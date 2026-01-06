martes 06 de enero de 2026
    • Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

    El retiro se lleva a cabo para evitar problemas de salud y abarca todo el país, incluyendo Pergamino donde ya hubo unas notificaciones al respecto.

    6 de enero de 2026 - 15:26
    La ANMAT emitió el alerta en todo el país.

    La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó a la población que la empresa Nestlé Argentina S.A. inició un retiro voluntario y preventivo del mercado de determinados lotes de productos destinados a lactantes, por la probable presencia de la toxina Cereulida y en el marco del cuidado de la salud.

    Según la Administración y la empresa, la mayoría de los productos afectados son de elaboración nacional, procesados en la provincia de Santa Fe.

    Fórmula láctea para lactantes en polvo, marca Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO.

    Presentación: 400 g

    • Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
    • Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
    • Lote 524728872A – Vencimiento 31/03/2027

    Fórmula láctea para lactantes en polvo, marca Nestlé NAN Optipro 1 c/HMO

    Presentación: 800 g

    • Lote 517628872A – Vencimiento 31/12/2026
    • Lote 522828872A – Vencimiento 28/02/2027
    • Lote 524128872A – Vencimiento 28/02/2027
    • Lote 528928872A – Vencimiento 30/04/2027
    • Lote 528928872B – Vencimiento 30/04/2027
    • Lote 529028872A – Vencimiento 30/04/2027
    • Lote 533228872B – Vencimiento 31/05/2027
    • Lote 533328872A – Vencimiento 31/05/2027

    Mientras que en la lista hay un alimento para propósitos médicos específicos en polvo para lactantes producido en Suiza, con marca Nestlé Alfamino.

    Presentación: 400 g

    • Lote 51690017Y1 – Vencimiento 30/06/2027

    Bacillus Cereus

    La bacteria Bacillus Cereus suele encontrarse en varios sitios, como el suelo y el agua, y puede formar esporas como forma de resistencia frente a condiciones adversas. Asimismo, es capaz de producir toxinas (Cereulida, entre otras).

    Este microorganismo puede provocar dos tipos de enfermedades. Una de las formas de presentación es una intoxicación (síndrome emético), que se manifiesta con náuseas y vómitos 1 a 6 horas luego de la ingesta del alimento contaminado con la toxina. Por otro lado, el síndrome diarreico se presenta con diarrea, dolor abdominal y fiebre a las 8 a 16 horas post consumo.

    Recomendaciones de la ANMAT

    “Esta Administración Nacional se encuentra coordinando acciones con las autoridades sanitarias provinciales del país, a los fines de monitorear el retiro del mercado de los lotes involucrados de los productos mencionados”, destacó la ANMAT.

    Y recomendó:

    • A la población que tenga en su poder los lotes mencionados que se abstengan de consumirlos.
    • A su vez, pueden comunicarse con la empresa al teléfono 0800-999-8100 (opción 3) o vía e-mail a: s[email protected].
    • A quienes los expenden y distribuyen, tanto en tiendas físicas como virtuales, que lo retiren de la comercialización y se contacten con su proveedor.
