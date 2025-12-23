Alerta por plaga en la región: advierten un fuerte aumento de la "militar temprana"

Más de mil adultos de la plaga en trampas de luz en menos de diez días.

El área de Entomología de la INTA Pergamino encendió una señal de alerta fitosanitaria para los productores del norte bonaerense y la región núcleo. A través de un Aviso de Plaga , el organismo informó la detección de un marcado incremento de adultos de Mythimna adultera, conocida comúnmente como “militar temprana”, una plaga con alto potencial de daño sobre cultivos y pasturas.

Los registros provienen del monitoreo realizado con trampas de luz entre el 11 y el 19 de diciembre de 2025. En ese período se contabilizaron 1084 ejemplares adultos, un número considerado elevado y que anticipa un escenario de riesgo para los sistemas productivos. Desde el INTA remarcan que este tipo de detecciones tempranas permiten ganar tiempo frente a la etapa más crítica del insecto.

La “militar temprana” se caracteriza por su comportamiento polífago y su acción defoliadora, con una marcada preferencia por las gramíneas cultivadas. Sin embargo, los especialistas advierten que los mayores daños económicos no los producen los adultos, sino las larvas, cuando se establecen y avanzan sobre la biomasa de los cultivos.

“Detectar una alta presencia de polillas en trampas de luz es una herramienta clave de anticipación”, explicaron desde el área de Entomología. En ese sentido, señalaron que el monitoreo de adultos funciona como un sistema de alerta temprana que permite prepararse antes de que la plaga se exprese en el lote.

Lotes bajo la lupa y recomendaciones

Ante este escenario, el INTA recomendó focalizar la atención en los lotes más vulnerables. Entre ellos, se destacan las pasturas puras de gramíneas o mezclas, así como los cultivos de maíz no Bt y sorgo, donde la plaga puede encontrar condiciones ideales para su desarrollo.

En los lotes de soja, el llamado de atención pasa por el control de escapes de gramíneas. Allí, la presencia de estas plantas puede favorecer la instalación de las larvas y complicar el manejo posterior. Por eso, los técnicos insistieron en no bajar la guardia y reforzar las recorridas a campo.

Otra de las sugerencias apunta a las decisiones de manejo. En caso de planificar controles de malezas, se recomienda verificar previamente la presencia de larvas.

"Antes de agregar un insecticida al caldo de aplicación, es fundamental evaluar si realmente hay población que lo justifique", indicaron desde el organismo.

El monitoreo, la principal herramienta

Desde el INTA subrayan que el monitoreo constante será determinante para minimizar el impacto de esta plaga defoliadora. Detectar a tiempo la presencia de larvas puede marcar la diferencia entre un daño controlable y pérdidas irreversibles en la biomasa de los cultivos.

Para graficar el riesgo, los técnicos utilizaron una analogía clara para el productor: el monitoreo de adultos en trampas de luz funciona como un radar meteorológico. “Ver muchas polillas hoy es el aviso de que la ‘tormenta’ de larvas está por llegar”, señalaron, destacando que esa información permite anticiparse y preparar las defensas antes de que el ataque se haga visible en el campo.