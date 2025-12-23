martes 23 de diciembre de 2025
    • Tendencias

    Un spot musical de la Policía Bonaerense para presentar el Operativo Sol a Sol

    El gobierno bonaerense presentó el despliegue de seguridad para la temporada de verano con un video protagonizado por la banda musical de la Policía provincial.

    23 de diciembre de 2025 - 11:18
    El spot musical de la Policía Bonaerense para presentar el Operativo Sol a Sol.

    El spot musical de la Policía Bonaerense para presentar el Operativo Sol a Sol.

    DIB

    Con una puesta en escena poco habitual para un anuncio institucional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó oficialmente el Operativo Sol a Sol 2025/2026, el tradicional dispositivo de seguridad para la temporada de verano, a través de un spot musical protagonizado por integrantes de la banda de la Policía Bonaerense.

    El video comienza en un centro de control, cuando una voz irrumpe por un walkie talkie con el aviso: “Atención todo el personal con novedad”. Del otro lado, un operador responde desde “Rojo Centro Mar del Plata”, mientras se anuncia el inicio del operativo. A partir de allí, el clima institucional se transforma en un tono festivo cuando el bombero comienza a tararear las primeras notas de “Yo te quiero dar”, el clásico de La Mosca, reversionado para la campaña oficial.

    El spot

    Embed - DE SOL A SOL A DISFRUTAR - OPERATIVO DE SOL A SOL 2025/2026

    Se alternan escenas de preparación del personal -ajuste de botas, cierre de lockers, uniformes listos- con imágenes de playa y vacaciones, hasta dar paso a la aparición central de la banda musical de la Policía, que interpreta la canción desde una estructura de madera con el mar de fondo. Guitarras, bajo y percusión acompañan una letra adaptada que refuerza el mensaje preventivo: patrullajes, controles y presencia policial al servicio del descanso de los turistas.

    A lo largo del spot, los efectivos aparecen en distintos escenarios típicos del verano bonaerense: rutas, balnearios, ferias de artesanos, paseos peatonales, festivales y carnavales. “Vinimos a patrullar para que la pases mejor”, canta el vocalista desde el interior de un patrullero, mientras se suceden imágenes de operativos, recorridas con perros, drones sobrevolando la costa y agentes caminando entre los visitantes.

    El video fue difundido este domingo en las redes sociales del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien acompañó la publicación con un mensaje dirigido a las familias que eligen vacacionar en la provincia. “Viajar en familia es lo más lindo del mundo, y saber que estás cuidado lo hace mucho mejor”, escribió, al tiempo que recordó recomendaciones clave como no consumir alcohol al conducir y usar siempre el cinturón de seguridad.

    La presentación del operativo Sol a Sol

    Más allá del spot, el Operativo de Sol a Sol 2025/2026 fue presentado formalmente el viernes por el gobernador Axel Kicillof en la localidad de Santa Clara del Mar, en el marco del lanzamiento de la temporada de verano. El despliegue contará con más de 20.000 policías, 200 nuevos patrulleros y 60 motos para tareas de prevención y cuidado en la Costa Atlántica, sierras y lagos bonaerenses.

    Además, se reforzarán los controles en las principales rutas provinciales, con mayor presencia logística y técnica para prevenir siniestros viales, fiscalizar el transporte y realizar controles de alcoholemia. En materia sanitaria, el operativo incluirá 35 ambulancias, un helicóptero sanitario y 18 postas del programa “Marea Sanitaria”, orientadas a la prevención y promoción de la salud.

    “Vamos a estar presentes en toda la provincia para que, después de un año muy difícil, nuestro pueblo pueda descansar y tener la tranquilidad que se merece”, afirmó Alonso durante la presentación, mientras que Kicillof destacó la inversión provincial para sostener el turismo local y garantizar una temporada segura. (DIB)

    Temas
