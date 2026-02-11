El Foro Nacional del Seguro 2026 reunirá al sector para debatir los desafíos del futuro

El evento se perfila así como un espacio central para pensar colectivamente el presente y el futuro del seguro en la Argentina.

El próximo 8 de abril se desarrollará una nueva edición del Foro Nacional del Seguro , una de las citas más relevantes del calendario asegurador argentino. Organizado por la Asociación Argentina de Productores Asesores de Seguros (AAPAS) , el encuentro se plantea como un espacio estratégico para analizar estos cambios y construir respuestas conjuntas.

Con el lema “Más alianzas, más crecimiento”, la propuesta apunta a generar un ámbito de intercambio y reflexión colectiva en un contexto atravesado por la transformación digital, la redefinición de los hábitos de consumo y la necesidad de fortalecer la cultura aseguradora en la sociedad.

La agenda del Foro Nacional del Seguro 2026 estará orientada a ofrecer una mirada integral sobre el presente y el futuro del mercado. Habrá exposiciones simultáneas a cargo de especialistas en innovación y tendencias, paneles de análisis con referentes del sector, instancias de capacitación profesional y espacios pensados para el networking y la generación de vínculos estratégicos.

Además, el evento contará con transmisión en vivo, lo que permitirá ampliar su alcance y facilitar la participación de actores de todo el país, fortaleciendo así el carácter federal de la convocatoria.

Alianzas como motor de desarrollo

Uno de los ejes centrales del Foro será la construcción de sinergias entre los distintos actores del ecosistema asegurador. La iniciativa busca promover la cooperación entre compañías, productores, proveedores tecnológicos y organismos vinculados a la actividad, con el objetivo de potenciar una inteligencia colectiva capaz de anticipar escenarios y diseñar estrategias comunes.

En ese marco, también se pondrá el foco en la importancia de la conciencia aseguradora como herramienta clave para el desarrollo sostenible del mercado y la protección de personas y organizaciones frente a los nuevos riesgos.

Invitación a medios y comunicadores

Desde AAPAS destacaron que el Foro Nacional del Seguro 2026 será un punto de encuentro donde confluirán conocimiento técnico, visión estratégica e innovación. Por ese motivo, la entidad extendió una invitación especial a medios de comunicación, periodistas y creadores de contenido a participar y acompañar la difusión de los debates que marcarán el rumbo del sector en los próximos años.

Fuente: De Gremiales.