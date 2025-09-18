jueves 18 de septiembre de 2025
    • Se viene la semana de la gastronomía japonesa en Argentina

    Del 26 de septiembre al 5 de octubre tendrá lugar la Gastro Japo Food Week. Más de 40 locales ofrecerán menús especiales y actividades exclusivas.

    18 de septiembre de 2025 - 10:43
    Esta iniciativa busca fortalecer los lazos gastronómicos y comerciales entre Japón y Argentina, potenciando la presencia de productos japoneses en el mercado local y generando sinergias con emprendedores y distribuidores argentinos.

    CUCINARE.

    La gastronomía japonesa sigue conquistando paladares en Argentina. Del 26 de septiembre al 5 de octubre se realizará la séptima edición de la Gastro Japo Food Week, con 40 restaurantes, cafeterías, pastelerías y servicio de delivery que ofrecerán menús especiales y actividades exclusivas en sus propios locales.

    Este año, el sake y la cultura del after office japonés serán los protagonistas, junto con la visita de una misión empresarial que busca fortalecer vínculos comerciales.

    Este 2025, la Gastro Japo Food Week vuelve con su séptima edición, consolidándose como uno de los eventos más esperados por los amantes de la cultura nipona. Del 26 de septiembre al 5 de octubre, restaurantes, pastelerías, cafés y delivery de distintas ciudades del país ofrecerán en cada uno de sus locales menús especiales inspirados en la costumbre japonesa de reunirse al final del día para compartir comida y bebida.

    Otsukaresama, el lema elegido de esta edición

    El lema elegido para esta edición es "Otsukaresama", una expresión que en Japón se usa para agradecer y reconocer el esfuerzo de la jornada laboral. "Queremos transmitir esa sensación de comunidad y gratitud que se vive en los izakaya japoneses, donde colegas y amigos se juntan después del trabajo a relajarse, charlar y disfrutar de buena comida", explica Lorena Nonaka, presidenta del Club Gastro Japo, la asociación civil que reúne a más de 60 emprendimientos gastronómicos en todo el país, organizadora de esta nueva edición.

    El sake como protagonista

    Este año, el foco estará puesto en el sake, la tradicional bebida japonesa que se elabora a base de arroz fermentado. Aunque en Japón es una bebida tradicional, en Argentina todavía es una experiencia novedosa para muchos consumidores. Durante la semana del evento, se buscará dar a conocer sus variedades y formas de consumo, acompañando platos típicos de los izakaya, como brochettes de pollo (yakitori), bowls de arroz con carne (donburi), frituras (tenpura) y pequeñas porciones ideales para compartir.

    Proyección internacional y reconocimiento local

    La Gastro Japo Food Week se ha convertido en un puente cultural que trasciende lo culinario. Durante diez días, será posible recorrer distintos puntos del país y experimentar la diversidad de sabores que ofrece la cocina japonesa: desde el sushi y el ramen, hasta creaciones innovadoras que fusionan técnicas niponas con ingredientes locales.

    Como novedad, este año la Gastro Japo Food Week contará con la visita de una comitiva de empresarios japoneses de sectores clave como sake, whisky, salsa de soja y vinagres, en el marco de una misión organizada por JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón).

    Fuente: I Profesional.

