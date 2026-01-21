miércoles 21 de enero de 2026
    • WhatsApp abre vacantes para su laboratorio de pruebas: cómo participar

    El mensajero implementa una nueva opción para unirse al programa beta, en Android. Los detalles del mecanismo para testear funciones en forma anticipada.

    21 de enero de 2026 - 11:47
    La posibilidad de unirse al programa beta de WhatsApp desde la aplicación ya está disponible.

    La posibilidad de unirse al programa beta de WhatsApp desde la aplicación ya está disponible.

    WHATSAPP

    WhatsApp tiene buenas noticias para los usuarios más curiosos. El popular mensajero de Meta puso en marcha una nueva función que permite a más personas anotarse en la edición beta, una versión de la app que se usa para testear funciones antes de los lanzamientos a nivel general.

    El cambio comienza a circular en Android, solo en ciertas cuentas, donde ahora se admiten más evaluadores en el programa de pruebas, superando la anterior limitación de 10.000 vacantes.

    ¿Qué son las versiones beta?

    La comparación con un laboratorio tiene asidero, porque estas ediciones de los softwares sirven como entornos de prueba.

    La propuesta es la siguiente: un grupo reducido de usuarios testea características en forma anticipada y comparte comentarios con los desarrolladores. Ese feedback es sustancial para realizar ajustes, en caso de que sean necesarios.

    Tiene sentido, porque las nuevas funciones pueden presentar fallas y es mejor que afecten a pocos usuarios —que además están avisados de la inestabilidad—, antes que un despliegue de prepo que podría afectar a muchas personas.

    Cabe señalar que WhatsApp no es el único que tiene ediciones beta. De hecho, se trata de una práctica habitual en numerosos softwares, en diversas plataformas.

    WhatsApp abre más vacantes para su edición beta en Android

    Un informe del sitio WABetaInfo revela que la nueva función en la app de mensajería admite más usuarios en la beta de WhatsApp para Android.

    Hasta este cambio, en Google Play se admitía un máximo de 10.000 participantes en el programa. “Casi siempre está lleno y muchos no pueden acceder. Con esta opción, las posibilidades de ingresar a la beta son mayores”, señala la fuente.

    Tal como vemos en la captura de pantalla, la posibilidad de unirse al programa beta de WhatsApp desde la aplicación ya está disponible, aunque solo en algunas cuentas.

    Para comprobar si es posible inscribirse, hay que abrir la configuración de WhatsApp y buscar si aparece el ítem “Acceso anticipado a funciones”.

    Finalmente, ¿qué pasa con aquellos que no usan la beta? Simple: tienen la última versión pública, que carece de las funciones a modo de prueba con una ventaja clara, la estabilidad.

    Más allá de que se participe, o no, en las versiones beta, esos reductos son de interés para todos los usuarios.

    Esto, porque nos permiten conocer anticipadamente los cambios en los que trabaja WhatsApp, que probablemente se implementarán en el futuro.

    La familia mendocina estaba veraneando en Mar del Plata cuando los abordaron los delincuentes.

    Mar del Plata: robaron una casa rodante con una familia adentro y abandonaron a dos nenes en la ruta

