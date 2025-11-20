jueves 20 de noviembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Buenos Aires encendió la mecha en el Consejo Agropecuario: cruces con Nación por obras frenadas, trazabilidad e INTA

    En la reunión del CFA Regional Pampeana en Córdoba, el ministro bonaerense Javier Rodríguez apuntó contra el Gobierno nacional por paralización de obras hidráulicas, falta de fondos, cambios sanitarios y el futuro del INTA. Nación defendió medidas y aseguró escasez presupuestaria.

    20 de noviembre de 2025 - 11:47
    En Córdoba se desarrolló la reunión del Consejo Agropecuario Región Pampeana.

    En Córdoba se desarrolló la reunión del Consejo Agropecuario Región Pampeana.

    La edición del Consejo Federal Agropecuario (CFA) Regional Pampeana realizada este miércoles en Córdoba dejó dos relatos completamente distintos: uno técnico y diplomático; otro cargado de tensiones políticas.

    Lee además
    Desde el Ministerio de Desarrollo Agrario provincial respondieron que el esquema mantiene equidad tributaria en el campo.

    Salvavidas de plomo para el campo bonaerense: "cuando la carga fiscal hunde la producción"
    Juan Farinati, CEO de Bayer Conosur tuvo a cargo la apertura y cierre de Connetagro.

    Connectagro 2025: cuando el agro se conecta, las oportunidades se multiplican y Argentina crece

    Mientras el Ministerio de Bioagroindustria cordobés difundió un resumen institucional y prolijo sobre avances sanitarios, financiamiento y nuevas tecnologías, desde la Provincia de Buenos Aires expusieron una versión mucho más áspera, marcada por cruces entre el ministro Javier Rodríguez y el secretario de Agricultura nacional, Sergio Iraeta.

    Desde Córdoba destacaron la presentación de medidas del Senasa, entre ellas la reducción de dosis de la vacuna contra aftosa prevista para 2026, que –según el organismo– generaría un ahorro estimado en US$25 millones para el sector.

    También se avanzó en el Plan Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky en porcinos, se informó sobre la certificación de Argentina como país libre de gripe aviar y se repasaron planes para garrapata bovina, brucelosis y sanidad apícola.

    Además, se expusieron líneas de financiamiento para lechería, porcinos, novillos y ovinos, y el INTA presentó desarrollos en riego y drones aplicados a fitosanitarios.

    Obras frenadas e inundaciones: el reclamo más fuerte

    Lo que no puede dejar de leerse en tono político, habida cuenta del enfrentamiento que la Provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof como gobernador, tiene con el Estado nacional, derivó en una lluvia de reclamos de Rodríguez hacia Iraeta.

    El funcionario abrió el fuego reclamando la reactivación del tramo 4.2 de la obra del Río Salado, clave para mitigar inundaciones en el centro-oeste bonaerense. Pese a haber sido anunciada días atrás por Nación, según el ministro no existe planificación concreta.

    “Si avanzan solo en 10 de los 30 kilómetros necesarios, el problema sigue igual. Necesitamos que se reactive completo”, advirtió Rodríguez. “Si avanzan solo en 10 de los 30 kilómetros necesarios, el problema sigue igual. Necesitamos que se reactive completo”, advirtió Rodríguez.

    También acusó la paralización de obras de impermeabilización del sistema de riego del Río Colorado en CORFO, pese a tener financiamiento internacional aprobado.

    Iraeta respondió que no hay recursos. Rodríguez contraatacó.

    “No sé cuán escasos estarán, pero le deben 13 billones de pesos a la provincia”, arremetió el ministro bonaerense.

    Otro punto picante fueron los créditos que Nación promociona bajo modalidad “valor producto”. “No es valor producto: es UVA más 8%. Llamarlo así es engañoso”, cuestionó Rodríguez, quien defendió el esquema bonaerense basado en litros de leche o kilos de carne reales.

    image

    Con respecto al sistema obligatorio de trazabilidad bovina desde enero, Rodríguez reclamó falta de diálogo y asistencia técnica: “Implica un costo para el productor y se impone sin transición ni apoyo. Si los frigoríficos son los principales beneficiarios, podrían pagar un diferencial por ganado chipeado.”

    INTA y Ley Ovina

    Otro eje crítico fue el futuro del INTA: “Cerrar INTA AMBA deja sin acompañamiento a 10.000 productores hortícolas. Hay estaciones experimentales cerrándose y no sabemos cuál es el proyecto institucional”, sostuvo Rodrígez.

    Además, pidió precisiones sobre el RENAF, fondos reintegrados de la Ley Ovina y continuidad del PROLANA: “Los productores no están recibiendo información clara. Necesitamos respuestas concretas”, dijo.

    Temas
    Seguí leyendo

    Salvavidas de plomo para el campo bonaerense: "cuando la carga fiscal hunde la producción"

    Connectagro 2025: cuando el agro se conecta, las oportunidades se multiplican y Argentina crece

    Parásitos en bovinos, porqué es importante su control y evitar riesgos

    La parrilla argentina más tradicional que nunca: el cordero sigue ganando adeptos

    El agua no cede en el centro bonaerense y hay preocupación en el agro

    Fuerte réplica del embajador a Kicillof por el acuerdo con Estados Unidos

    Tuberculosis: investigan el control exhaustivo en animales bovinos

    El agro lideró la fiesta en la Bolsa: subas del 26% tras el nuevo marco comercial con EE.UU

    Faena bovina: leve repunte mensual y señales de ajuste en la producción nacional

    Inundaciones en Buenos Aires: asistencia en gasoil y la deuda pendiente con la prevención

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Un policía se tiroteó con dos hombres en medio de una discusión de tránsito

    Tiroteo en Zárate tras una discusión de tránsito: un policía y dos hombres terminaron heridos
    La crisis del aguinaldo no afectaría al transporte público local, pero la UTA de San Nicolás se mantiene en guardia

    San Nicolás: Crisis del aguinaldo, el transporte local no prevé conflictos, pero la UTA sigue en alerta

    En Córdoba se desarrolló la reunión del Consejo Agropecuario Región Pampeana.

    Buenos Aires encendió la mecha en el Consejo Agropecuario: cruces con Nación por obras frenadas, trazabilidad e INTA

     La agrupación de Jubilados Autoconvocados de San Pedro realizó una nueva jornada de lucha en la histórica Plaza Belgrano, en vísperas del Día de la Soberanía Nacional.

    San Pedro: Jubilados Autoconvocados reclamaron sus derechos en una jornada de fuerte contenido soberano

    Diego Santilli y Manuel Adorni

    El Gobierno reconfigura el Gabinete: Santilli suma poder político y Scioli queda bajo la órbita de Adorni