El maíz temprano consolida un buen momento en la Región Núcleo

El maíz de primera atraviesa semanas decisivas en la Región Núcleo y, en términos generales, el balance es claramente positivo. Las precipitaciones registradas durante el último fin de semana, si bien fueron desiguales, aparecieron en el momento justo para un cultivo que comenzaba a mostrar señales de estrés hídrico. El cambio de escenario permitió recomponer el estado de los lotes y encarar la floración con mejores perspectivas.

Del arrastre de La Niña a la neutralidad: un verano con buenas perspectivas, pero bajo vigilancia para el campo

De acuerdo con el último relevamiento del GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario , el 90% del maíz temprano se encuentra hoy en condición muy buena a excelente . La etapa reproductiva avanza sin mayores inconvenientes en la mayor parte del territorio, apuntalada por lluvias oportunas y un alivio en las temperaturas extremas.

Los registros pluviométricos dejaron un mapa heterogéneo, aunque con un saldo ampliamente favorable. En cerca del 75% de la región se superaron los 20 milímetros, con marcas significativas en localidades como Hernando, Rosario y Santa Teresa . En contrapartida, sectores del noroeste bonaerense y del sudeste de Córdoba quedaron por debajo de los 15 milímetros, una situación que encendió señales de seguimiento más fino.

Desde el sur santafesino coinciden en que las lluvias marcaron un punto de inflexión. Técnicos y productores señalan que el cultivo logró afirmarse justo cuando empezaban a observarse síntomas de falta de agua en las hojas basales. A ese escenario se sumó una baja en las temperaturas, tras jornadas con máximas superiores a los 35 grados, con mínimas que llegaron a ubicarse entre los 8 y 11 grados, un combo favorable para el período crítico del cereal.

Los pronósticos suman expectativa: un nuevo frente frío previsto para el fin de semana podría volver a activar lluvias en la región. De concretarse, el potencial de rendimiento tendría margen para seguir creciendo.

Mejor panorama que en la campaña pasada

La comparación con el ciclo anterior refuerza el optimismo. A igual momento del año pasado, el 85% del maíz presentaba condición muy buena a excelente, pero ya comenzaban a evidenciarse complicaciones en el norte bonaerense. En la actual campaña, además de un mayor porcentaje de lotes bien posicionados, las reservas de agua en el perfil son superiores.

image

Los acumulados anuales, que oscilan entre 800 y 1.600 milímetros, permitieron la recuperación de lagunas y la presencia de napas en profundidad, un respaldo clave para el cultivo. En líneas generales, predominan las reservas adecuadas, aunque persisten “lunares” con niveles regulares, especialmente en el sudoeste cordobés, donde el monitoreo es permanente.

Rindes que ilusionan y focos de atención

En el noroeste bonaerense, con maíces ingresando o ya transitando la floración, comienzan a manejarse pisos de rendimiento cercanos a los 100 quintales por hectárea, siempre que el clima acompañe. En zonas del sur santafesino y centro de la región, los techos productivos aparecen incluso más altos, con expectativas que superan los 120 qq/ha y lotes puntuales con potencial aún mayor.

El contrapunto se da en el sudeste de Córdoba y áreas limítrofes del centro-oeste santafesino. Allí, los maíces sembrados más tarde muestran floraciones desparejas, algunos problemas de polinización y espigas de menor tamaño. Si bien por ahora no se observan síntomas severos de estrés, los técnicos advierten que sin nuevas lluvias la situación podría ajustarse rápidamente.

Así, mientras la mayor parte del maíz temprano de la Región Núcleo atraviesa su período crítico con buen respaldo hídrico y expectativas elevadas, la mirada sigue puesta en el corto plazo. Las próximas lluvias serán claves para confirmar rindes que, por ahora, permiten cerrar el año con un moderado pero firme optimismo.