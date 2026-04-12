Calefacción segura: recomiendan en Pergamino revisar correctamente los artefactos antes del invierno

Con el descenso de las temperaturas y la proximidad del invierno, en Pergamino comienza a intensificarse una práctica clave en los hogares: la revisión y puesta a punto de los sistemas de calefacción. En este escenario, especialistas remarcan la importancia de realizar controles preventivos sobre los artefactos a gas , no solo para garantizar su correcto funcionamiento, sino también para evitar situaciones de riesgo que, durante los meses más fríos, suelen multiplicarse.

De acuerdo a un relevamiento realizado entre gasistas matriculados de la ciudad, el costo de limpieza y mantenimiento de un calefactor domiciliario se ubica actualmente entre los 70.000 y 80.000 pesos por equipo. Este valor puede variar en función del tipo de artefacto, su antigüedad, el estado general en el que se encuentra y la complejidad de la intervención requerida. No obstante, los profesionales destacan que, en muchos casos, existen bonificaciones cuando se trata de revisar varios equipos en un mismo domicilio, lo que permite reducir costos y promover que las familias realicen un mantenimiento integral antes de la llegada de las bajas temperaturas .

Lejos de tratarse de cifras arbitrarias, desde el sector explican que los valores responden muchas veces a parámetros propios de la actividad, ya que se trata de trabajadores matriculados que deben cumplir con normativas específicas. La habilitación profesional no solo implica capacitación técnica, sino también el respeto por estándares de seguridad que regulan cada intervención. “No es únicamente una limpieza superficial, sino también una revisión completa del equipo, que incluye distintos aspectos técnicos fundamentales para su funcionamiento seguro”, explicaron a LA OPINION.

En ese sentido, el mantenimiento abarca tareas como la limpieza de los quemadores, el control de válvulas, la verificación del tiraje, la detección de posibles pérdidas de gas y el chequeo integral de cada artefacto. Este tipo de controles permite anticipar fallas, optimizar el rendimiento de los equipos y, sobre todo, reducir el riesgo de incidentes domésticos.

Uno de los puntos en los que más insisten los especialistas del sector es en la necesidad de contratar siempre a profesionales habilitados. La intervención de las personas no matriculadas puede derivar en instalaciones defectuosas o reparaciones inadecuadas, lo que incrementa significativamente el peligro de las fugas de gas o intoxicaciones por monóxido de carbono. Este último representa una de las principales amenazas durante el invierno, ya que es un gas altamente tóxico, invisible e inodoro; cuya acumulación en ambientes cerrados puede resultar letal.

Hacerlo con tiempo

En paralelo, se subraya la importancia de no esperar a los días de frío extremo para realizar estos controles. Durante los picos de demanda, los tiempos de espera suelen extenderse, lo que dificulta resolver situaciones urgentes. Por eso, la recomendación general es anticiparse, revisar los equipos con tiempo y asegurar que cada hogar cuente con sistemas de calefacción en condiciones óptimas antes del invierno.

Desde el área de Salud del Municipio de Pergamino también se insiste en la necesidad de adoptar hábitos responsables para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono, una problemática que se repite cada año en distintos puntos del país. En este sentido, remarcan que es fundamental realizar el mantenimiento periódico de todos los artefactos a gas, garantizar una ventilación adecuada en los ambientes, evitar el uso prolongado de hornallas para calefaccionar y extremar los cuidados con salamandras, braseros y otros sistemas alternativos.

Asimismo, aconsejan incorporar detectores de monóxido de carbono en los hogares, retirar braseros antes de dormir, no instalar calefones ni estufas en baños o dormitorios y prestar especial atención a posibles escapes de vehículos o al uso de generadores, que siempre deben encenderse en espacios abiertos y nunca en el interior de la vivienda.

A tener cuidado y prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono

Desde el área sanitaria local advierten que los síntomas de intoxicación pueden variar según el nivel de exposición, pero van desde manifestaciones leves como dolor de cabeza, cansancio o fatiga, hasta cuadros más graves que incluyen confusión, pérdida de conocimiento, convulsiones e incluso la muerte. Entre los signos más frecuentes se encuentran las náuseas, vómitos, debilidad generalizada, dificultad para respirar, dolor en el pecho y alteraciones en la marcha.

“Es fundamental estar atentos a estos síntomas, especialmente cuando se presentan en más de una persona dentro de un ambiente cerrado. Ante la sospecha, se debe ventilar inmediatamente el lugar y acudir de urgencia a un centro de salud”, indicaron desde el área de Salud del Municipio.

En una ciudad como Pergamino, donde las bajas temperaturas se hacen sentir con fuerza en días de invierno, contar con sistemas de calefacción seguros y eficientes no es un aspecto menor. La prevención, el mantenimiento y la intervención de profesionales habilitados se consolidan así como herramientas esenciales para cuidar la salud y evitar tragedias que, en la mayoría de los casos, pueden prevenirse con medidas simples y oportunas.