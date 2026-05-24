Mejoran las proyecciones de soja y maíz y se consolida la cosecha récord

En la región núcleo, el nuevo escenario abre expectativas tanto para productores como para empresas vinculadas a la actividad agropecuaria.

La campaña agrícola argentina continúa mostrando números que superan las expectativas iniciales y empieza a consolidarse como una de las más importantes de la historia reciente. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó esta semana sus proyecciones para las cosechas de soja y maíz, impulsada por rindes superiores a los previstos en buena parte del área agrícola nacional y por condiciones climáticas que, pese a algunas demoras en la recolección, terminaron favoreciendo el desarrollo de los cultivos.

En su último Panorama Agrícola Semanal (PAS), la entidad ajustó al alza la estimación de producción de soja, que ahora alcanzaría las 50,1 millones de toneladas, un incremento de 3% respecto de la proyección anterior. En paralelo, también elevó con fuerza el cálculo para el maíz, cuya cosecha se ubicaría en torno a los 64 millones de toneladas, marcando un nuevo récord histórico para el cereal en la Argentina.

Los nuevos números vuelven a confirmar el enorme peso que tiene el complejo agroindustrial en la economía argentina y, particularmente, en regiones productivas como Pergamino y el norte bonaerense, donde la soja y el maíz forman parte del corazón del sistema agrícola.

Según detalló la Bolsa de Cereales, los rindes por encima del promedio histórico comenzaron a consolidarse en amplios sectores de la zona núcleo, el NOA, el NEA, el centro-norte de Córdoba y áreas del norte de La Pampa y oeste bonaerense. Las precipitaciones registradas en momentos clave del ciclo agrícola terminaron siendo determinantes para sostener el potencial productivo de los cultivos.

En soja, el avance de cosecha ya supera ampliamente las tres cuartas partes del área apta y los rindes promedio se ubican en torno a los 32,8 quintales por hectárea, el valor más alto de las últimas seis campañas. Los técnicos de la Bolsa señalaron además que en varias regiones comenzaron a observarse rindes récord en soja de segunda, particularmente en el oeste bonaerense y La Pampa.

El maíz también atraviesa un escenario excepcional. La Bolsa incorporó unas 300.000 hectáreas adicionales a la superficie sembrada previamente estimada, elevando el área total a 8,4 millones de hectáreas, una cifra que iguala el máximo histórico. A partir de esa revisión y de los elevados rindes observados, la proyección productiva subió hasta los 64 millones de toneladas, superando ampliamente el récord previo registrado en la campaña 2018/19.

En distintas zonas agrícolas los productores destacan que la campaña logró recuperarse después de un comienzo atravesado por dudas climáticas y por el impacto de excesos hídricos que complicaron parte de la cosecha gruesa. Sin embargo, la mejora del clima durante las últimas semanas permitió acelerar las tareas de recolección y consolidar rindes que terminaron sorprendiendo incluso a los propios analistas del mercado.

El escenario productivo genera además expectativas positivas sobre el ingreso de divisas y el movimiento económico vinculado al agro. Diversos informes de bolsas y consultoras privadas sostienen que el aumento en los volúmenes de producción podría traducirse en un fuerte incremento de exportaciones y en un mayor aporte de dólares para la economía argentina durante 2026.

De hecho, luego de conocerse las nuevas proyecciones, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó públicamente que la campaña agrícola argentina alcanzaría un volumen total récord de 163,2 millones de toneladas considerando los principales cultivos. Según remarcó, la mejora en maíz, trigo y girasol está permitiendo una expansión productiva superior al 20% respecto de la campaña anterior.

La combinación entre mayores rindes y mejores perspectivas productivas llega además en un contexto de cambios importantes para el sector agropecuario. En las últimas horas, el Gobierno nacional anunció una reducción de retenciones para trigo y cebada y anticipó un esquema gradual de baja para la soja a partir de 2027, medidas que fueron recibidas con expectativa por las entidades rurales y la cadena agroindustrial.

En la región núcleo, el nuevo escenario abre expectativas tanto para productores como para empresas vinculadas a la actividad agropecuaria. Contratistas, transportistas, acopios, semilleros, concesionarias de maquinaria y toda la red de servicios asociados al agro observan con atención una campaña que empieza a consolidarse como una de las más relevantes de los últimos años.

Sin embargo, más allá de los récords productivos, el sector sigue observando con preocupación algunos factores que condicionan la rentabilidad. Los elevados costos de insumos, logística y financiamiento, sumados al peso de la presión tributaria, continúan siendo parte central de la discusión económica del agro argentino.

En ese contexto, el desafío para los productores no pasa únicamente por alcanzar altos volúmenes de cosecha, sino también por lograr márgenes que permitan sostener inversiones, tecnología y crecimiento en el mediano plazo.

Aun así, los números que comienzan a consolidarse permiten anticipar un fuerte impacto económico sobre el interior productivo argentino. Y en ciudades profundamente ligadas al agro, como Pergamino, el avance de una cosecha récord vuelve a ratificar el papel estratégico que el campo tiene para la economía regional y nacional.