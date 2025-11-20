Buenos Aires encendió la mecha en el Consejo Agropecuario: cruces con Nación por obras frenadas, trazabilidad e INTA

En Córdoba se desarrolló la reunión del Consejo Agropecuario Región Pampeana.

La edición del Consejo Federal Agropecuario (CFA) Regional Pampeana realizada este miércoles en Córdoba dejó dos relatos completamente distintos: uno técnico y diplomático; otro cargado de tensiones políticas.

Mientras el Ministerio de Bioagroindustria cordobés difundió un resumen institucional y prolijo sobre avances sanitarios, financiamiento y nuevas tecnologías, desde la Provincia de Buenos Aires expusieron una versión mucho más áspera, marcada por cruces entre el ministro Javier Rodríguez y el secretario de Agricultura nacional, Sergio Iraeta .

Desde Córdoba destacaron la presentación de medidas del Senasa , entre ellas la reducción de dosis de la vacuna contra aftosa prevista para 2026, que –según el organismo– generaría un ahorro estimado en US$25 millones para el sector.

También se avanzó en el Plan Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky en porcinos, se informó sobre la certificación de Argentina como país libre de gripe aviar y se repasaron planes para garrapata bovina, brucelosis y sanidad apícola.

Además, se expusieron líneas de financiamiento para lechería, porcinos, novillos y ovinos, y el INTA presentó desarrollos en riego y drones aplicados a fitosanitarios.

Obras frenadas e inundaciones: el reclamo más fuerte

Lo que no puede dejar de leerse en tono político, habida cuenta del enfrentamiento que la Provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof como gobernador, tiene con el Estado nacional, derivó en una lluvia de reclamos de Rodríguez hacia Iraeta.

El funcionario abrió el fuego reclamando la reactivación del tramo 4.2 de la obra del Río Salado, clave para mitigar inundaciones en el centro-oeste bonaerense. Pese a haber sido anunciada días atrás por Nación, según el ministro no existe planificación concreta.

“Si avanzan solo en 10 de los 30 kilómetros necesarios, el problema sigue igual. Necesitamos que se reactive completo”, advirtió Rodríguez. “Si avanzan solo en 10 de los 30 kilómetros necesarios, el problema sigue igual. Necesitamos que se reactive completo”, advirtió Rodríguez.

También acusó la paralización de obras de impermeabilización del sistema de riego del Río Colorado en CORFO, pese a tener financiamiento internacional aprobado.

Iraeta respondió que no hay recursos. Rodríguez contraatacó.

“No sé cuán escasos estarán, pero le deben 13 billones de pesos a la provincia”, arremetió el ministro bonaerense.

Otro punto picante fueron los créditos que Nación promociona bajo modalidad “valor producto”. “No es valor producto: es UVA más 8%. Llamarlo así es engañoso”, cuestionó Rodríguez, quien defendió el esquema bonaerense basado en litros de leche o kilos de carne reales.

Con respecto al sistema obligatorio de trazabilidad bovina desde enero, Rodríguez reclamó falta de diálogo y asistencia técnica: “Implica un costo para el productor y se impone sin transición ni apoyo. Si los frigoríficos son los principales beneficiarios, podrían pagar un diferencial por ganado chipeado.”

INTA y Ley Ovina

Otro eje crítico fue el futuro del INTA: “Cerrar INTA AMBA deja sin acompañamiento a 10.000 productores hortícolas. Hay estaciones experimentales cerrándose y no sabemos cuál es el proyecto institucional”, sostuvo Rodrígez.

Además, pidió precisiones sobre el RENAF, fondos reintegrados de la Ley Ovina y continuidad del PROLANA: “Los productores no están recibiendo información clara. Necesitamos respuestas concretas”, dijo.