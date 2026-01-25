San Nicolás bajo alerta extrema por incendios tras detección de focos de calor satelitales

Focos de calor en el norte bonaerense en medio de una alerta extrema por incendios.

El norte de la provincia de Buenos Aires atraviesa una situación crítica por peligro extremo de incendios , según organismos nacionales. En ese marco, el monitoreo satelital detectó focos de calor en áreas rurales del Partido de San Nicolás , lo que refuerza la necesidad de extremar las medidas preventivas ante condiciones ambientales adversas.

El mapa diario elaborado por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Servicio Meteorológico Nacional, con datos actualizados al 25 de enero de 2026, ubica a gran parte del norte bonaerense en niveles muy altos y extremos de peligro de incendios. Las elevadas temperaturas, la baja humedad y la sequedad de la vegetación generan un escenario propicio para la rápida propagación del fuego.

El Partido de San Nicolás y localidades cercanas se encuentran dentro de esa franja de riesgo, lo que mantiene en alerta a los organismos de prevención y control.

En las últimas 48 horas, el sistema de monitoreo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) registró focos de calor en zonas rurales próximas a San Nicolás y Ramallo. Según se informó oficialmente, se trata de anomalías térmicas de confianza media, que no implican incendios confirmados.

Desde la CONAE explican que estos registros funcionan como una herramienta de alerta temprana, ya que pueden estar asociados a diversas fuentes de calor en superficie y requieren verificación en territorio.

Recomendaciones ante condiciones ambientales críticas

La coincidencia entre un riesgo ambiental elevado y la detección de focos de calor refuerza la necesidad de extremar precauciones, especialmente en áreas rurales y periurbanas. Las autoridades recuerdan que cualquier quema, fogón o uso de fuego al aire libre puede desencadenar un incendio de rápida propagación.

En este contexto, se recomienda respetar estrictamente las medidas preventivas vigentes, aun cuando no existan incendios activos confirmados, y dar aviso inmediato ante cualquier situación sospechosa.