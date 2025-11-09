Energía asegurada en Pergamino: inversiones y refuerzos para un verano sin sobresaltos

De acuerdo con la información adelantada por LA OPINIÓN en sus plataformas digitales, la Cooperativa Eléctrica de Pergamino y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ya trabajan para minimizar el impacto que puedan generar los picos de consumo eléctrico durante los meses más calurosos del próximo verano en esta región. Las altas temperaturas que se esperan para la temporada estival 2025-2026 vuelven a poner en alerta al sistema energético y exigen fortalecer la infraestructura local para garantizar un servicio seguro y estable para los usuarios.

El Ministerio de Infraestructura bonaerense, a través de la Subsecretaría de Energía, impulsará nuevamente la implementación del Programa para la Generación Eléctrica Distribuida Temporal, una estrategia que consiste en la instalación de generadores móviles en los distritos considerados críticos en cuanto a disponibilidad de potencia. El objetivo es poder reforzar la red en momentos de elevado consumo, evitando así interrupciones prolongadas del servicio y asegurando una mejor respuesta frente a días de demanda extraordinaria.

Según explicaron fuentes oficiales, durante los últimos meses se realizaron estudios de carga junto a la concesionaria del servicio de transporte de energía eléctrica por distribución troncal en la provincia de Buenos Aires . Estos análisis permitieron detectar los puntos donde se registran mayores riesgos de déficit energético ante una ola de calor. Pergamino aparece dentro de los siete municipios priorizados debido al constante crecimiento urbano e industrial y a la elevada exigencia que la ciudad suele imponer al sistema eléctrico durante el verano.

“Pergamino es uno de los siete puntos identificados en la provincia donde vamos a enviar 4,7 megavatios para mitigar un posible exceso de demanda ante picos de calor”, confirmó a LA OPINIÓN un funcionario bonaerense vinculado al área energética. Los equipos llegarán durante la segunda semana de diciembre y permanecerían hasta finales de febrero de 2026, aunque el período podría extenderse si las condiciones climáticas así lo requieren.

La instalación de estos nuevos grupos de generación permitirá compensar la potencia en momentos en que el sistema local se acerque a su límite operativo, reduciendo el riesgo de caídas en el suministro y evitando que se repitan situaciones vividas en temporadas anteriores, cuando las altas temperaturas provocaron cortes que afectaron a miles de usuarios.

Inversión y planificación

Además del refuerzo que enviará la Provincia, la Cooperativa Eléctrica de Pergamino realizará una inversión adicional mediante el alquiler de dos generadores propios, tal como se implementó con éxito durante el último verano. Estos equipos se ubicarán estratégicamente en zonas sensibles del entramado urbano, priorizando corredores donde existen instalaciones esenciales para la comunidad, como pozos de abastecimiento de agua potable, centros de salud y áreas residenciales de alta densidad.

La decisión responde a una política que la Cooperativa viene consolidando en los últimos años: anticiparse a situaciones críticas del sistema, ejecutar mejoras permanentes en la red y reforzar la capacidad operativa del personal durante los meses más exigentes del año. “El objetivo no es solo evitar cortes, sino también proteger servicios básicos como el suministro de agua, que pueden verse comprometidos si determinadas bombas dejan de funcionar por falta de energía”, explicaron desde la entidad.

En paralelo, se vienen realizando tareas de mantenimiento preventivo, renovación de infraestructura, incremento en la automatización de maniobras, incorporación de tecnología para monitoreo remoto y ampliación de la capacidad de respuesta ante emergencias. Esto incluye guardias especiales, más cuadrillas en la calle y coordinación directa con organismos provinciales y municipales.

Una demanda que crece en Pergamino

El avance de la urbanización, la incorporación de nuevos barrios, el aumento del parque industrial y comercial y la masificación de equipos de climatización domésticos son factores que generan un incremento sostenido del consumo. En los días de calor extremo, los niveles de exigencia alcanzan registros históricamente altos, lo que obliga a una planificación permanente que contemple contingencias cada vez más complejas.

Desde la Cooperativa, remarcan que la infraestructura eléctrica de Pergamino “ha evolucionado significativamente” en los últimos años, pero que el crecimiento del consumo supera cualquier pausa: las inversiones deben ser constantes.

En este marco, el acompañamiento y trabajo coordinado aparece como un respaldo fundamental para compensar la demanda adicional de los meses de verano, mientras se siguen ejecutando proyectos estructurales que permitirán robustecer el sistema en el mediano y largo plazo.

Medias y cuidado entre todos

Si bien las medidas anunciadas representan un alivio para los meses más críticos, las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana es clave. Promover un uso responsable de la energía en horas pico puede ayudar a evitar inconvenientes, especialmente en jornadas de temperaturas sofocantes.

La recomendación general es moderar el uso de acondicionadores de aire y evitar consumos simultáneos innecesarios. La Cooperativa reforzará estas campañas informativas en sus canales oficiales con el fin de que cada usuario conozca las mejores prácticas para contribuir al equilibrio del sistema.