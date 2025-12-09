Seguridad vial: operativos y controles en rutas de la región

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires intensificó los operativos de fiscalización y las campañas de prevención con el objetivo de reducir la siniestralidad vial durante el último fin de semana largo . Los controles pusieron especial foco en “las distracciones por uso del celular al volante, el cumplimiento de la Ley de Alcohol Cero y la correcta documentación y condiciones de los vehículos”, según se informó.

La cartera provincial, liderada por Martín Marinucci , desplegó operativos simultáneos en rutas bonaerenses, con énfasis en zonas turísticas y accesos al área metropolitana.

En total se controlaron más de 7.000 vehículos, se labraron 100 actas de infracción y se registraron más de 80 alcoholemias positivas .

Marinucci subrayó que estas acciones buscan “mitigar el impacto de la siniestralidad vial en las familias bonaerenses” y destacó la importancia de la responsabilidad al conducir: “ La gran mayoría de los siniestros se dan por irresponsabilidad del propio conductor , muchas veces por distracciones como el uso del celular”.

En esa línea, explicó el funcionamiento de las cámaras de monitoreo instaladas en rutas: “Detectamos a aquellos conductores que usan el teléfono para detenerlos en el retén más cercano y prevenirlos -no multarlos- acerca de que esta actitud pone en riesgo su vida, la de sus acompañantes y la de terceros”.

“Prevención antes que sanción”

Junto con las campañas “Un Click que Salva”, enfocada en el uso del cinturón de seguridad -especialmente en menores que deben viajar en sillas de retención infantil- y “Siempre Casco”, destinada a motociclistas y ciclistas, la prevención de distracciones por celular es uno de los principales ejes de acción del Ministerio.

El informe es claro: usar el teléfono durante 5 segundos a 100 km/h equivale a conducir 135 metros sin mirar el camino, lo que reduce hasta en un 50% la atención del conductor.

Frente a estos riesgos, Marinucci reafirmó la política provincial: “Desde el 1° de enero asumí el objetivo que me encomendó el Gobernador: disminuir la cantidad de víctimas fatales por día en nuestra Provincia. La forma de hacerlo es estando en el territorio y generando espacios de capacitación para transmitir conciencia y cuidado por la vida”.

Viaje seguro en provincia de Buenos Aires

Durante el fin de semana del 6 al 8 de diciembre, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte desplegó operativos en puntos estratégicos de las rutas bonaerenses. Los agentes de la Dirección Provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial instalaron postas simultáneas en diferentes lugares.