Se entregaron los premios SCA CPAU de arquitectura argentina

La convocatoria premia obras construidas, publicaciones y proyectos de urbanismo, reconociendo trabajos con un impacto transformador bajo el lema "La arquitectura como motor de cambio". Las categorías incluyen viviendas, edificios institucionales, reciclaje patrimonial, paisajismo y obras en el exterior.

El universo de la arquitectura y el urbanismo en Argentina tuvo su cita hoy en la Plaza del Vaticano de la Ciudad de Buenos Aires, donde se celebró la 19° edición del Premio Bienal SCA–CPAU de Arquitectura Argentina. El evento, organizado por la Sociedad Central de Arquitectos (SCA) y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), distinguió a los mejores exponentes de la disciplina bajo el lema “La arquitectura como motor de cambio”.

Esta edición alcanzó una participación de 249 trabajos que dan cuenta de la vitalidad de la práctica profesional en todo el país. A continuación, las obras construidas en la República Argentina premiadas:

El máximo galardón de la subcategoría fue para Infraestructuras Rurales Ischilin, en Ischilín, Córdoba, de Manuel González Veglia y Tomás Bressan. El segundo premio lo obtuvieron Manuel González Veglia y Agustín Berzero por Casa Dos Vigas, Tres Patios (Ciudad de Córdoba), mientras que Nicolás Pinto Da Mota recibió el tercer premio por Chapadmalal (Provincia de Buenos Aires).

Se otorgaron, además, dos menciones ex aequo para Casa Galería (MartínTorrado y Ligia Gaffuri) y Casa del Algarrobo (Federico Ferrer y Joaquín Alarcia).

Subcategoría A2: Vivienda Colectiva

El primer premio fue para Amundsen Ushuaia (Ushuaia, Tierra del Fuego), de Alberto J. Maletti, Fernando Zanel, Lucas Maletti y Alfredo Ruiz Martínez. El segundo premio correspondió a Torre Huergo (Ciudad de Buenos Aires), de Sebastián Adamo y Marcelo Faiden, y el tercer premio a Conde 1113 (Ciudad de Buenos Aires), de Daniel Matías Zelcer, Leonardo Rietti y Liliana Sara Scharier.

Las menciones ex aequo fueron para Edificio Damero (Francisco Cadau) y Edificio de Estudios (Diego Arraigada).

Subcategoría A3: Edificios Institucionales y Comerciales

El jurado distinguió con el primer premio al Supermercado Puertos (Escobar, Provincia de Buenos Aires), de Martín Torrado y Ligia Gaffuri.

El segundo premio fue para el Museo Malba Puertos (Escobar, Provincia de Buenos Aires), una obra de Juan Herreros, Jens Richter, Martín Torrado y Ligia Gaffuri. El tercer puesto lo ocupó Pabellón en el Camino Real (Sinsacate, Córdoba), de Lucas Carranza y Juan Pablo Vázquez.

Las menciones fueron para Estación de Servicio Echeverría y Paseo Peatonal (RDR Arquitectos + Estudio Emmer + BULLA), Edificio Náutico (Martín Torrado y Ligia Gaffuri) y Globant Iconic Building (Santiago Alric, Carlos Galíndez, Luciano Capaccioli y Federico Lloveras).

Subcategoría A4: Obras de Reciclaje o Preservación del Patrimonio

El primer premio fue concedido a Heladería Autohelado LV Escalada (Remedios de Escalada, Provincia de Buenos Aires), de Luciano Dimaio, Nicolás Rocca y Esteban Muerza.

Le siguió en el segundo lugar Lavalle (Ciudad de Buenos Aires), de Marcelo Mulet, Flavio Becerro y Mauro Fernández, y en el tercero Mercado Manduca (Ciudad de Buenos Aires), de Fernando Hitzig y Leonardo Militello. La mención especial fue para PH Felipe Vallese (Ciudad de Buenos Aires), de Juliana De Lojo y Julia Ainoha Mugetti.

Subcategoría A5: Paisajismo

El máximo reconocimiento de esta subcategoría fue para Parque Provincial Urugua-Í (Misiones), de Matías Taborda. El segundo premio fue para la obra Caballeriza (Oberá, Misiones), de Valeria Jaros y Lucía Cella, y el tercero para Parque Puerto Canoas (Benavídez, Provincia de Buenos Aires), de Fabiana Sambresqui, María Inés Beveraggi, Carina Ponieman y Alejandra Harte.

También se otorgó una mención a Mirabilia 851 - Plaza lineal y terraza verde.

Fuente: Clarín.