lunes 12 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • 12 de Enero: Día del Trabajador pizzero, pastelero, confitero, heladero y alfajorero

    En Argentina se celebra esta fecha, con el objetivo de homenajear el trabajo y tradición de quienes se dedican a conservar clásicos de la cultura popular.

    12 de enero de 2026 - 10:39
    La fecha hace referencia a la fundación del&nbsp;Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (STPCHyA)&nbsp;en&nbsp;1946. Desde entonces, este organismo trabaja por los&nbsp;derechos&nbsp;de sus trabajadores y actualmente se estima que está compuesto por&nbsp;más de 40.000&nbsp;miembros.

    La fecha hace referencia a la fundación del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros (STPCHyA) en 1946. Desde entonces, este organismo trabaja por los derechos de sus trabajadores y actualmente se estima que está compuesto por más de 40.000 miembros.

    FREEPIK.

    Cada 12 de enero se celebra en Argentina el Día del Trabajador Pizzero, Pastelero, Confitero, Heladero y Alfajorero, en coincidencia con la fundación, en 1946, del Sindicato de Trabajadores Pasteleros, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajorers (STPCHyA), que actualmente agrupa a más de 40.000 trabajadores del sector gastronómico.

    Lee además
    La experiencia demuestra que la inteligencia artificial no es exclusiva de laboratorios o grandes empresas. También puede encontrar su lugar entre ollas, cuchillos y fuegos, redefiniendo procesos y abriendo nuevas posibilidades para una gastronomía que busca adaptarse a los tiempos sin resignar su esencia.

    El chef argentino que incorpora inteligencia artificial a la cocina y transforma la forma de crear recetas
    En una temporada donde el bolsillo manda, el clásico choclo playero se convirtió en el centro de las conversaciones entre reposeras y carpas de la ciudad de Mar del Plata. 

    ¿Por qué la gente come choclo en la playa?

    La llegada de la pizza a Buenos Aires

    La llegada de la pizza a Buenos Aires está vinculada con la inmigración italiana de fines del siglo XIX, con el barrio de La Boca como uno de los primeros núcleos de venta y consumo. Entre los locales históricos que marcaron la tradición porteña se destaca Banchero, pionera en la elaboración de fugazzeta y otras variantes emblemáticas. Otras pizzerías reconocidas por su trayectoria son Guerrín, El Fortín, La Mezzeta, La Guitarrita y Los Inmortales.

    La tradición porteña de pizza al estilo argentino se caracteriza por masa más gruesa (“media masa”), abundante queso mozzarella y el acompañamiento clásico con fainá, combinación que refleja la adaptación local de la gastronomía italiana y su influencia en la cultura culinaria de la ciudad.

    El rol de la pastelería argentina

    En paralelo, la pastelería argentina desarrolló postres que se volvieron representativos del país, como Balcarce, Imperial Ruso, Lemon Pie, Rogel y la emblemática Pasta Frola. La conmemoración del 12 de enero busca reconocer la trayectoria de quienes trabajan en estas ramas, así como la organización gremial que permitió otorgar a sus integrantes un reconocimiento formal por su oficio.

    Fuente: El Informante.

    Temas
    Seguí leyendo

    El chef argentino que incorpora inteligencia artificial a la cocina y transforma la forma de crear recetas

    ¿Por qué la gente come choclo en la playa?

    Última semana para aprovechar las Copas de LA OPINION

    Gastronomía, lo que más crece en el sistema de franquicias argentino

    Frescas y nutritivas: ideas de viandas para llevar a la playa

    Las recomendaciones para evitar intoxicaciones alimentarias en la playa y actividades al aire libre

    Premiado en un Mundial: un emprendedor logró hacer quesos muy codiciados por la gastronomía

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    La experiencia demuestra que la inteligencia artificial no es exclusiva de laboratorios o grandes empresas. También puede encontrar su lugar entre ollas, cuchillos y fuegos, redefiniendo procesos y abriendo nuevas posibilidades para una gastronomía que busca adaptarse a los tiempos sin resignar su esencia.

    El chef argentino que incorpora inteligencia artificial a la cocina y transforma la forma de crear recetas

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    ¿Adiós a las rejas pesadas? Esta tendencia combina minimalismo, confort y seguridad.

    Adiós a las clásicas rejas: las alternativas que serán tendencia en arquitectura en 2026
    La experiencia demuestra que la inteligencia artificial no es exclusiva de laboratorios o grandes empresas. También puede encontrar su lugar entre ollas, cuchillos y fuegos, redefiniendo procesos y abriendo nuevas posibilidades para una gastronomía que busca adaptarse a los tiempos sin resignar su esencia.

    El chef argentino que incorpora inteligencia artificial a la cocina y transforma la forma de crear recetas

    Ireneo Portela se prepara para vivir una de las fiestas más esperadas de su calendario: el Portelazo.

    Se viene el Portelazo en Baradero: Ireneo Portela festeja su 117° aniversario con una gran cena shows en vivo

    El bloque de concejales libertarios a nivel local tendrá una resonante modificación ya que la referente zarateña, Daiana Hergert, pidió licencia de su banca.

    Zárate: Daiana Hergert pidió licencia y dejará su banca para abocarse a la Anses

    El cine llega con novedades. Grandes producciones marcarán la cartelera cinematográfica de 2026. video
    Entretenimiento

    Los 15 filmes más esperados del año 2026: de La Odisea a El diablo viste a la moda 2