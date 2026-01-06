Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) informó a la población que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes, por la probable presencia de la toxina Cereulida y en el marco del cuidado de la salud .

Según la Administración y la empresa, la mayoría de los productos afectados son de elaboración nacional, procesados en la provincia de Santa Fe .

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027

Fórmula láctea para lactantes en polvo, marca Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

Presentación: 800 g

Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026

Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027

Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027

Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027

Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027

Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

Mientras que en la lista hay un alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes producido en Suiza, con marca Nestlé Alfamino.

Presentación: 400 g

Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027

Bacillus Cereus

La bacteria Bacillus Cereus suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras).

Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades. Una de las formas de presentación es una intoxicación (síndrome emético), que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina. Por otro lado, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo.

Recomendaciones de la ANMAT

“Esta Administración Nacional se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados”, destacó la ANMAT.

Y recomendó: