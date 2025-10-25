Por qué se celebra hoy, 25 de octubre, el Día Mundial de la Pasta

Cada 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta, una efeméride que busca destacar los beneficios nutricionales de este alimento y su importancia en la dieta diaria. Es uno de los platos más consumidos en todo el mundo, gracias a su versatilidad, valor nutritivo y bajo costo.
Día Mundial de la Pasta: origen de la celebración
Esta jornada fue creada por alrededor de 40 productores internacionales de pasta, quienes se unieron para reconocer a este alimento como uno de los más consumidos y apreciados en todo el mundo.
La fecha elegida coincide con el primer Congreso Mundial de Pasta, realizado en Roma, Italia, el 25 de octubre de 1995. Hoy, la celebración es organizada por la Organización Internacional de la Pasta (IPO).
Tipos de pasta más conocidos
Existen más de 350 tipos de pasta en todo el mundo, utilizados en una gran variedad de recetas. Algunos de los más populares son: