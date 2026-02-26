jueves 26 de febrero de 2026
    Ni lámpara de techo ni de pie: las tres tendencias en iluminación que ganan lugar en 2026

    Cada vez es más común que las luces del hogar se integren a los distintos espacios. Estas son las recomendaciones sobre cómo hacerlo de la mejor forma.

    26 de febrero de 2026 - 08:20
    La iluminación ahora es parte activa de la decoración.

    La iluminación ahora es parte activa de la decoración.

    FREEPIK.

    Las clásicas lámparas de techo y de pie ya no son las únicas protagonistas en el diseño de interiores. En 2026, la iluminación se integra al espacio de forma más funcional, decorativa y hasta tecnológica.

    Esto es parte de una práctica que procura espacios cada vez más personales y en los que las rupturas entre ambientes no sean tan evidentes. De acuerdo con distintos especialistas, la anterior es una búsqueda que también se refleja en la iluminación; en particular, lo hace con tres tendencias que marcan el pulso en hogares e, incluso, oficinas.

    Iluminación integrada en muebles y arquitectura

    Las tiras LED ocultas en bibliotecas, alacenas, vestidores y hasta detrás de espejos se consolidan como recurso estrella. La iluminación deja de ser un objeto visible y pasa a formar parte de la estructura del ambiente.

    Este tipo de propuesta genera luz ambiental suave, realza texturas y aporta una estética moderna y limpia. Además, permite regular intensidad y temperatura de color, algo cada vez más demandado en viviendas contemporáneas. Así, se pueden recrear distintos ambientes.

    Apliques de pared como pieza protagonista

    Los apliques ya no cumplen solo una función secundaria. En livings y dormitorios se transforman en el centro de la escena.

    Diseños minimalistas, modelos articulados para lectura y piezas escultóricas reemplazan a la clásica lámpara de pie al lado del sillón. También se imponen en pasillos y escaleras, donde aportan luz puntual sin ocupar espacio.

    La tendencia apunta a liberar superficie y sumar diseño. De esta forma, los espacios pueden tener distintas “caras” y ofrecen una versión más amplia en cuanto a decoración.

    Iluminación portátil y recargable

    Las lámparas inalámbricas y recargables ganan terreno por su versatilidad. Se trasladan del interior al balcón o al jardín sin necesidad de instalación fija.

    Son ideales para generar climas en cenas, reuniones o espacios pequeños. Muchas incluyen regulación táctil y distintos niveles de intensidad. Este formato combina practicidad, eficiencia energética y diseño contemporáneo.

    En la actualidad, hay recursos de este estilo que son pensados desde una perspectiva sustentable. Esta es otra de las características que suelen destacar los interioristas. Además de esto, también resaltan la reutilización de materiales al momento de decorar las distintas áreas del hogar.

