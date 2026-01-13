martes 13 de enero de 2026
    • "Nuevas herramientas digitales y cursos para mutuales", un seminario de CAM para empezar a pensar en el 2026

    "El 2026 empieza a pensarse hoy, a partir de la escucha, el intercambio y el aprendizaje colectivo", sostienen desde CAM.

    13 de enero de 2026 - 10:39
    Será también una instancia para intercambiar miradas, escuchar inquietudes y seguir&nbsp;construyendo una oferta educativa&nbsp;alineada a las necesidades reales del sector.

    Será también una instancia para intercambiar miradas, escuchar inquietudes y seguir construyendo una oferta educativa alineada a las necesidades reales del sector.

    SHUTTERSTOCK.

    El próximo 14 de enero a las 18, se realizará el seminario "Nuevas herramientas digitales y cursos para mutuales 2026", un espacio participativo y colaborativo para compartir las propuestas formativas de la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) para 2026.

    "Creemos que el futuro de la formación mutual se construye colectivamente, con participación, diálogo y una mirada compartida sobre los desafíos que vienen", propusieron desde la CAM.

    Algunos ejes del webinar de CAM

    • Herramientas de diseño digital: de la comunicación a la acción
    • Clubes y propuestas de trabajo en comunidad
    • El ABC del turismo mutual
    • Protocolo Institucional
    • Introducción a la Inteligencia Artificial aplicada a la gestión y la comunicación
    • Se realizará el día Miércoles 14 de enero a las 18:00 hs

    El sector mutual comienza a pensar en el 2026

    En Aprender en Red, "seguimos apostando a una educación que acompañe los procesos del sector mutual, que dialogue con su realidad y que se construya junto a quienes forman parte de él".

    "El 2026 empieza a pensarse hoy, a partir de la escucha, el intercambio y el aprendizaje colectivo. Porque formar también es escuchar, y aprender es siempre un proceso que se construye en red", concluyeron.

    Fuente: Ansol.

