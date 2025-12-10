Más de 200 dirigentes presentes en el Congreso de Ahorro y Crédito Mutualista

El encuentro permitió una reflexión profunda sobre las amenazas y oportunidades que tiene este servicio, que depende esencialmente de las propias entidades, sus administradores, lideres conductores y sus capacidades de actualizarse a los nuevos tiempos, cruzados por la Inteligencia Artificial (IA), las tecnologías y las plataformas.

Con la participación de más de 200 dirigentes de todo el país, se llevó a cabo el Congreso de Ahorro y Crédito Mutualista 202 5, organizado por la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), con auspicio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social ( INAES ). Fue el 4 de diciembre último, en el salón del Centro de Convenciones Dr. Ramón Carrillo, de la Asociación de Médicos de la Actividad Privada (AMAP).

La apertura del Congreso estuvo a cargo de Alejandro Russo, presidente de la CAM, y de Marcelo Collomb, titular del INAES, bajo el lema "Innovación Financiera para un futuro solidario".

Luego, expositores con profundo conocimiento del sector trataron temas como Mutuales de ahorro y crédito ante los nuevos escenarios económicos y sociales; Desafíos financieros y oportunidades de desarrollo; Modernización del sistema mutual: tecnología al servicio del asociado; Digitalización de servicios y gestión administrativa; Herramientas tecnológicas para la inclusión financiera; Gestión responsable, integridad institucional y formación dirigencial; Buenas prácticas de gobierno mutual; Conducción y renovación de liderazgos dirigenciales; El crédito solidario como herramienta de transformación desde la base de la pirámide, generador de valor económico, social y ambiental; El INAES en el marco de la Fiscalización Pública.

Durante el Congreso, se destacó que el servicio de ahorro y crédito mutualista ha crecido y evolucionado en los últimos 40 años; especialmente, en la Zona Central (Santa Fe, Córdoba, parte de Entre Ríos y Buenos Aires). Con una larga trayectoria, ha sido puntal fundamental del desarrollo local, asegurando aquella premisa de que "la plata del pueblo se queda en el pueblo", y donde los ahorros de la comunidad son administrados democráticamente por la propia comunidad.

Este trayecto estuvo siempre sembrado de problemáticas y situaciones a superar y con el transcurrir de los años se consolidaron las entidades, y también las normas de Prevención de lavado de activos, y los controles de los organismos como el INAES, ARCA, UIF y aspectos técnicos a cumplimentar que generaron la profesionalización de la actividad.

El Congreso de Ahorro y Crédito Mutualista

Este Congreso permitió una reflexión profunda sobre las amenazas y oportunidades que tiene este servicio, que depende esencialmente de las propias entidades, sus administradores, lideres conductores y sus capacidades de actualizarse a los nuevos tiempos, cruzados por la Inteligencia Artificial (IA), las tecnologías, las plataformas, etc.

La innovación financiera para un futuro solidario planteó distintos escenarios y problemáticas que el Congreso de Ahorro y Crédito Mutualista 2025 consideró, de la mano de calificados panelistas que desarrollaron a través de cinco paneles un temario que fue desde el análisis de situación del actual contexto, a las predicciones de los cambios que vienen y las tendencias donde el cambio y adaptación son condiciones indispensables para seguir prestando servicios de ahorro y crédito.

En el mismo sentido, se ahondó sobre la tecnología como un medio, una herramienta que debe estar acompañada de liderazgos centrados en valores que permiten, que las mutuales no se confundan con empresas del mercado.

"Una cosa es administrar y otra es liderar", planteó el Dr. Eduardo Dalmaso, especialista en la materia, quien también fijo las condiciones de un líder transformador de saber escuchar, armar equipos de trabajo y permitir que cada uno de lo mejor, tener una visión clara y saber trasmitirla.

La transparencia y la necesidad de gestionar el servicio desde una matriz de riesgo permiten que la confianza en el sector siga siendo el combustible que nunca se acaba. Las experiencias de Entidades que incorporaron servicios y tecnología disponibles para sus asociados, como billeteras virtuales y otros mecanismos de inclusión financiera han posibilitados el ingreso de jóvenes que también se ha transformado en un aspecto fundamental para permitir darle sustentabilidad a las mutuales.

Todas las exposiciones quedaron grabadas y CAM subirá a su página web este valioso material para seguir analizando y establecer como un gran espacio de donde los especialistas y las prácticas exitosas están, con el fin de armar el mapa que debe guiar a dirigentes, en un contexto de cambios e incertidumbres. Le permitirá al servicio de ahorro y crédito mutual seguir brindando un servicio fundamental y de calidad.

La palabra de Alejandro Russo

El presidente de CAM Alejandro Russo expresó su satisfacción sobre este evento: "En este Congreso, pudimos disfrutar de un análisis financiero de la coyuntura del país, para saber dónde está el mutualismo presente y hacia dónde va; se compartieron experiencias exitosas de Bancos que trabajan con el sector mutual; de Mutuales que han tenido innovación tecnológica".

"También pudimos disfrutar de exposiciones que versaron sobre la transparencia de la Gobernanza, la integridad en la conducción, el liderazgo. Y compartimos las exposiciones que hicieron los funcionarios del INAES, en las áreas de Fiscalización, Prevención de Lavado de Activos y de Ahorro y Créditos, quienes nos ilustraron sobre los puntos donde el sector debe focalizarse para el correcto cumplimiento de las normas, desde una óptica de la construcción entre el Organismo y el Sector", recapituló Russo.

Finalmente, el líder mutualista destacó: "Estamos convencidos que encuentros de esta jerarquía hacen a la construcción de un sector mucho más fuerte; un sector actualizado a las nuevas necesidades, tanto tecnológicas, como de las nuevas economías trabajando codo a codo desde la Argentina con sus federaciones y con las Mutuales federadas".

Fuente: Ansol.