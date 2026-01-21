miércoles 21 de enero de 2026
    • "Tocá, mirá y girá": el tutorial de la Policía Federal para detectar dólares falsos

    Desde su cuenta de Instagram oficial, la Fuerza publicó un paso a paso para saber si el billete es apócrifo o no.

    21 de enero de 2026 - 11:23
    Los dólares tienen puntos clave donde pueden determinarse su legitimidad.

    Los dólares tienen puntos clave donde pueden determinarse su legitimidad.

    LA OPINION

    La Policía Federal Argentina emitió una advertencia a la población a través de su cuenta oficial de Instagram, @PFAOficial, para evitar la circulación de billetes falsos de dólar estadounidense.

    En un video publicado ayer por la tarde, la fuerza federal brindó una guía sencilla para ayudar a las personas a identificar la autenticidad de la moneda extranjera que circula en el país.

    La iniciativa de la PFA surge luego de que el Ministerio de Seguridad Nacional aprobara una guía especializada para la detección de moneda falsificada, la cual es implementada por todas las fuerzas policiales y de seguridad federales.

    A través de la red social, la Policía Federal Argentina compartió tres pasos clave para verificar si un billete de dólar estadounidense es auténtico. El mensaje es directo: “Tocá, mirá y girá”. Esta técnica, según explicó la institución, permite distinguir rápidamente los billetes genuinos de aquellos apócrifos que suelen detectarse en transacciones cotidianas.

    Dólares

    El primer paso consiste en tocar el billete. La entidad recomendó prestar atención a la textura del papel, que en los dólares originales tiene una composición y un relieve particular imposibles de replicar con exactitud por los falsificadores. Esto se recomienda hacer en la figura del prócer y en la denominación del billete. El papel es firme, con textura áspera y sin brillo.

    El segundo paso es mirar la superficie bajo la luz. En este punto, la fuerza sugirió observar marcas de agua y elementos de seguridad visibles a trasluz, como la figura del prócer.

    A contraluz también hay que observar el hilo de seguridad con la inscripción “USA” y el valor del billete.

    Finalmente, el tercer paso es girar levemente el billete. Al inclinarlo, deben observarse cambios en los colores de ciertos elementos como la banda de seguridad.

    También se observarán reflejos específicos en las inscripciones y números (de cobre a verde). En el billete de 100, observe la campana y el hilo 3D.

    Cómo detectar billetes falsos

    Una reciente decisión del Ministerio de Seguridad Nacional estableció una herramienta clave frente a la creciente sofisticación de la falsificación de billetes. Mediante la resolución 1240/2025, el organismo aprobó la Guía de actuación – Detección de Moneda Falsificada, que busca unificar criterios y procedimientos para la identificación de pesos, dólares y euros apócrifos en el país.

    El objetivo es reforzar la prevención, detección y persecución de estos delitos, ofreciendo procedimientos claros tanto para las fuerzas de seguridad federales como para ciudadanos particulares.

    Peso

    Verifique la impresión calcográfica en el retrato, animal o símbolo principal. Debe sentirse en relieve al pasar los dedos.

    Observe a contraluz la marca de agua, el hilo de seguridad y el motivo de complementación frente-dorso. Confirme que se vean con nitidez y sin impresiones.

    Incline el billete y controle la tinta de variabilidad óptica: el número o símbolo debe cambiar de color o mostrar brillo metálico según la serie.

    Euro

    Deslice los dedos sobre el anverso: deben sentirse en relieve el motivo arquitectónico, los números grandes y las líneas laterales.

    A contraluz, observe la marca de agua, el hilo de seguridad y la ventana con retrato (en billetes de 20 € o más).

    Incline el billete para detectar el cambio de color del número (verde a azul), el holograma con retrato y valor y, en 100 €/200 €, la banda con satélites €.

    La iniciativa surge como parte de una acción coordinada por la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, órgano dependiente de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, y apunta a asistir en la prevención y la colaboración en investigaciones sobre delitos económicos, contrabando, falsificación y lavado de dinero, según estipula la Decisión Administrativa N° 340/24.

    En el considerando de la norma, el Ministerio de Seguridad recuerda que “la circulación de moneda falsificada constituye un delito contra la fe pública, afectando la confianza de los ciudadanos en la moneda nacional y generando un impacto negativo en la economía formal y en las instituciones financieras.

