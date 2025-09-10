miércoles 10 de septiembre de 2025
    • Pasaportes defectuosos: cómo saber si el tuyo necesita revisión y dónde hacer el trámite

    El Renaper habilitó un WhatsApp y centros en aeropuertos y terminales para verificar y reponer los pasaportes afectados.

    10 de septiembre de 2025 - 13:14
    Hay una serie de pasaportes argentinos emitidos con una falla en la tinta de seguridad.

    DIB

    El Registro Nacional de las Personas (Renaper) mantiene activa una advertencia por una serie de pasaportes argentinos emitidos con una falla en la tinta de seguridad. El error no se detecta a simple vista, pero genera inconvenientes al momento de validar el documento en los controles migratorios.

    El Renaper reportó fallas en pasaportes argentinos: ¿Cómo verificarlo?
    Se estima que entre 5.000 y 6.000 pasaportes están afectados, aunque el universo bajo revisión supera los 200.000. El problema se originó en una partida defectuosa de un proveedor alemán.

    Rangos de series comprometidas

    En principio, los pasaportes que podrían presentar fallas corresponden a los siguientes rangos de la serie AAL: AAL314778 al AAL346228-AAL400000 al AAL607599-AAL616000 al AAL620088

    Cómo verificar tu pasaporte

    El Renaper habilitó la línea de WhatsApp +54 9 11 5126 1789. Allí, cualquier persona puede ingresar el número de su pasaporte y saber al instante si necesita revisión.

    El organismo aclaró que la indicación de “a revisar” no significa necesariamente que el documento tenga un error, sino que pertenece a las tandas potencialmente afectadas. El objetivo es llevar tranquilidad y agilizar los trámites, sobre todo para quienes tengan viajes próximos.

    Reposición inmediata y gratuita para quienes viajan

    En caso de que el pasaporte figure “a revisar” y el viaje sea inminente (dentro de los próximos 7 días), el RENAPER dispuso un operativo de reposición sin costo y en el día en aeropuertos y en la terminal de Buquebus.

    El trámite dura entre 2 y 6 horas, y el pasajero puede gestionarlo incluso el mismo día del vuelo en los Centros Integrales de Documentación (CID) habilitados.

    Centros disponibles para la revisión y reposición

    Aeroparque Jorge Newbery (CABA): todos los días, 24 horas.

    Aeropuerto Internacional Ezeiza (PBA): todos los días, 24 horas.

    Buquebus Puerto Madero (CABA): lunes a viernes de 8 a 20; sábados, domingos y feriados de 9 a 19.

    Aeropuerto de Mendoza “El Plumerillo”: lunes a viernes de 8 a 20; sábados y domingos de 9 a 19.

    Aeropuerto de Córdoba “Ambrosio Taravella”: lunes a viernes de 8 a 20; sábados y domingos de 9 a 19.

    Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas”: lunes a viernes de 8 a 20; sábados y domingos de 9 a 19.

    Aeropuerto de Salta “Martín Miguel de Güemes”: lunes a viernes de 8 a 14.

    Otras opciones para quienes no viajan pronto

    Quienes no tengan un viaje programado pero quieran verificar su pasaporte pueden hacerlo en:

    *Centro de Documentación Rápida (CDR) de Avenida Paseo Colón 1093 (CABA).

    *Registros Civiles del interior del país, en caso de residir fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

