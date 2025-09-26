Una parrilla argentina encabeza un ranking internacional de gastronomía

La escena culinaria argentina sigue sumando reconocimientos. Una parrilla de Buenos Aires obtuvo el primer puesto de un prestigioso ranking mundial.

La gastronomía argentina vuelve a destacarse a nivel global. Esta vez, fue TripAdvisor quien ubicó a Fogón Asado, una parrilla de Buenos Aires, en el primer puesto del ranking mundial de “fine dining” en su edición 2025. Además, otro restaurante nacional, Abrasado, de Mendoza , logró posicionarse en el cuarto lugar del prestigioso listado.

Cada vez más habituada a figurar entre lo mejor de la cocina internacional, la escena culinaria argentina sigue sumando reconocimientos. No es casualidad que varios de sus establecimientos ya ostenten Estrellas Michelin, y que la carne, emblema del país, sea buscada por turistas y celebridades de todo el mundo.

Uno de los casos más representativos es Don Julio, la parrilla que ocupó el décimo puesto en la última edición de los 50 Best Restaurants en junio. Pero esta vez, quien se lleva todos los aplausos es Fogón Asado, gracias al voto directo de los comensales en la plataforma de reseñas más consultada del mundo.

Fundado en 2018 por Alex Pels, Danielle Jenster y el chef Sebastián Cardamoni, Fogón Asado se presenta como una experiencia única: los comensales se sientan alrededor de una parrilla abierta, donde pueden observar todo el proceso de cocción, desde la provoleta hasta la tira de asado.

El menú degustación de nueve pasos incluye cortes tradicionales y productos de estación, acompañados por etiquetas seleccionadas de Catena Zapata y Zuccardi. El restaurante también fue distinguido por la Guía Michelin y el ranking World’s 101 Best Steak Restaurants, y fue declarado Sitio de Interés Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

El ranking completo: los 10 mejores restaurantes de fine dining del mundo

El listado forma parte de los Best of the Best Awards de TripAdvisor, basado exclusivamente en la evaluación de usuarios reales. La edición 2025 incluye propuestas de Argentina, España, Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Singapur y Egipto.

Fogón Asado – Buenos Aires, Argentina

Parrilla gourmet con menú degustación y cocina en vivo frente al comensal.

Izakaya Alta Cocina Japonesa – Palma de Mallorca, España

Gastronomía japonesa de alto nivel en un entorno sofisticado.

The Witchery – Edimburgo, Reino Unido

Cocina escocesa con pescados frescos en un edificio histórico.

Abrasado – Guaymallén, Mendoza, Argentina

Carnes añejadas y servicio profesional en un entorno moderno y al aire libre.

Marius Degustare – Río de Janeiro, Brasil

Buffet libre de mariscos frescos en un local con estética moderna.

La Brasserie de La Mer – Natal, Brasil

Cocina francesa y europea con diseño de autor y ambiente refinado.

Renacimiento – Charleston, Estados Unidos

Platos de tradición sureña y mariscos, con servicio destacado.

Resto Canto – Armação dos Búzios, Brasil

Menú mediterráneo con pescados frescos y vista al mar.

KOMA – Singapur

Alta cocina japonesa moderna con ambientación impactante.

Fayruz – El Cairo, Egipto

Cocina libanesa con música en vivo y ambiente cálido.

