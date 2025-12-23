martes 23 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • El maíz temprano consolida un buen momento en la Región Núcleo

    Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destaca que las lluvias de los últimos días llegaron en un momento decisivo para el cultivo de maíz. El 90% del área transita la floración en muy buen estado, aunque persisten zonas que necesitan agua para no resignar rinde.

    23 de diciembre de 2025 - 15:38
    Semanas decisivas para el maíz en la región de Pergamino.

    Semanas decisivas para el maíz en la región de Pergamino.

    El maíz de primera atraviesa semanas decisivas en la Región Núcleo y, en términos generales, el balance es claramente positivo. Las precipitaciones registradas durante el último fin de semana, si bien fueron desiguales, aparecieron en el momento justo para un cultivo que comenzaba a mostrar señales de estrés hídrico. El cambio de escenario permitió recomponer el estado de los lotes y encarar la floración con mejores perspectivas.

    Lee además
    Más de mil adultos de la plaga en trampas de luz en menos de diez días.

    Alerta por plaga en la región: advierten un fuerte aumento de la "militar temprana"
    Con La Niña encima, el clima ofrece una oportunidad concreta para una campaña de alto potencial.

    Del arrastre de La Niña a la neutralidad: un verano con buenas perspectivas, pero bajo vigilancia para el campo

    De acuerdo con el último relevamiento del GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario, el 90% del maíz temprano se encuentra hoy en condición muy buena a excelente. La etapa reproductiva avanza sin mayores inconvenientes en la mayor parte del territorio, apuntalada por lluvias oportunas y un alivio en las temperaturas extremas.

    Lluvias desparejas, pero determinantes

    Los registros pluviométricos dejaron un mapa heterogéneo, aunque con un saldo ampliamente favorable. En cerca del 75% de la región se superaron los 20 milímetros, con marcas significativas en localidades como Hernando, Rosario y Santa Teresa. En contrapartida, sectores del noroeste bonaerense y del sudeste de Córdoba quedaron por debajo de los 15 milímetros, una situación que encendió señales de seguimiento más fino.

    Desde el sur santafesino coinciden en que las lluvias marcaron un punto de inflexión. Técnicos y productores señalan que el cultivo logró afirmarse justo cuando empezaban a observarse síntomas de falta de agua en las hojas basales. A ese escenario se sumó una baja en las temperaturas, tras jornadas con máximas superiores a los 35 grados, con mínimas que llegaron a ubicarse entre los 8 y 11 grados, un combo favorable para el período crítico del cereal.

    Los pronósticos suman expectativa: un nuevo frente frío previsto para el fin de semana podría volver a activar lluvias en la región. De concretarse, el potencial de rendimiento tendría margen para seguir creciendo.

    Mejor panorama que en la campaña pasada

    La comparación con el ciclo anterior refuerza el optimismo. A igual momento del año pasado, el 85% del maíz presentaba condición muy buena a excelente, pero ya comenzaban a evidenciarse complicaciones en el norte bonaerense. En la actual campaña, además de un mayor porcentaje de lotes bien posicionados, las reservas de agua en el perfil son superiores.

    image

    Los acumulados anuales, que oscilan entre 800 y 1.600 milímetros, permitieron la recuperación de lagunas y la presencia de napas en profundidad, un respaldo clave para el cultivo. En líneas generales, predominan las reservas adecuadas, aunque persisten “lunares” con niveles regulares, especialmente en el sudoeste cordobés, donde el monitoreo es permanente.

    Rindes que ilusionan y focos de atención

    En el noroeste bonaerense, con maíces ingresando o ya transitando la floración, comienzan a manejarse pisos de rendimiento cercanos a los 100 quintales por hectárea, siempre que el clima acompañe. En zonas del sur santafesino y centro de la región, los techos productivos aparecen incluso más altos, con expectativas que superan los 120 qq/ha y lotes puntuales con potencial aún mayor.

    El contrapunto se da en el sudeste de Córdoba y áreas limítrofes del centro-oeste santafesino. Allí, los maíces sembrados más tarde muestran floraciones desparejas, algunos problemas de polinización y espigas de menor tamaño. Si bien por ahora no se observan síntomas severos de estrés, los técnicos advierten que sin nuevas lluvias la situación podría ajustarse rápidamente.

    Así, mientras la mayor parte del maíz temprano de la Región Núcleo atraviesa su período crítico con buen respaldo hídrico y expectativas elevadas, la mirada sigue puesta en el corto plazo. Las próximas lluvias serán claves para confirmar rindes que, por ahora, permiten cerrar el año con un moderado pero firme optimismo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Alerta por plaga en la región: advierten un fuerte aumento de la "militar temprana"

    Del arrastre de La Niña a la neutralidad: un verano con buenas perspectivas, pero bajo vigilancia para el campo

    Invierno excepcional: altos rindes pero fuerte presión sanitaria en trigo y cebada

    ¿Porqué aumenta la carne vacuna en Argentina?: la definición de la SRA

    Sabores que rinden: pollo y cerdo, protagonistas de la mesa festiva argentina

    Primeros datos sobre calidad del trigo en la campaña 2025/26

    Menos presión fiscal: el campo paga la menor carga en siete años

    Festuca bajo la lupa: detectan en Pergamino un hongo clave que puede afectar la ganadería

    Gestión de suelo: un desafío de conciencia que apunta a mayor seguridad alimentaria

    La ganadería, el gran negocio del año con fuerte impacto en la zona núcleo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Más de mil adultos de la plaga en trampas de luz en menos de diez días.

    Alerta por plaga en la región: advierten un fuerte aumento de la "militar temprana"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La mesa navideña argentina suele incluir preparaciones como el vitel toné, la ensalada rusa, matambre arrollado y pionono. El pan dulce es el gran protagonista de las fiestas, con frutas abrillantadas, frutos secos o chocolate.

    Qué se come en Navidad en Argentina: platos típicos para hacer
    ¿Cómo y por qué los empleados públicos de Provincia tendrán un fin de semana de 5 días en plena Navidad?

    ¿Cómo y por qué los empleados públicos de Provincia tendrán un fin de semana de 5 días en plena Navidad?

    Somisa se consagró campeón en sexta división

    Fútbol San Nicolás: Somisa se consagró campeón en sexta división tras vencer a Regatas Azul por 1 a 0

    Sensación pegote en verano: ¿por qué hay días más agobiantes que otros?

    Sensación pegote en verano: ¿por qué hay días más agobiantes que otros?

    Taller sobre aprendizaje en Pergamino basado en juegos con foco en educación ambiental

    Taller sobre aprendizaje en Pergamino basado en juegos con foco en educación ambiental