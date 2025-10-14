martes 14 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Día de la Madre en Argentina: se proyectan regalos por $46.500 de promedio

    De acuerdo con los datos de una consultora, con vistas al Día de la Madre, la demanda, “experiencia” es el rubro más elegido para los regalos.

    14 de octubre de 2025 - 14:06
    En cuanto al Día de la Madre, entre los rubros comerciales minoristas con mayor proyección de la demanda se encuentran “experiencia.

    En cuanto al Día de la Madre, entre los rubros comerciales minoristas con mayor proyección de la demanda se encuentran “experiencia".

    DIB

    El próximo domingo, 19 de octubre, se celebra en Argentina el Día de la Madre, “la segunda fecha comercial más importante del año”, si de mirada económica se trata. En cuanto a la demanda, “experiencia” (cena, desayuno a domicilio o spa, entre otros) es el rubro más elegido para los regalos. Y sobre los lugares de adquisición, un tercio de quienes compran lo hacen en centros comerciales de cercanía (comercios tradicionales). El gasto promedio de los regalos, $ 46.500.

    Lee además
    Jorge Brito, Presidente de Banco Macro.

    Banco Macro anuncia un programa de recompra de acciones
    Javier Milei y Donald Trump

    Javier Milei en Washington: será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca: qué se espera de la reunión

    Así se desprende de un informe de la consultora Focus Market, elaborado para el Blog de Educación Financiera de Naranja X. “El Día de la Madre es la segunda fecha comercial más importante del año. Las ventas minoristas, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), tuvieron una caída interanual del 4,2% en septiembre, 2% frente a agosto, aunque con un crecimiento del 5% en el acumulado del año.”, señaló Damián Di Pace, director de Focus Market.

    Gana terreno la “experiencia” para el Día de la Madre

    En cuanto al Día de la Madre, entre los rubros comerciales minoristas con mayor proyección de la demanda se encuentran “experiencia” (cena, desayuno a domicilio, spa, entre otros), 35%; “perfumería, cosméticos, estética y belleza”, 18%; “artículos deportivos”, 11%; “indumentaria”, 9%; “tecnología y electrodomésticos”, 8%; “calzados”, 6%, y “smartphones”, 4%. En menor porcentaje, destaca Focus Market, “marroquinería”, 3%; “flores y plantas”, 2%; “bijouterie”, 1%; “relojería”, 1%; “bazar y regalos”, 1%; “lencería”, 0,5%, y “blanco y mantelería”, 0,5%.

    ¿Dónde realizan las compras los argentinos?

    Por otro lado, en cuanto al lugar de compra de los regalos, a la cabeza centros comerciales de cercanía (comercios tradicionales), con 33%, seguido de comercio electrónico, 25% (market place, 38%; tiendas online, 26%; Instagram, 19%; Facebook, 5%, y otros, 12%); shopping, 21%; outlet, 11%; y supermercados, 10%, con una proyección de gasto promedio por regalo de $ 46.500.

    Temas
    Seguí leyendo

    Banco Macro anuncia un programa de recompra de acciones

    Javier Milei en Washington: será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca: qué se espera de la reunión

    Acuerdo en Medio Oriente: Hamas liberó a los 20 rehenes vivos tras dos años de horror y ya están en Israel

    Se suicidó un sobreviviente del ataque terrorista de Hamas al festival Nova

    Inteligencia artificial y la paradoja energética: el nuevo mapa del poder en la era de los datos

    Entrevista a Fernanda Tokumoto, candidata a diputada nacional por Liber.AR

    La Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabece la lista de LLA en Buenos Aires

    Sam Altman: "Stargate Argentina ayudará a hacer realidad la visión del presidente Milei"

    Acuerdo histórico: YPF y ENI invertirán en Vaca Muerta para exportar 12 millones de toneladas de GNL

    Terminamos la guerra": Israel ratifica el plan de paz con Hamas. Cuenta regresiva para liberar rehenes

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Jorge Brito, Presidente de Banco Macro.

    Banco Macro anuncia un programa de recompra de acciones

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino
    Ulises Lozano, Alfonsina Ivalo y Mateo Illia, los protagonistas de las primeros podios de Pergamino.

    Primeras medallas para Pergamino en los Juegos Bonaerenses 2025

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Falló la Cámara Nacional Electoral y la boleta de LLA llevará la cara del pergaminense Espert

    Falló la Cámara Nacional Electoral y la boleta de LLA llevará la cara del pergaminense Espert

    Juliano Almeida con la bandera cuadriculada tras su triunfo consagratorio en Chilecito.

    Juliano Almeida ganó en Chilecito y se quedó con el Nacional Infanto Juvenil