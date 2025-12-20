Los chefs famosos venden sus pan dulces y hay "polémica" por los precios

El lanzamiento de la versión gourmet del pan dulce de Damián Betular generó un fuerte revuelo en redes sociales debido a su elevado precio. Se trata de una pieza de 750 gramos, elaborada con cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, y finalizada con un craquelin de cacao y avellanas.

En plena temporada de Fiestas, los pan dulces se multiplican en góndolas y pastelerías, pero hay algunos que año tras año se destacan por encima del resto: los firmados por chefs famosos . En un contexto donde abundan las recetas caseras en redes sociales, muchos consumidores eligen apostar por marcas y nombres que transmiten confianza, calidad y un sello propio.

Maru Botana, Damián Betular , Donato de Santis, Mauricio Asta y Ximena Sáenz regresan esta Navidad con propuestas clásicas y sotisficadas. A continuación, una guía práctica para saber cómo son y cuánto cuestan.

El pan dulce de Damián Betular mantiene su impronta elegante y llamativa. Desde su Betular Pâtisserie en Villa Devoto, el pastelero ofrece una versión con masa de cacao, avellanas tostadas, naranjas confitadas y chocolate semiamargo, coronada con un craquelin de cacao y avellanas que suma textura y aroma.

Pesa 750 gramos, cuesta $56.000 y se presenta en un packaging premium, pensado especialmente para regalar.

Maru Botana: dos clásicos que apelan a la nostalgia

Maru Botana apuesta a sabores bien conocidos y reconfortantes con dos versiones. Una es de masa de chocolate con chips, cubierta con glaseado; la otra combina frutos secos, garrapiñadas y frutos secos glaseados.

Ambos pan dulces pesan 1 kilo y se venden a $45.000, tanto en sus locales como a través de su tienda online.

Donato de Santis: el panettone clásico

Fiel a su estilo italiano, Donato de Santis presenta un panettone tradicional en las sucursales de Cucina Paradiso. Lleva almendras, nueces, pasas de uva y cascaritas de naranja, con una cobertura de almendras que aporta crocante.

Pesa 750 gramos y su precio es de $29.990, una de las opciones más accesibles dentro del segmento gourmet.

Ximena Sáenz: opciones para distintos gustos

Este año, Ximena Sáenz amplió su propuesta y ofrece tres variedades en Casa Sáenz: chocolates y dátiles, frambuesa con chocolate blanco y naranja confitada y frutos secos con pasta de pistacho.

Todos pesan 750 gramos y cuestan $45.000. Los pedidos se realizan a través del link en su Instagram. Para Navidad toman pedidos hasta el 22, y para Año Nuevo hasta el 29.

Mauricio Asta: frutos secos y larga duración

El pastelero Mauricio Asta ofrece un pan dulce potente, con frutos secos, chips de chocolate y naranjitas confitadas. Se vende en su local La Pastelería, en Martínez, o con envío a domicilio.

Pesa 1 kilo, cuesta $50.000 y viene en una bolsa hermética que promete conservar la frescura por un mes. Además, como extra navideño, lanzó su libro Pastelería muy brutal, disponible solo en su tienda online.

