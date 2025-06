Los derechos de exportación crecieron un 24% en el último semestre

A falta de un mes para que caduque el esquema de reducción temporal de las alícuotas de retenciones de los principales productos agroindustriales, se estima que en el primer semestre del año el agro aporte US$ 3.300 millones , un 25% más que en el mismo período de 2024.

Las proyecciones para el año se sitúan en un monto total de casi US$ 6.500 millones . Este cálculo parte de lo que aún resta por vender al exterior de los saldos exportables estimados para la campaña actual y de los precios de exportación vigentes a la fecha.

Una aclaración pertinente es que, en años anteriores, el patrón de anote de DJVE por adelantado de la campaña nueva -es decir, DJVE de mercadería que recién se exportará a partir del segundo trimestre del año siguiente-, era considerable.

image.png

Sin embargo, esto no ocurrió en 2024 y tampoco se corrobora en lo que va de 2025. Por tal motivo, para estimar el volumen total declarado de la campaña nueva (2025/26) en el segundo semestre del año, en lugar de tomarse la distribución promedio de las últimas 5 campañas, se tomó la distribución que cada producto tuvo durante el 2024, intentando captar el cambio en los patrones de ventas al exterior.

CRECIMIENTO ESPERADO EN LAS RETENCIONES

Con relación al 2024, uno de los aspectos que destaca es que la estimación de aporte de DEX para este año crece a pesar de que las alícuotas fueron menores para todos los productos durante todo este primer semestre.

Esto responde a que la recaudación de 2024 se vio reducida por el mencionado patrón de anote de DJVE: parte de los productos que se exportaron en 2024 había sido vendida al exterior en 2023 y tributado en ese año.

Sin embargo, al cambiar ese patrón durante el año, al no venderse al exterior mercadería de la campaña nueva por adelantado, esto no ocurrió con la mercadería de la 2024/25, reduciendo el aporte de DEX. Pero esa mercadería que no se adelantó sí se está vendiendo este año, incrementando la recaudación proyectada para el 2025.