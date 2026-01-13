martes 13 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Rissaga en la costa boanerense: el extraño fenómeno que hizo avanzar el mar repentinamente

    La rissaga, una repentina crecida del nivel del mar sorprendió a turistas en la costa bonaerense. Los antecedentes del fenómeno.

    13 de enero de 2026 - 14:14
    Los meteotsunamis generan cambios en el mar impulsados por otros fenómenos meteorológicos, como tormentas, viento o cambios en la presión atmosférica.

    Los meteotsunamis generan cambios en el mar impulsados por otros fenómenos meteorológicos, como tormentas, viento o cambios en la presión atmosférica.

    DIB

    Una súbita irrupción del mar sobre la playa alteró la tranquilidad de la costa bonaerense y tomó completamente por sorpresa a quienes disfrutaban de una jornada de verano en Mar del Plata y Santa Clara del Mar. El fenómeno generó momentos de tensión, escenas de desconcierto y consecuencias graves: una persona fallecida y al menos 35 heridos.

    Lee además
    Adolfo Fito Bernardes unió Arrecifes con Miramar para cumplir una promesa por la salud de su hija.

    A los 74 años el arrecifeño Adolfo Fito Bernardes pedaleó 613 kilómetros para cumplir la promesa de su vida
    Estados Unidos: Agentes federales de la ICE en un operativo

    Un agente de ICE mató a tiros a una mujer en Minneapolis y estallaron protestas por el operativo migratorio

    En medio del impacto inicial, comenzaron a circular distintas interpretaciones entre los testigos. Algunos hablaron de una “ola gigante”, otros de un “mini tsunami”. Sin embargo, desde el ámbito científico surgió una definición más precisa para explicar lo ocurrido.

    Qué fue lo que pasó en la costa bonaerense

    La palabra que rápidamente se viralizó para describir el evento fue meteotsunami. Se trata de un fenómeno poco frecuente en las costas argentinas, pero posible cuando se combinan determinadas condiciones atmosféricas y oceánicas.

    A diferencia de los tsunamis tradicionales —que se originan por terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos submarinos—, los meteotsunamis tienen un origen estrictamente meteorológico. Es decir, no están vinculados a movimientos sísmicos, sino a cambios bruscos en la atmósfera.

    La explicación científica del fenómeno

    Según detalla la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), los meteotsunamis —también conocidos como rissagas— son olas de gran tamaño que se generan de manera repentina como consecuencia de eventos climáticos específicos.

    Estos episodios suelen estar asociados a sistemas de tormentas que se desplazan a gran velocidad, provocando una perturbación en la superficie del mar. Como resultado, se forma una ola que puede alcanzar varios metros de altura y avanzar rápidamente sobre la costa.

    A diferencia del oleaje habitual, que se repite cada pocos segundos, este tipo de olas puede prolongarse durante varios minutos e incluso hasta dos horas, desplazándose varios metros tierra adentro y generando situaciones de riesgo para quienes se encuentran en la playa.

    Qué es una rissaga y por qué resulta peligrosa

    El término rissaga proviene de la palabra castellana “resaca” y describe una oscilación brusca y repentina del nivel del mar. El sitio especializado Meteored señala que este comportamiento abrupto puede ser altamente peligroso, ya que no es posible anticipar con exactitud el momento en que se producirá.

    Su desarrollo está ligado a factores como cambios repentinos en la presión atmosférica, la formación de tormentas intensas y la aparición de fuertes ráfagas de viento. La combinación de estos elementos genera un escenario inestable que puede derivar en una crecida súbita del mar, sin señales previas claras para la población.

    Un evento poco común, pero posible

    Si bien los meteotsunamis no son habituales en el litoral argentino, los especialistas advierten que no se trata de un fenómeno imposible. Cuando las condiciones atmosféricas y oceánicas se alinean, estos eventos pueden producirse y tener un impacto significativo, especialmente en zonas turísticas con alta concentración de personas.

