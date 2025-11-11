martes 11 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Aumento en los biocombustibles: 3% en bioetanol y 6% en el biodiésel

    La secretaría de Energía de la Nación estableción un nuevo esquema para los biocombustibles que se utilizan para cortar las naftas y el gasoil. Se trata de un nuevo incremento que era reclamado desde hace tiempo por el sector de la industria.

    11 de noviembre de 2025 - 09:03
    image

    La Secretaría de Energía de la Nación, a través de sendas resoluciones publicadas durante el primer día de esta semana en el Boletín Oficial, volvió a incrementar el valor mínimo de los biocombustibles en Argentina, luego de las presiones de la industria de los biocombustibles.

    Lee además
    influencers y medios chinos elogiaron la carne argentina en la ciie 2025

    Influencers y medios chinos elogiaron la carne argentina en la CIIE 2025
    las lluvias no aflojan y el agro respira: la nina se perfila debil y de corta duracion

    Las lluvias no aflojan y el agro respira: "La Niña" se perfila "débil" y de corta duración

    Se trata concretamente del precio que deben abonar las petroleras por el bioetanol y el biodiésel que deben comprar para cumplir con el “corte” de la nafta y el gasoil establecido por ley.

    Como se menciona a principio de la nota, este incremento ocurre en medio de constantes reclamos de las cámaras que representan a las empresas productoras de estos biocombustibles, porque aseguran que los aumentos son exiguos y tardíos para cubrir su ecuación de costos, mientras en el Congreso de la Nación avanza el debate de una nueva ley con el aval de las provincias “bioenergéticas”.

    El nuevo cuadro tarifario

    Luego de todo lo planteado, en concreto, la cartera de Energía fijó en la resolución 443/2025 el nuevo valor del bioetanol a base de caña de azúcar en $918,025 por litro, un 3% por encima del mes pasado y un 30% de alza en 10 meses.

    También subió en el mismo porcentaje el bioetanol elaborado con el maíz como materia prima y cuyo nuevo precio es de $841,394 el litro.

    Por último, el biodiésel, de acuerdo con la resolución 445/2025, se incrementó 6% de manera mensual, hasta $1,68 millones la tonelada, lo que implica un 58% de revalorización en lo que va de 2025.

    Temas
    Seguí leyendo

    Influencers y medios chinos elogiaron la carne argentina en la CIIE 2025

    Las lluvias no aflojan y el agro respira: "La Niña" se perfila "débil" y de corta duración

    Europa exigirá soja libre de deforestación: ¿Cuánto podríamos perder y cuánto sale adaptarse?

    Soja de primera: solo una cuarta parte sembrada y los indicios de una campaña diferente

    Flores comestibles: cuáles se incorporan al Código Alimentario y por qué crece su uso

    Mijo perenne en ganadería: una opción nutricional que se potencia con la fertilización

    INTA presentó los nuevos mapas de excedentes hídricos para consultas

    Gusano cogollero, la plaga que enciende las alertas del maíz en estadíos tempranos

    Para un importante consultor ganadero, "la actividad ingresó en una nueva era"

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Sebastián Cejas: “La verdadera conquista no está solo en lo que se alcanza”.

    "Hay que seguir sin mirar atrás": el mensaje de Sebastián Cejas tras la goleada de Douglas

    Por Fernando Bongiovanni
    A poco más de dos horas de Buenos Aires, San Pedro invita a una experiencia donde la buena mesa y la tradición se mezclan con el paisaje del Paraná.

    San Pedro, provincia de Buenos Aires: Del río al postre, sabores y celebraciones

    Objetivo cumplido: Brenda Bernard con la medalla que fue a buscar a Marbella.

    Brenda Bernard completó su segundo Mundial Ironman 70.3 en Marbella

    El periodista de San Nicolás, Gustavo Méndez, se incorporó al nuevo ciclo de Moria Casán en El Trece.

    Gustavo Méndez nacido en San Nicolás debutó en el programa de Moria Casán y arrojó agua bendita en el estudio

    Con una convocatoria masiva, el pasado jueves tuvo lugar en el Paseo del Puerto, la Expo Futuro 2025.

    Baradero: Expo Futuro 2025 impulsó oportunidades educativas y laborales para jóvenes