"Nuevas herramientas digitales y cursos para mutuales", un seminario de CAM para empezar a pensar en el 2026

Será también una instancia para intercambiar miradas, escuchar inquietudes y seguir construyendo una oferta educativa alineada a las necesidades reales del sector. SHUTTERSTOCK.

El próximo 14 de enero a las 18, se realizará el seminario "Nuevas herramientas digitales y cursos para mutuales 2026", un espacio participativo y colaborativo para compartir las propuestas formativas de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) para 2026.

"Creemos que el futuro de la formación mutual se construye colectivamente, con participación, diálogo y una mirada compartida sobre los desafíos que vienen", propusieron desde la CAM.

Algunos ejes del webinar de CAM Herramientas de diseño digital: de la comunicación a la acción

Clubes y propuestas de trabajo en comunidad

El ABC del turismo mutual

Protocolo Institucional

Introducción a la Inteligencia Artificial aplicada a la gestión y la comunicación

Se realizará el día Miércoles 14 de enero a las 18:00 hs El sector mutual comienza a pensar en el 2026 En Aprender en Red, "seguimos apostando a una educación que acompañe los procesos del sector mutual, que dialogue con su realidad y que se construya junto a quienes forman parte de él".

"El 2026 empieza a pensarse hoy, a partir de la escucha, el intercambio y el aprendizaje colectivo. Porque formar también es escuchar, y aprender es siempre un proceso que se construye en red", concluyeron.

Fuente: Ansol.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Mutuales

CAM

2026