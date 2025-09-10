Pasaportes defectuosos: cómo saber si el tuyo necesita revisión y dónde hacer el trámite

Hay una serie de pasaportes argentinos emitidos con una falla en la tinta de seguridad.

El Registro Nacional de las Personas ( Renaper ) mantiene activa una advertencia por una serie de pasaportes argentinos emitidos con una falla en la tinta de seguridad. El error no se detecta a simple vista, pero genera inconvenientes al momento de validar el documento en los controles migratorios.

El Senado se le plantó a Milei, revirtió su veto a la ley de discapacidad

Se estima que entre 5.000 y 6.000 pasaportes están afectados, aunque el universo bajo revisión supera los 200.000. El problema se originó en una partida defectuosa de un proveedor alemán.

En principio, los pasaportes que podrían presentar fallas corresponden a los siguientes rangos de la serie AAL: AAL314778 al AAL346228-AAL400000 al AAL607599-AAL616000 al AAL620088

El Renaper habilitó la línea de WhatsApp +54 9 11 5126 1789. Allí, cualquier persona puede ingresar el número de su pasaporte y saber al instante si necesita revisión.

El organismo aclaró que la indicación de “a revisar” no significa necesariamente que el documento tenga un error, sino que pertenece a las tandas potencialmente afectadas. El objetivo es llevar tranquilidad y agilizar los trámites, sobre todo para quienes tengan viajes próximos.

Reposición inmediata y gratuita para quienes viajan

En caso de que el pasaporte figure “a revisar” y el viaje sea inminente (dentro de los próximos 7 días), el RENAPER dispuso un operativo de reposición sin costo y en el día en aeropuertos y en la terminal de Buquebus.

El trámite dura entre 2 y 6 horas, y el pasajero puede gestionarlo incluso el mismo día del vuelo en los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados.

Centros disponibles para la revisión y reposición

Aeroparque Jorge Newbery (CABA): todos los días, 24 horas.

Aeropuerto Internacional Ezeiza (PBA): todos los días, 24 horas.

Buquebus Puerto Madero (CABA): lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19.

Aeropuerto de Mendoza “El Plumerillo”: lunes a viernes de 8 a 20; sábados y domingos de 9 a 19.

Aeropuerto de Córdoba “Ambrosio Taravella”: lunes a viernes de 8 a 20; sábados y domingos de 9 a 19.

Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”: lunes a viernes de 8 a 20; sábados y domingos de 9 a 19.

Aeropuerto de Salta “Martín Miguel de Güemes”: lunes a viernes de 8 a 14.

Otras opciones para quienes no viajan pronto

Quienes no tengan un viaje programado pero quieran verificar su pasaporte pueden hacerlo en:

*Centro de Documentación Rápida (CDR) de Avenida Paseo Colón 1093 (CABA).

*Registros Civiles del interior del país, en caso de residir fuera de la Ciudad de Buenos Aires.