miércoles 29 de octubre de 2025
    • Ya está a la venta el Gordo de Navidad con más de $1.750 millones en premios

    Gordo de Navidad: Comenzó oficialmente la venta de los tradicionales billetes de lotería de Navidad y Reyes bonaerense.

    29 de octubre de 2025 - 12:52
    El sorteo del Gordo de Navidad se realizará el día 26 de diciembre a las 21HS.

    

    Ya están disponibles los tradicionales billetes del Gordo de Navidad y Reyes en las más de 4.300 agencias oficiales de Lotería de la provincia de Buenos Aires.

    Este año, el Gordo de Navidad repartirá un total de $1.755.750.000 en premios. El primer premio será de más de $800 millones, mientras que el segundo entregará $250 millones, el tercero $65 millones, el cuarto $25 millones, y habrá $12 millones destinados al quinto premio, por billete entero.

    Además, habrá ganadores con las terminaciones del primer premio y por aproximación hasta la quinta posición.

    Al igual que en las ediciones anteriores, el apostador tendrá la posibilidad de elegir su número de la suerte y el agenciero emite el ticket por la terminal en forma inmediata. El billete se puede adquirir en cualquiera de sus modalidades: el billete entero, por un valor de $50.000; o por fracción, con un valor de $5.000.

    El sorteo del Gordo de Navidad, se realizará el día 26 de diciembre a las 21hs en el Salón de Sorteos y será transmitido en vivo por el canal de Youtube de Loteria de la Provincia.

    Sorteo Extraordinario de Gordo de Reyes

    Los billetes del Sorteo de Reyes también ya están disponibles en todas las agencias oficiales de la Provincia. En esta ocasión, ofrece más de $500 millones en premios con un premio mayor de $300 millones.

    El valor del entero es de $20.000 mientras que cada fracción tiene un valor de $2.000.

    El sorteo de Reyes se realizará el día 16 de enero de 2026 a las 21hs en el Salón de Sorteos de la sede central del Instituto, también con transmisión en vivo por el canal de Youtube de Lotería de la Provincia.