    Lo ocurrido en la costa bonaerense dejó en evidencia la necesidad de comprender estos fenómenos y reforzar la información y prevención, para reducir riesgos ante eventos naturales que, aunque poco frecuentes, pueden tener consecuencias graves.

    Antecedentes que marcaron la historia

    Aunque el fenómeno generó sorpresa, no se trata de un hecho inédito en la costa bonaerense. Uno de los episodios más recordados ocurrió el 21 de enero de 1954, cuando una ola de enormes proporciones irrumpió en las playas céntricas de Mar del Plata durante una mañana agobiante de verano. Aquella jornada quedó grabada en la memoria colectiva por las escenas de pánico y confusión que se vivieron en la arena, con numerosos heridos, personas con cuadros de asfixia y objetos arrastrados de regreso al mar. En ese momento se habló de un maremoto, aunque con el avance del conocimiento científico el evento fue reinterpretado como un meteotsunami, un fenómeno extremadamente poco frecuente en esta región.

    Décadas más tarde, en la madrugada del 8 de diciembre de 2022, una situación similar volvió a registrarse en la ciudad. En esa ocasión, una serie de tres olas que se retroalimentaron entre sí avanzaron sobre la costa y destruyeron instalaciones de balnearios del centro marplatense. A diferencia de 1954, el episodio ocurrió al amanecer, por lo que no se registraron víctimas ni testigos directos, más allá de las cámaras de seguridad. Los especialistas del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) determinaron que, al igual que en el antecedente histórico, se trató de un meteotsunami.

    Temas
    Seguí leyendo

    A los 74 años el arrecifeño Adolfo Fito Bernardes pedaleó 613 kilómetros para cumplir la promesa de su vida

    Un agente de ICE mató a tiros a una mujer en Minneapolis y estallaron protestas por el operativo migratorio

    EEUU interceptó dos petroleros en el Atlántico y el Caribe y escaló la tensión con Rusia

    Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. El acuerdo entre Trump y Delcy Rodríguez

    El Banco Central tomó un repo por US$3000 millones con bancos internacionales para reforzar dólares

    Fotos clonadas y una web falsa: así operaba el acusado de estafar a más de 200 familias argentinas en Chile

    Christian Petersen rompió el silencio tras recibir el alta médica: "Me salvaron la vida"

    Estado de excepción en Venezuela: quiénes pueden ser detenidos y qué restricciones habilita el decreto

    Cada vez menos bebés en Argentina: los nacimientos en la Provincia cayeron más de la mitad en cinco años

    Delcy Rodríguez se mostró abierta a cooperar con EEUU antes de asumir la presidencia encargada de Venezuela

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Durante febrero, San Nicolás recibirá una nueva edición de la Colonia de Robótica, destinada a niños y niñas de 8 a 13 años. La iniciativa se realizará en el CEMPRE, ubicado en Rivadavia 47, y contará con distintas opciones de días y horarios para facilitar la participación de las familias.

    San Nicolás: Arrancan las inscripciones para la Colonia de Robótica
    La Dirección de Turismo informó que aproximadamente 15 mil personas llegaron a Ramallo este fin de semana y que la capacidad hotelera fue del 60 por ciento. 

    Una multitud disfrutó Ramallo: 15 mil visitantes y actividades culturales este fin de semana

    El sistema de salud de San Pedro registró en la última semana dos casos de personas mordidas por serpientes yarará, según confirmó el Dr. José Herbas, jefe del servicio de emergencias del Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa.

    Alerta en San Pedro: dos ataques de yarará en la última semana y recomendaciones de seguridad

    Facundo Perrone junto a Lionel Messi cuando integró la Sub 20 y fue sparring de la Mayor. video

    Facundo Perrone: el nuevo arquero de Douglas que enfrentó los tiros libres de Messi

    Los meteotsunamis generan cambios en el mar impulsados por otros fenómenos meteorológicos, como tormentas, viento o cambios en la presión atmosférica.

    Rissaga en la costa boanerense: el extraño fenómeno que hizo avanzar el mar repentinamente