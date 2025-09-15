lunes 15 de septiembre de 2025
    • El flete más caro del mundo: en Argentina cuesta hasta 32% más que en Brasil y EE.UU.

    Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario advierte que el transporte camionero se lleva hasta un 28% del valor del grano en largas distancias, restando competitividad al agro argentino frente a sus principales rivales en exportaciones.

    15 de septiembre de 2025 - 07:44
    image

    El peso de los costos logísticos en Argentina ha sido históricamente una de las principales preocupaciones del sector granario. El alto precio que se paga por el transporte de cargas en comparación con otros grandes productores de alimentos, como Brasil y Estados Unidos, constituye un verdadero “costo argentino” que erosiona la competitividad, más allá de la fuerte presión impositiva.

    Un nuevo informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) confirma esta percepción: transportar granos en camión en Argentina resulta un 32% más caro que en Brasil y un 28% más que en Estados Unidos.

    El estudio, que analizó el segundo trimestre de 2025, se basó en distancias de 320 kilómetros (equivalentes a 200 millas) y también comparó trayectos más largos, de 1.150 kilómetros, entre Argentina y Brasil.

    En el primer caso, el costo en dólares por tonelada por kilómetro en Argentina se ubicó en US$ 0,094/t/km, frente a US$ 0,071 en Brasil y US$ 0,073 en Estados Unidos. En recorridos extensos, la brecha se achica: transportar granos 1.150 kilómetros en Argentina costó apenas un 4% más que en Brasil, aunque siempre en desventaja.

    El tipo de cambio y su efecto

    El reporte advierte que el resultado debe tomarse con cautela: el cálculo se realizó con el tipo de cambio oficial vigente entre abril y junio, período en el que el peso se apreció frente al dólar tras el anuncio del nuevo esquema cambiario del BCRA.

    image

    Esa situación infló artificialmente el costo medido en dólares, dado que los fletes se pactan en pesos y muchos de sus componentes están atados a costos locales. Por eso, la BCR señala que, tras la última devaluación, la diferencia contra Brasil y Estados Unidos podría ser menor.

    La relación flete-grano

    Más allá de la comparación internacional, el impacto del flete dentro de Argentina es demoledor. Según el estudio, en distancias largas el costo del transporte puede representar hasta un 28% del valor del maíz y un 19% del de la soja.

    Por ejemplo, trasladar mercadería desde Salta hasta los puertos del Gran Rosario implica que casi un tercio del precio del maíz quede absorbido por el transporte. En cambio, para los productores de la Zona Núcleo, situados a unos 180 km de las terminales portuarias, la incidencia baja al 11% en maíz y al 7% en soja.

    La diferencia ilustra la enorme desventaja geográfica y logística que enfrentan las provincias alejadas de los puertos, y que limita su competitividad en los mercados internacionales.

    Un problema estructural

    El costo del flete en Argentina responde a múltiples factores: dependencia casi absoluta del transporte por camión, rutas saturadas, falta de infraestructura ferroviaria y fluvial, precios del combustible y costos operativos elevados.

    image

    Para la BCR, esta realidad refuerza la necesidad de avanzar en políticas que reduzcan el “costo argentino” en logística y generen condiciones más equitativas entre regiones.

    “Los números muestran con claridad la incidencia de los fletes en la formación de precios. Para productores alejados de los puertos, la rentabilidad queda seriamente condicionada”, subraya el informe.

    Temas
    El flete más caro del mundo: en Argentina cuesta hasta 32% más que en Brasil y EE.UU.

