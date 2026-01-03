Renatre: la Sociedad Rural Argentina toma la posta en la presidencia

RENATRE tendrá al frente a un hombre de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores ( RENATRE ) inició un nuevo período de gestión con cambios en su conducción. Desde el 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de este año, la presidencia quedó en manos de la Sociedad Rural Argentina ( Sociedad Rural Argentina ), a través de Abel Guerrieri .

Guerrieri reemplazó a José Voytenco , dirigente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores ( UATRE ), quien encabezó el organismo durante el ejercicio anterior, en línea con el esquema de alternancia que caracteriza al Registro, integrado por el sindicato de peones rurales y las entidades que conforman la Mesa de Enlace (Mesa de Enlace).

Al asumir, el nuevo presidente subrayó los desafíos que enfrenta el organismo en un contexto de mayores exigencias productivas y comerciales. “Todos los días enfrentamos nuevos desafíos y tenemos la responsabilidad de estar a la altura. Un ejemplo de ello es la certificación en Prácticas Laborales Sostenibles, alineada con normas internacionales, que garantiza el trabajo decente y el cumplimiento de la normativa laboral, fortaleciendo también la inserción de nuestra producción en los mercados”, afirmó Guerrieri.

En esa línea, remarcó la necesidad de consolidar el rol institucional del Registro. “Debemos seguir cumpliendo y fortaleciendo el rol del personal para que el RENATRE se consolide como el verdadero árbitro del empleo rural, generando confianza en los empleadores al momento de buscar trabajadores y asegurando a las y los trabajadores rurales un ámbito institucional que resguarde sus derechos”, señaló.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/renatreinforma/status/2007154023334662525&partner=&hide_thread=false El Registro sostiene su labor en el fortalecimiento de la seguridad social rural y cerró el año 2025 con un balance favorable de su gestión, en un contexto atravesado por numerosos desafíos. https://t.co/z0fCqYCyYL@uatreoficial @CONINAGRO @CRAprensa @SociedadRural @fedeagraria pic.twitter.com/UeWgIuymvL — RENATRE (@renatreinforma) January 2, 2026

Por su parte, el presidente saliente destacó el trabajo territorial desarrollado durante 2025. Según Voytenco, el organismo “recorrió el país con el Operativo RuralEs RENATRE, fortaleciendo la presencia del Registro, con la inauguración de delegaciones, la firma de convenios con distintos gobiernos provinciales y el refuerzo de los centros CRECER, garantizando la continuidad del cuidado de los hijos e hijas de trabajadores rurales para que puedan acceder a distintos empleos en las distintas cosechas”.

Nueva conducción y objetivos

La vicepresidencia quedó a cargo de Adrián Luna Vázquez, representante de Confederaciones Rurales Argentinas (Confederaciones Rurales Argentinas). En tanto, Mario Zalazar asumió como tesorero y Carolina Llanos como secretaria, ambos en representación de UATRE.

El cuerpo directivo se completa con José Voytenco y José Liguen por UATRE; Roberto Buser por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) y Orlando Marino por la Federación Agraria Argentina (Federación Agraria Argentina).

Desde el organismo precisaron que uno de los principales objetivos de esta nueva etapa será profundizar las políticas del Registro en materia de servicios al sector rural, especialmente en lo referido a los requisitos que imponen los nuevos mercados para la comercialización de productos argentinos.

En ese marco, recordaron la puesta en marcha de la Certificación Empresarial de Prácticas Laborales Sostenibles, orientada a destacar a los empleadores que cumplen con los estándares mínimos exigidos en materia laboral, y la continuidad de las acciones previstas por la Ley Nº 25.191, que regula la registración, fiscalización, capacitación y prestaciones del organismo.

El acto de asunción contó con la participación de buena parte de los presidentes de las entidades de la Mesa de Enlace, entre ellos Andrea Sarnari (FAA), Carlos Castagnani (CRA) y Lucas Magnano (CONINAGRO), quienes acompañaron el inicio de la nueva gestión.