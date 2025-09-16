martes 16 de septiembre de 2025
    • La SSN eliminó el registro de oficiales de cumplimiento en el mercado asegurador

    La Superintendencia de Seguros eliminó el registro obligatorio de oficiales de cumplimiento del mercado asegurador. La medida rige desde el 15 de septiembre.

    16 de septiembre de 2025 - 09:16
    Con esta medida, la SSN reafirma su compromiso de impulsar un marco regulatorio más claro, eficiente y moderno, en beneficio de las aseguradoras y de los asegurados.

    Con esta medida, la SSN reafirma su compromiso de impulsar un marco regulatorio más claro, eficiente y moderno, en beneficio de las aseguradoras y de los asegurados.

    BLOG DEL CONTADOR.

    En línea con el objetivo de brindar mayor agilidad y transparencia al mercado asegurador, la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dispuso la derogación del Registro de Oficiales de Cumplimiento que regía desde 2014 en el ámbito del organismo, a través de la Resolución (SSN) 491/2025 publicada en el Boletín Oficial el 15 de septiembre.

    Automotores es el ramo más relevante del sector asegurador. 

    El mercado asegurador creció en producción, pero sigue con pérdidas
    El INAES continúa fortaleciendo su oferta de capacitación con la presentación de los cursos “Introducción al Marketing Digital” y “Herramientas de Comunicación para Cooperativas y Mutuales”.

    Nuevas herramientas para fortalecer a cooperativas y mutuales

    Se eliminó la carga administrativa duplicada vinculada al Registro de Oficiales de Cumplimiento

    Con esta medida, quedó sin efecto la Resolución SSN 38.580/2014, que obligaba a las aseguradoras a informar la designación, datos personales, de contacto y cargos de los oficiales de cumplimiento y sus suplentes, además de comunicar cualquier sustitución en un plazo máximo de 15 días.

    La normativa derogada formaba parte del Reglamento General de la Actividad Aseguradora y tenía como objetivo centralizar la información sobre los responsables en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dentro del mercado asegurador.

    Entre sus disposiciones, se establecía que los correos electrónicos declarados tenían validez para notificaciones oficiales, y que los datos debían mantenerse actualizados de manera obligatoria.

    Un marco regulatorio más claro, eficiente y moderno

    El nuevo esquema elimina esa obligación de registro ante la SSN, lo que implica una simplificación administrativa para las entidades aseguradoras, aunque no exime a los sujetos obligados de cumplir con las normas vigentes en materia de prevención, supervisadas por la Unidad de Información Financiera (UIF).

    La firma de la resolución corresponde al superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, y se enmarca en una política más amplia de desregulación y simplificación normativa en el sector financiero y asegurador.

    Cabe recordar que, desde su creación en 2014, el registro buscaba reforzar la trazabilidad de las designaciones de oficiales de cumplimiento en un sector considerado clave para la prevención del lavado de activos. Con la derogación, esa información ya no será centralizada por la SSN.

    Fuente: Blog del Contador.

