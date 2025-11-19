Parásitos en bovinos, porqué es importante su control y evitar riesgos

Una herramienta alternativa para avanzar hacia estrategias complementarias para el control de los parásitos en bovinos

Las infecciones por nematodos gastrointestinales constituyen una de las principales limitantes en la producción ganadera en pastoreo. Históricamente, el control de los parásitos en bovinos se basó en el uso de antiparasitarios químicos, pero la resistencia creciente, el impacto ambiental y la demanda de los consumidores impulsan la búsqueda de estrategias complementarias.

El agua no cede en el centro bonaerense y hay preocupación en el agro

En este escenario, los taninos vegetales emergen como alternativa por aportar beneficios productivos y ambientales, además de poseer efectos antihelmínticos documentados.

Miguel Buffarini , investigador del INTA General Villegas , indicó que “las infecciones por nematodos gastrointestinales representan una de las principales amenazas para la producción ganadera en pastoreo”, y subrayó que “frente a la resistencia creciente a los antihelmínticos de síntesis, es necesario explorar estrategias que reduzcan la dependencia de los químicos y prolonguen su vida útil”.

La evaluación de un extracto vegetal comercial rico en taninos de quebracho y castaña dio como resultado la reducción significativa de huevos de nematodos y el aumento de peso con respecto a testigos sin tratar. La asociación con antiparasitarios de síntesis logró mejorar la eficacia y no se comprobaron interacciones farmacológicas negativas, lo que permite suponer ventajas en establecimientos donde se lucha contra la resistencia antihelmíntica.

Entre otras alternativas, destacó el potencial del sainfoin (Onobrychis viciifolia) y el lotus (Lotus corniculatus), dos leguminosas que contienen taninos condensados con efectos antiparasitarios.

Ventajas para evitar empaste

Por su parte, Cecilia Sardiña, investigadora del INTA General Villegas, explicó que estas especies “aportan la ventaja de no producir empaste y de ofrecer compuestos bioactivos con propiedades antihelmínticas”.

Con el objetivo de comparar su desempeño forrajero con la alfalfa, en la EEA General Villegas se evalúa sainfoin, lotus y alfalfa bajo condiciones controladas. Los resultados del primer año mostraron que el sainfoin fue más precoz en la entrega de forraje y resultó superior en la producción primaveral, mientras que en verano la alfalfa aportó el mayor volumen y en otoño no se detectaron diferencias significativas entre alfalfa y lotus, mientras que el aporte de sainfoin fue menor.

image

En producción acumulada, la alfalfa produjo más que ambas leguminosas con taninos, sin diferencias estadísticas entre la producción acumulada de los dos restantes.

Sardiña precisó que este trabajo “continuará durante al menos tres ciclos productivos, incluyendo la cuantificación del valor nutritivo y del contenido de taninos en sainfoin y lotus”, con el fin de generar información local para orientar las recomendaciones de manejo.

Los antiparasitarios

El equipo de investigación del INTA también evaluó el efecto antiparasitario de otras fuentes de taninos. En la EEA Bordenave se comparó el heno de sainfoin con heno de alfalfa en terneros naturalmente infectados; aunque la falta de diferencias significativas se atribuyó a la baja concentración de taninos y a la calidad del heno utilizado.

Por otro lado, en otra experiencia con dietas que incluían 20 % de grano de sorgo alto tanino, se detectó una reducción significativa del 37,7 % en el conteo de huevos de parásitos. Según Buffarini, este resultado “permite suponer un efecto antihelmíntico del sorgo alto en tanino similar al informado por otros autores en ovinos”.

"Frente a la resistencia creciente a los antihelmínticos de síntesis, es necesario explorar estrategias que reduzcan la dependencia de los químicos y prolonguen su vida útil”. "Frente a la resistencia creciente a los antihelmínticos de síntesis, es necesario explorar estrategias que reduzcan la dependencia de los químicos y prolonguen su vida útil”.

En cambio, cuando se compararon granos de sorgo alto y bajo tanino en dietas al 40 % y en consumo restringido, no se observaron diferencias productivas ni antiparasitarias, lo que reflejó la variabilidad de estas fuentes y sus resultados.

“La recomendación más sólida pasa por integrar diagnóstico, usar antiparasitarios de eficacia conocida en el establecimiento y la incorporación de herramientas alternativas como los alimentos ricos en taninos”, indicaron los especialistas, y agregaron: “De esta manera, se busca disminuir la presión parasitaria, sostener la eficacia de los medicamentos y construir sistemas productivos más resilientes y sostenibles”.