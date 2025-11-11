Aumento en los biocombustibles: 3% en bioetanol y 6% en el biodiésel

La Secretaría de Energía de la Nación, a través de sendas resoluciones publicadas durante el primer día de esta semana en el Boletín Oficial, volvió a incrementar el valor mínimo de los biocombustibles en Argentina, luego de las presiones de la industria de los biocombustibles.

Se trata concretamente del precio que deben abonar las petroleras por el bioetanol y el biodiésel que deben comprar para cumplir con el “corte” de la nafta y el gasoil establecido por ley.

Como se menciona a principio de la nota, este incremento ocurre en medio de constantes reclamos de las cámaras que representan a las empresas productoras de estos biocombustibles, porque aseguran que los aumentos son exiguos y tardíos para cubrir su ecuación de costos, mientras en el Congreso de la Nación avanza el debate de una nueva ley con el aval de las provincias “bioenergéticas”.

El nuevo cuadro tarifario Luego de todo lo planteado, en concreto, la cartera de Energía fijó en la resolución 443/2025 el nuevo valor del bioetanol a base de caña de azúcar en $918,025 por litro, un 3% por encima del mes pasado y un 30% de alza en 10 meses.

También subió en el mismo porcentaje el bioetanol elaborado con el maíz como materia prima y cuyo nuevo precio es de $841,394 el litro. Por último, el biodiésel, de acuerdo con la resolución 445/2025, se incrementó 6% de manera mensual, hasta $1,68 millones la tonelada, lo que implica un 58% de revalorización en lo que va de 2025.

