los disparos ocurridos en Zárate, la adolescente de 17 años que fue intervenida quirúrgicamente.

    22 de enero de 2026 - 09:53
    &nbsp;El ataque dejó tres personas heridas, entre ellas una adolescente de 17 años que hoy pelea por recuperar la movilidad de una de sus piernas.

     El ataque dejó tres personas heridas, entre ellas una adolescente de 17 años que hoy pelea por recuperar la movilidad de una de sus piernas.

    La Voz

    Un grave episodio de violencia sacudió al barrio La Florida de Zárate durante la madrugada del sábado, cuando una fiesta privada terminó a los tiros. El ataque dejó tres personas heridas y una adolescente de 17 años con lesiones de extrema gravedad. La Policía logró identificar al presunto tirador, quien continúa prófugo.

    Lee además
    El BYD Changzhou salió de Singapur y, después de semanas de navegación, arribó este lunes con el primer envío de gran escala de la automotriz hacia la Argentina.

    Arribó a Zárate el buque de BYD con casi 7.000 autos eléctricos e híbridos
    La Secretaría de Lima y la Secretaría de Gobierno otorgaron certificados de habilitación a el Supermercado Día y Los Reyes del Colchón.

    Zárate entregó nuevas habilitaciones comerciales y sumó impulso a la actividad local

    Violento ataque durante una fiesta privada en La Florida

    El hecho se produjo alrededor de las 5 de la mañana en una quinta ubicada sobre la ruta 193, en el barrio La Florida, donde se desarrollaba un evento privado con una importante cantidad de asistentes. Según relataron testigos, la reunión transcurría con normalidad hasta que una discusión derivó en una escalada de violencia que culminó con una balacera.

    De acuerdo con las primeras reconstrucciones, los atacantes efectuaron al menos diez disparos. Videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales muestran escenas de pánico, con decenas de personas corriendo desesperadas para escapar de la línea de fuego y resguardarse del ataque.

    Quién es el tirador identificado y cómo avanza la búsqueda

    Tras las primeras actuaciones, la Policía logró identificar al presunto autor material de los disparos como Julio Pietro, quien al momento permanece prófugo. Además, se estableció la participación de un segundo sospechoso, aunque por estas horas la prioridad de los investigadores está centrada en dar con Pietro.

    En el marco del operativo de búsqueda, las fuerzas de seguridad también intentan localizar dos vehículos presuntamente vinculados al ataque: un Peugeot 207 y un Volkswagen Trend de color verde, que habrían sido utilizados para huir del lugar tras los disparos.

    El estado de salud de Agustina y la evolución médica

    Una de las víctimas fue Agustina, una adolescente de 17 años que recibió dos impactos de bala. Uno de los proyectiles le provocó una fractura expuesta de fémur, mientras que el segundo rozó su pierna derecha, sin generar lesiones de gravedad. La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Virgen del Carmen de Zárate.

    Debido a la complejidad de las heridas, los médicos dispusieron su derivación a un sanatorio de mayor complejidad en la Ciudad de Buenos Aires, donde ya fue sometida a dos intervenciones quirúrgicas. Afortunadamente, los profesionales lograron extraer la bala alojada en su pierna y su evolución es seguida de cerca por el equipo médico, mientras la familia aguarda una recuperación favorable.

    Temas
    Seguí leyendo

    Arribó a Zárate el buque de BYD con casi 7.000 autos eléctricos e híbridos

    Zárate entregó nuevas habilitaciones comerciales y sumó impulso a la actividad local

    Sanatorio Anchorena Zárate: guardia las 24 horas y servicios de alta complejidad para la región

    Feria Municipal del Paredón Rosa en Zárate: participación gratuita para emprendedores durante tres meses

    Zárate: El Ministerio de Desarrollo Agrario entregó más de mil plantines en la Casa de la Provincia

    Zárate será sede de las instancias preliminares del Mundial de Tango 2026

    Zárate exime de tasas a jóvenes de 18 a 25 años que inician su primer emprendimiento

    Zárate: Daiana Hergert pidió licencia y dejará su banca para abocarse a la Anses

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El Secretario de Economía y Hacienda, Roberto Borgo, aseguró hoy que la administración municipal iniciará una etapa de mayor rigurosidad en la recuperación de acreencias, centrada tanto en las obras sociales como en contribuyentes de alto poder adquisitivo.

    San Pedro: Borgo anunció que el Municipio avanzará con el cobro de deudas a obras sociales y nuevos convenios
    Según los datos del análisis, aproximadamente uno de cada cinco perros salchicha mostró ataques o intentos de ataque.

    Perros salchichas: la raza más agresiva según un estudio internacional

    Atlas Baby Blue. el nuevo robot de Boston Dynamics video

    Atlas Baby Blue de Boston Dynamics: ¿revolución industrial o amenaza para el empleo?

    Ian Zielecki. Embajador Argentino en Francia

    Malvinas: el gesto del embajador argentino en Francia que evitó un incidente diplomático

     El ataque dejó tres personas heridas, entre ellas una adolescente de 17 años que hoy pelea por recuperar la movilidad de una de sus piernas.

    Balearon a una joven modelo en una fiesta en Zárate: identificaron al tirador