Adiós a la mampara: el nuevo diseño de ducha europeo que gana en elegancia y funcionalidad

Esta integración refuerza la sensación de continuidad visual, un principio fundamental en el diseño minimalista.

La visión del baño como un espacio meramente funcional ha quedado obsoleta en las tendencias de diseño contemporáneo. Esta ambición ha llevado a cuestionar elementos tradicionales, y la mampara de ducha es uno de los primeros elementos en evolucionar hacia soluciones más depuradas. Este enfoque se alinea con la tendencia de diseñar baños que se asemejen a "lujosos refugios".

La necesidad de integrar la zona de ducha de la manera más natural posible ha impulsado el uso de soluciones arquitectónicas que priorizan la continuidad espacial y la sensación de amplitud.

Una de las alternativas más destacadas para sustituir la mampara tradicional es la implementación de paneles fijos de vidrio. Expertos en arquitectura y diseño de interiores, como Belén García Fernández del estudio Ubicca, señalan que estos paneles están ganando popularidad gracias a su simplicidad y discreción.

Al prescindir de las puertas o de los engorrosos perfiles metálicos, aportan limpieza visual y hacen que el espacio parezca notablemente más grande.

La transición del piso del baño al área de la ducha se gestiona con un plato de ducha al ras del suelo o directamente con un área de pavimento ligeramente inclinada. Esta integración elimina el escalón, favoreciendo la accesibilidad y reforzando la sensación de continuidad visual, un principio fundamental en el diseño minimalista.

Otra solución cada vez más popular implica separar la zona de la ducha mediante una división sólida o la creación de una cabina independiente. En este diseño, el acceso se proyecta con una geometría o un juego de proporciones que evita las salpicaduras, permitiendo prescindir de las puertas por completo.

Más allá de la ducha, la renovación estética del baño se complementa con el uso de materiales naturales, como pueden ser acabados en madera o piedra. El diseño detallado de los accesorios, desde grifos minimalistas hasta espejos de gran formato pueden ser un complemento ideal.

Los azulejos, por su parte, se han convertido en un vehículo para incorporar color y textura, creando patrones únicos que rompen con la monotonía sin añadir ruido visual excesivo al espacio.

Otro detalles diseño del baño minimalista

La renovación del área de la ducha se complementa con otras tendencias del diseño europeo que buscan maximizar la elegancia y el confort:

Grifería empotrada: la eliminación de los grifos y mandos visibles, integrándolos dentro de la pared para una apariencia más despejada y escultórica.

la eliminación de los grifos y mandos visibles, integrándolos dentro de la pared para una apariencia más despejada y escultórica. Iluminación LED indirecta: uso de tiras LED ocultas en nichos o bajo los muebles para crear un ambiente cálido y evitar el deslumbramiento directo.

uso de tiras LED ocultas en nichos o bajo los muebles para crear un ambiente cálido y evitar el deslumbramiento directo. Inodoros suspendidos: elementos fijados a la pared que dejan el suelo libre, facilitando la limpieza y maximizando la percepción de espacio.

elementos fijados a la pared que dejan el suelo libre, facilitando la limpieza y maximizando la percepción de espacio. Espejos XL con calefacción: espejos de gran tamaño que incorporan sistemas anti-vaho o iluminación perimetral para una funcionalidad superior y diseño pulcro.

espejos de gran tamaño que incorporan sistemas anti-vaho o iluminación perimetral para una funcionalidad superior y diseño pulcro. Almacenamiento oculto: nichos integrados en la pared de la ducha y muebles con cajones sin tiradores para mantener los productos fuera de la vista.

