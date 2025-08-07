En la Argentina, "la agricultura podría alcanzar el nivel de emisión de carbono cero"

Los referentes mundiales en conservación del suelo cerraron con sus disertaciones en el Congreso Aapresid , con la fuerza de Expoagro en el Auditorio Spraytec. Por un lado, João Carlos “Juca” Moraes Sá , Ing. Agr., PhD en Ciencias del Suelo, referente de Febrapdp. Por otro, Rattan Lal , reconocido edafólogo de la Universidad de Ohio.

Moraes Sá, quien estuvo en su panel acompañado por Andrés Madias , Gte. del Sistema Chacras de Aapresid, compartió los resultados de su último estudio, en el que tipificó, midió y analizó la dinámica del carbono (C) en suelos en un vasto territorio de Brasil, abarcando dos tipos de biomas y 4 subregiones.

A partir de allí el investigador propuso un cambio de enfoque: dejar de hablar de secuestro de C para hablar de emisiones netas cero y emisiones netas negativas de C.

Según explicó, los sistemas de siembra directa (SSD) contribuyen a restaurar un equilibrio hasta lo que él llama emisión neta de C cero, es decir alcanzar el nivel de C que tendría el suelo en un determinado ambiente en su estado natural, previo a cualquier tipo de uso productivo. “Nuestro desafío hoy es pasar de las emisiones netas cero a las emisiones netas negativas, ahí está el verdadero aporte de C”, resaltó.

En este sentido el punto de equilibrio no sería una etapa de secuestro, sino de restauración. De acuerdo con las proyecciones y al modelo utilizado “la agricultura podría estar a una generación de alcanzar el nivel de emisión de carbono cero, es decir que 50-60 años”, afirmó Moraes Sá.

image

Al cierre de su ponencia, sostuvo que reponer lo que fue previsto es una tarea obligada. Y dejó un mensaje claro: “Nuestro desafío hoy es pasar de las emisiones netas cero a las emisiones netas negativas, ahí está el verdadero aporte de C”, concluyó.

Las disertaciones se enmarcaron en el eje temático Sistemas Productivos Sustentables del congreso, que se extenderá hasta el viernes 8 en el predio ferial de La Rural de Palermo (Buenos Aires), bajo el lema “Código Abierto”.

Agricultura regenerativa: Paz y prosperidad

A su turno de Rattan Lal, consideró que los SSD, en el marco de una agricultura regenerativa, se inspiran en la eco-innovación, se nutren de energía no basada en carbono y se orientan hacia la recarbonización de la biosfera terrestre como la base del desarrollo sostenible. Según su visión “la materia orgánica del suelo es esencial para la salud del suelo, es el elixir de la vida”.

El investigador de la Universidad de Ohio precisó que la agricultura regenerativa entiende al suelo como “como una entidad dinámica y biológicamente activa, para mantener múltiples servicios de los ecosistemas para el bienestar humano y la conservación de la naturaleza".

En esta línea, destacó que estos sistemas productivos permiten una agricultura capaz de abordar problemas como el cambio climático, la calidad del agua, la biodiversidad y la malnutrición. Por último, Lal felicitó a los productores argentinos por su gran trabajo y los aliento a continuar esforzándose.