martes 23 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Alerta por plaga en la región: advierten un fuerte aumento de la "militar temprana"

    El INTA Pergamino detectó más de mil adultos de la plaga en trampas de luz en menos de diez días. Recomiendan intensificar el monitoreo en pasturas, maíz, sorgo y lotes de soja con gramíneas.

    23 de diciembre de 2025 - 06:05
    Más de mil adultos de la plaga en trampas de luz en menos de diez días.

    Más de mil adultos de la plaga en trampas de luz en menos de diez días.

    El área de Entomología de la INTA Pergamino encendió una señal de alerta fitosanitaria para los productores del norte bonaerense y la región núcleo. A través de un Aviso de Plaga, el organismo informó la detección de un marcado incremento de adultos de Mythimna adultera, conocida comúnmente como “militar temprana”, una plaga con alto potencial de daño sobre cultivos y pasturas.

    Lee además
    En trigo, las primeras alertas llegaron temprano.

    Invierno excepcional: altos rindes pero fuerte presión sanitaria en trigo y cebada
    La entidad advirtió que la suba de la carne vacuna no es un fenómeno aislado.

    ¿Porqué aumenta la carne vacuna en Argentina?: la definición de la SRA

    Los registros provienen del monitoreo realizado con trampas de luz entre el 11 y el 19 de diciembre de 2025. En ese período se contabilizaron 1084 ejemplares adultos, un número considerado elevado y que anticipa un escenario de riesgo para los sistemas productivos. Desde el INTA remarcan que este tipo de detecciones tempranas permiten ganar tiempo frente a la etapa más crítica del insecto.

    Una señal de alerta antes del daño

    La “militar temprana” se caracteriza por su comportamiento polífago y su acción defoliadora, con una marcada preferencia por las gramíneas cultivadas. Sin embargo, los especialistas advierten que los mayores daños económicos no los producen los adultos, sino las larvas, cuando se establecen y avanzan sobre la biomasa de los cultivos.

    “Detectar una alta presencia de polillas en trampas de luz es una herramienta clave de anticipación”, explicaron desde el área de Entomología. En ese sentido, señalaron que el monitoreo de adultos funciona como un sistema de alerta temprana que permite prepararse antes de que la plaga se exprese en el lote.

    WhatsApp Image 2025-10-30 at 9.41.59 AM

    Lotes bajo la lupa y recomendaciones

    Ante este escenario, el INTA recomendó focalizar la atención en los lotes más vulnerables. Entre ellos, se destacan las pasturas puras de gramíneas o mezclas, así como los cultivos de maíz no Bt y sorgo, donde la plaga puede encontrar condiciones ideales para su desarrollo.

    En los lotes de soja, el llamado de atención pasa por el control de escapes de gramíneas. Allí, la presencia de estas plantas puede favorecer la instalación de las larvas y complicar el manejo posterior. Por eso, los técnicos insistieron en no bajar la guardia y reforzar las recorridas a campo.

    Otra de las sugerencias apunta a las decisiones de manejo. En caso de planificar controles de malezas, se recomienda verificar previamente la presencia de larvas.

    “Antes de agregar un insecticida al caldo de aplicación, es fundamental evaluar si realmente hay población que lo justifique”, indicaron desde el organismo. “Antes de agregar un insecticida al caldo de aplicación, es fundamental evaluar si realmente hay población que lo justifique”, indicaron desde el organismo.

    El monitoreo, la principal herramienta

    Desde el INTA subrayan que el monitoreo constante será determinante para minimizar el impacto de esta plaga defoliadora. Detectar a tiempo la presencia de larvas puede marcar la diferencia entre un daño controlable y pérdidas irreversibles en la biomasa de los cultivos.

    Para graficar el riesgo, los técnicos utilizaron una analogía clara para el productor: el monitoreo de adultos en trampas de luz funciona como un radar meteorológico. “Ver muchas polillas hoy es el aviso de que la ‘tormenta’ de larvas está por llegar”, señalaron, destacando que esa información permite anticiparse y preparar las defensas antes de que el ataque se haga visible en el campo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Invierno excepcional: altos rindes pero fuerte presión sanitaria en trigo y cebada

    ¿Porqué aumenta la carne vacuna en Argentina?: la definición de la SRA

    Sabores que rinden: pollo y cerdo, protagonistas de la mesa festiva argentina

    Primeros datos sobre calidad del trigo en la campaña 2025/26

    Menos presión fiscal: el campo paga la menor carga en siete años

    Festuca bajo la lupa: detectan en Pergamino un hongo clave que puede afectar la ganadería

    Del arrastre de La Niña a la neutralidad: un verano con buenas perspectivas, pero bajo vigilancia para el campo

    Gestión de suelo: un desafío de conciencia que apunta a mayor seguridad alimentaria

    La ganadería, el gran negocio del año con fuerte impacto en la zona núcleo

    Cosecha récord de trigo: el análisis de calidad como clave de manejo

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El spot musical de la Policía Bonaerense para presentar el Operativo Sol a Sol. video
    Tendencias

    Un spot musical de la Policía Bonaerense para presentar el Operativo Sol a Sol
    En el Predio Lionel Messi de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se realizó el sorteo del fixture correspondiente al Torneo de la Primera B Metropolitana, certamen que Defensores Unidos de Zárate afrontará en la temporada 2026 con renovadas expectativas.

    Zárate: CADU ya conoce su camino en la Primera B Metropolitana 2026 y debutará como local

    El traslado de una mascota para viajar. 
    Tendencias

    ¿Qué mascotas? Autorizan a trasladar animales domésticos en trenes y micros de larga distancia

    La organización Unidos por la Vida y el Medio Ambiente (UPVA), junto a vecinas y vecinos de Costa Pobre, denunció penalmente el avance del proyecto denominado “Puerto Multimodal Ramallo” y advirtió sobre graves responsabilidades del Municipio de Ramallo, del intendente Mauro Poletti y de concejales del bloque oficialista.

    Costa Pobre: la Justicia investiga al Municipio de Ramallo por el avance del Puerto Multimodal

    El acuerdo salarial alcanzado hace tres semanas por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las principales cámaras del sector metalmecánico aún no fue homologado por el Gobierno nacional, según manifestaron fuentes de la UOM San Nicolás

    San Nicolás: Se retrasa el aumento a metalúrgicos por falta de homologación del Gobierno