viernes 26 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Una parrilla argentina encabeza un ranking internacional de gastronomía

    La plataforma TripAdvisor ubicó a una parrilla de Buenos Aires en el primer puesto de su ranking global de gastronomía. Además, otro restaurante argentino alcanzó la cuarta posición.

    26 de septiembre de 2025 - 08:57
    La escena culinaria argentina sigue sumando reconocimientos. Una parrilla de Buenos Aires obtuvo el primer puesto de un prestigioso ranking mundial.

    La escena culinaria argentina sigue sumando reconocimientos. Una parrilla de Buenos Aires obtuvo el primer puesto de un prestigioso ranking mundial.

    FREEPIK.

    La gastronomía argentina vuelve a destacarse a nivel global. Esta vez, fue TripAdvisor quien ubicó a Fogón Asado, una parrilla de Buenos Aires, en el primer puesto del ranking mundial de “fine dining” en su edición 2025. Además, otro restaurante nacional, Abrasado, de Mendoza, logró posicionarse en el cuarto lugar del prestigioso listado.

    Lee además
    Será una noche donde los sentidos, la solidaridad y la conciencia sobre la salud se entrelazan para dejar una huella en la sociedad mendocina.

    Trece reconocidos chefs se unen en Mendoza para una noche de gastronomía y solidaridad
    Hoy resulta casi impensable sentarse a comer sin este utensilio, cuya historia milenaria pervive en cada comida. 

    Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

    Cada vez más habituada a figurar entre lo mejor de la cocina internacional, la escena culinaria argentina sigue sumando reconocimientos. No es casualidad que varios de sus establecimientos ya ostenten Estrellas Michelin, y que la carne, emblema del país, sea buscada por turistas y celebridades de todo el mundo.

    Uno de los casos más representativos es Don Julio, la parrilla que ocupó el décimo puesto en la última edición de los 50 Best Restaurants en junio. Pero esta vez, quien se lleva todos los aplausos es Fogón Asado, gracias al voto directo de los comensales en la plataforma de reseñas más consultada del mundo.

    La experiencia Fogón Asado

    Fundado en 2018 por Alex Pels, Danielle Jenster y el chef Sebastián Cardamoni, Fogón Asado se presenta como una experiencia única: los comensales se sientan alrededor de una parrilla abierta, donde pueden observar todo el proceso de cocción, desde la provoleta hasta la tira de asado.

    El menú degustación de nueve pasos incluye cortes tradicionales y productos de estación, acompañados por etiquetas seleccionadas de Catena Zapata y Zuccardi. El restaurante también fue distinguido por la Guía Michelin y el ranking World’s 101 Best Steak Restaurants, y fue declarado Sitio de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

    El ranking completo: los 10 mejores restaurantes de fine dining del mundo

    El listado forma parte de los Best of the Best Awards de TripAdvisor, basado exclusivamente en la evaluación de usuarios reales. La edición 2025 incluye propuestas de Argentina, España, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Singapur y Egipto.

    Fogón Asado – Buenos Aires, Argentina

    Parrilla gourmet con menú degustación y cocina en vivo frente al comensal.

    Izakaya Alta Cocina Japonesa – Palma de Mallorca, España

    Gastronomía japonesa de alto nivel en un entorno sofisticado.

    The Witchery – Edimburgo, Reino Unido

    Cocina escocesa con pescados frescos en un edificio histórico.

    Abrasado – Guaymallén, Mendoza, Argentina

    Carnes añejadas y servicio profesional en un entorno moderno y al aire libre.

    Marius Degustare – Río de Janeiro, Brasil

    Buffet libre de mariscos frescos en un local con estética moderna.

    La Brasserie de La Mer – Natal, Brasil

    Cocina francesa y europea con diseño de autor y ambiente refinado.

    Renacimiento – Charleston, Estados Unidos

    Platos de tradición sureña y mariscos, con servicio destacado.

    Resto Canto – Armação dos Búzios, Brasil

    Menú mediterráneo con pescados frescos y vista al mar.

    KOMA – Singapur

    Alta cocina japonesa moderna con ambientación impactante.

    Fayruz – El Cairo, Egipto

    Cocina libanesa con música en vivo y ambiente cálido.

    Fuente: Dame Noticias.

    Temas
    Seguí leyendo

    Trece reconocidos chefs se unen en Mendoza para una noche de gastronomía y solidaridad

    Cómo el tenedor superó siglos de rechazo para convertirse en un elemento único en la gastronomía

    Cuando la logística define la frescura y el éxito en gastronomía

    MasterChef Celebrity Argentina: quiénes serán los jurados

    Top 10 consumos de la primavera: gastronomía, turismo y gimnasio lideran las preferencias

    Se viene la semana de la gastronomía japonesa en Argentina

    Harinas alternativas sin gluten: la tendencia saludable y sostenible que gana terreno en la cocina

    Llega la Feria Leer y Comer: gastronomía internacional, editoriales, shows y charlas sobre turismo

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Esteban Rodríguez Alzueta desató una fuerte polémica tras sus declaraciones en una entrevista con Todo Noticias (TN)

    Polémica por dichos de Rodríguez Alzueta: "En la Provincia, la droga está regulada"
    El Remate Solidario no solo es una oportunidad de adquirir objetos útiles a precios accesibles, sino también una herramienta clave para el sostenimiento económico del Taller.

    El Taller Protegido Pergamino se prepara para su segundo Remate Solidario del año

    Fatal accidente en ruta 11: motociclista de Baradero pierde la vida tras chocar con un camión

    Tragedia en la Ruta 11: motociclista de Baradero muere al chocar de frente con un camión

    El campo reclama previsibilidad y un sendero claro de reducción de impuestos.

    El Gobierno defendió el fin de las retenciones cero: "Fue una medida extraordinaria"

    Viernes 26 de septiembre. Versión PDF