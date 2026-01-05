lunes 05 de enero de 2026
    • La venta de motos registró una suba de 34% en el 2025

    Es en comparación con el 2024. Se superaron las 650 mil unidades vendidas, según ACARA. Las marcas Honda y Motomel lideran el mercado.

    5 de enero de 2026 - 15:20
    Brindaron datos sobre la venta de motos

    La venta de motocicletas superó las 650 mil unidades en el 2025, lo que representó una suba interanual del 33,8%, informó la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA).

    Tolerancia Cero en Pergamino: sin casco no hay venta de combustible
    La moto fue robada en la madrugada del sábado en el local de Ugarte y Baradero y lo encontraron en Azul y Los Inmigrantes.

    Hallaron semi desmantelada la moto robada del local de avenida Marcelino Ugarte

    Las ventas de motocicletas

    El número de unidades patentadas durante diciembre de 2025 fue de 60.078 motovehículos, con una suba interanual del 20%, ya que en el mismo mes de 2024 se habían registrado 50.060 unidades, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

    Si la comparación es contra noviembre se observa una suba del 15%, ya que en noviembre se habían registrado 52.257 unidades.

    De esta forma, el año finalizó con un total de 650.325 unidades, cuando en 2024 se habían registrado 486.061 motovehículos.

    Las marcas preferidas

    En cuanto a la participación, se observan cambios con respecto a noviembre en los primeros puestos, Honda siguió liderando el mercado con 11.608 unidades, seguida por Motomel, que retoma la segunda posición, con 7.864, dejando a Gilera con 7.517, en la tercera posición.

    En el cuarto puesto, con 5.820, se metió Corven, que el mes pasado estaba sexta, superando a Zanella, que con 5.443, quedó en el quinto escalón y deja a la Keller, con 5.264, fuera el top five.

    También hay importantes modificaciones en cuanto al modelo más patentado, luego de estar segunda en noviembre, la histórica líder de años anteriores, la Honda Wave 110, retomó el primer puesto con 5.801, dejando a la Gilera Smash, con 5.241, en el segundo puesto.

    Motos patentadas

    Sin embargo, la Gilera finalizó el año como la moto más patentada del año con un total de 58.402 unidades superando a la Honda Wave con 56.283 en el acumulado.

    En diciembre se mantuvo en el tercer escalón, la Keller KN 110-8, con 4.420, lo que hizo que la Motomel B110, con 4.320 continúe en el cuarto puesto.

    Al igual que en octubre y noviembre, la Corven Energy 110 by Corven, con 4.000 unidades se mantuvo en el quinto puesto.

    CADU de Zárate confirmó dos nuevos refuerzos para afrontar el Campeonato 2026 de la Primera B
    La venta de motos registró una suba de 34% en el 2025

    Tarifas: ¿Cómo inscribirse en el nuevo régimen de subsidios energéticos?

    Tolerancia Cero en Pergamino: sin casco no hay venta de combustible

    Ezequiel Muñoz, nuevo refuerzo del ascendido Gimnasia de Mendoza