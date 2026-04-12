Del reinado de la soja al regreso del maíz: una historia de ciclos, precios y debates

Maíz y soja, ahora en ese orden de relevancia en volumen de toneladas cosechadas, tras décadas de dominio de la oleaginosa.

Hubo un tiempo en que el maíz era sinónimo de estabilidad en el campo argentino. Base de la rotación, sostén de la ganadería y pieza central del esquema productivo, su lugar parecía indiscutido. Sin embargo, a partir de mediados de los años noventa, ese equilibrio comenzó a resquebrajarse. La irrupción de la soja transgénica, aprobada en 1996, marcó el inicio de un proceso que transformaría para siempre la agricultura nacional.

La llamada “sojización” no fue solo un fenómeno agronómico, sino también económico, tecnológico y cultural. La combinación de siembra directa, semillas resistentes al glifosato y un paquete tecnológico accesible permitió reducir costos y simplificar el manejo. A esto se sumó un contexto internacional favorable: la demanda creciente de China y otros mercados asiáticos impulsó los precios de la oleaginosa, consolidándola como el cultivo más rentable.

Durante más de una década, la soja se expandió sin freno. Llegó a ocupar más de 20 millones de hectáreas y se convirtió en el corazón del modelo agroexportador argentino. El maíz, en cambio, quedó relegado a un segundo plano, condicionado por mayores costos, más exigencias de manejo y, en muchos casos, por políticas que no siempre favorecieron su desarrollo.

Pero ese proceso de expansión también trajo consigo debates profundos. Desde distintos sectores comenzaron a cuestionarse los efectos de un sistema excesivamente concentrado en un solo cultivo. La discusión sobre el carácter “extractivista” del uso del suelo -entendido como una explotación intensiva con escasa reposición de nutrientes- ganó espacio en ámbitos académicos, políticos y sociales.

A esto se sumaron las tensiones políticas en torno al agro. El conflicto por las retenciones móviles en 2008 fue, quizás, el punto más alto de esa disputa entre el sector productivo y el Estado. En ese contexto, la soja no solo era el principal cultivo, sino también el eje de la discusión económica y fiscal del país.

La campaña 2025/26 alcanzará una cosecha récord de 67 millones de toneladas, según la Bolsa de Comercio de Rosario. Un volumen histórico que no solo supera ampliamente a la soja, sino que refleja un cambio estructural en el sistema agrícola argentino. La campaña 2025/26 alcanzará una cosecha récord de 67 millones de toneladas, según la Bolsa de Comercio de Rosario. Un volumen histórico que no solo supera ampliamente a la soja, sino que refleja un cambio estructural en el sistema agrícola argentino.

Sin embargo, como suele ocurrir en la historia productiva, los ciclos no son eternos.

En los últimos años comenzó a gestarse un cambio silencioso pero sostenido. La mejora en la genética del maíz, la incorporación de nuevas tecnologías, la necesidad de rotar cultivos y un contexto climático cada vez más desafiante fueron reconfigurando las decisiones de los productores. El maíz, con su mayor aporte a la estructura del suelo y su rol clave en la sustentabilidad, empezó a recuperar terreno.

Ese proceso encuentra hoy su confirmación en los números. La campaña 2025/26 alcanzará una cosecha récord de 67 millones de toneladas, según la Bolsa de Comercio de Rosario. Un volumen histórico que no solo supera ampliamente a la soja, sino que refleja un cambio estructural en el sistema agrícola argentino.

El maíz está de regreso

El regreso del maíz como protagonista no es casual. A diferencia de la soja, el cereal aporta mayor cobertura al suelo, mejora la materia orgánica y contribuye a una rotación más equilibrada. Además, su inserción en las cadenas de valor -como la producción de carne, leche y bioenergía- amplifica su impacto económico.

En términos productivos, también ofrece mayor estabilidad frente a escenarios climáticos adversos, un factor clave en tiempos de variabilidad creciente. Y desde el punto de vista macroeconómico, su mayor volumen fortalece el perfil exportador del país, generando divisas y dinamizando las economías regionales.

Así, el maíz vuelve a ocupar un lugar central, pero en un contexto muy distinto al de décadas atrás. Ya no se trata solo de un cultivo tradicional, sino de una pieza estratégica dentro de un sistema que busca ser más eficiente, diverso y sustentable.

La historia reciente del agro argentino muestra, entonces, un recorrido de ida y vuelta. De un modelo dominado por la soja -impulsado por la tecnología y los mercados- a una etapa en la que el maíz recupera protagonismo y reequilibra el esquema productivo.

No se trata de reemplazos absolutos, sino de una nueva síntesis. Un sistema donde la diversificación deja de ser una consigna para convertirse en una necesidad. Y donde el maíz, aquel cultivo que supo perder terreno, vuelve a escena con la fuerza de los números… y con el respaldo de una mirada más integral sobre el futuro del campo argentino.