Tregua comercial: Trump y Xi acuerdan bajar las tensiones y China reanuda la compra de soja de EE. UU.

Las últimas 48 horas fueron de gran efervescencia en las plazas financieras internacionales, que siguieron de cerca la cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y su par chino, Xi Jinping .

Desde que asumió la presidencia, Trump había escalado una agresiva contienda comercial con el gigante asiático que, si bien no concluye, sí parece entrar en una larga fase de descompresión.

Tras encontrarse en Corea del Sur, los mandatarios sellaron una reconciliación: un acuerdo para reducir las fricciones comerciales mutuas.

La Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT), mercado bursátil clave para el sector agrícola global por ser la referencia de las cotizaciones de la soja , evalúa esta novedad con detenimiento. Su principal foco está puesto en un suceso crucial que tuvo lugar recientemente: la reanudación de las compras de cargamentos de soja estadounidense por parte de China .

La soja norteamericana vuelve al interés de China

Es importante recordar que uno de los puntos más álgidos del conflicto bilateral fue el boicot chino a los productos agrícolas de EE. UU., como represalia en la guerra de aranceles. Durante este periodo, Argentina y otros países de Sudamérica se beneficiaron al convertirse en los principales proveedores de Pekín.

Sin embargo, las existencias sudamericanas comienzan a escasear y China necesita asegurar su abastecimiento. Al mismo tiempo, el gobierno de Trump enfrentaba un creciente descontento de los agricultores ("farmers") locales, golpeados por la caída de la rentabilidad debido a la pérdida del lucrativo mercado chino.

Este panorama cambia con el anuncio de la secretaria de Agricultura de EE. UU., Brooke Rollins, quien confirmó las primeras transacciones, certificando el regreso de China como comprador.

Rollins destacó la importancia de estas operaciones: “Esta adquisición, que se produce inmediatamente antes del diálogo entre Trump y Xi, demuestra la seriedad de Estados Unidos y que restauraremos el equilibrio, ofreceremos a nuestros productores las oportunidades que merecen y enviaremos la señal de que, cuando EE. UU. lidera en agricultura, el mundo presta atención”, afirmó la funcionaria.

De manera preliminar, se maneja que la multinacional china Cofco concretó la compra de tres embarques de soja norteamericana, totalizando aproximadamente 190.000 toneladas. Posteriormente, Rollins celebró que el acercamiento diplomático también beneficia al sorgo.

La cautela domina la reacción del mercado de granos

En este contexto de noticias, la jornada del miércoles en Chicago finalizó con una variación mínima, luego de las alzas registradas en días previos.

El analista de mercado Esteban Moscariello señaló que, a pesar del optimismo de Trump tras la reunión con Xi Jinping, la incertidumbre prevalece en los mercados. Los operadores esperan la confirmación de que esta tregua se sostenga y que los acuerdos diplomáticos se traduzcan en hechos concretos.

Respecto al precio de los commodities agrícolas, Moscariello precisó: “Los participantes ya habían descontado la noticia de la compra de varios cargamentos de soja por parte de China en días anteriores, lo que limitó el impacto inmediato de los nuevos anuncios. Pese a este gesto inicial, los analistas indican que China deberá concretar volúmenes de compra considerablemente superiores o comprometer adquisiciones futuras para lograr una subida sostenida de los precios”.

Otra especialista, Paulina Lescano, comparte la visión de que es fundamental esperar la evolución práctica de estos pactos. Se estima que China podría adquirir 12 millones de toneladas en el ciclo actual, con una meta de 25 millones anuales durante los próximos tres años. Este último es un plazo extenso y, de concretarse, no sería un hecho inédito, ya que en 2024 el país asiático importó 27 millones de toneladas de soja de EE. UU.

Detalles de los Consensos entre Trump y Xi

“Fue un encuentro extraordinario”, declaró Trump a la prensa a bordo del Air Force One al salir de Corea del Sur, calificando el diálogo con Xi Jinping con un “12 de 10”.

En términos concretos, el jefe de la Casa Blanca anunció la reducción de los aranceles a las importaciones chinas del 57% al 47%. Además, la tasa arancelaria relacionada con precursores de fentanilo se recortará a la mitad, quedando en un 10%.

Según reportes de Reuters, Trump pactó con Xi Jinping la disminución de aranceles a cambio de que Pekín combata el tráfico ilegal de fentanilo, reactive las compras de soja norteamericana y mantenga sin restricciones el flujo de exportaciones de tierras raras.

El cara a cara en la ciudad surcoreana de Busan, el primero desde 2019, concluyó una gira asiática de Trump que también incluyó avances comerciales con Corea del Sur, Japón y países del Sudeste Asiático.

Por su parte, China accedió a suspender temporalmente los controles a la exportación de tierras raras, minerales esenciales para la fabricación de vehículos, aeronaves y armamento, que se habían convertido en una herramienta de presión crucial de Pekín. La moratoria se extenderá por un año, según informó el Ministerio de Comercio chino.

El comunicado chino también señaló un consenso para expandir el comercio agrícola y la voluntad de trabajar en los temas vinculados con la aplicación TikTok, que Trump busca regular bajo control estadounidense. También se acordó la anulación de tasas portuarias recíprocas en el transporte marítimo.

Como se señaló, la reacción a este deshielo fue medida en los mercados bursátiles globales, con los índices asiáticos y europeos mostrando movimientos mixtos. Los futuros de la soja estadounidense, por ejemplo, tendieron a la baja. “La respuesta del mercado ha sido de cautela, en contraste con la descripción entusiasta que Trump hizo de la reunión”, comentó Besa Deda, economista de la consultora William Buck en Sídney.