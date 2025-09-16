La SSN eliminó el registro de oficiales de cumplimiento en el mercado asegurador

Con esta medida, la SSN reafirma su compromiso de impulsar un marco regulatorio más claro, eficiente y moderno, en beneficio de las aseguradoras y de los asegurados.

En línea con el objetivo de brindar mayor agilidad y transparencia al mercado asegurador , la Superintendencia de Seguros de la Nación ( SSN ) dispuso la derogación del Registro de Oficiales de Cumplimiento que regía desde 2014 en el ámbito del organismo, a través de la Resolución (SSN) 491/2025 publicada en el Boletín Oficial el 15 de septiembre.

Con esta medida, quedó sin efecto la Resolución SSN 38.580/2014, que obligaba a las aseguradoras a informar la designación, datos personales, de contacto y cargos de los oficiales de cumplimiento y sus suplentes, además de comunicar cualquier sustitución en un plazo máximo de 15 días.

La normativa derogada formaba parte del Reglamento General de la Actividad Aseguradora y tenía como objetivo centralizar la información sobre los responsables en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dentro del mercado asegurador .

Entre sus disposiciones, se establecía que los correos electrónicos declarados tenían validez para notificaciones oficiales, y que los datos debían mantenerse actualizados de manera obligatoria.

Un marco regulatorio más claro, eficiente y moderno

El nuevo esquema elimina esa obligación de registro ante la SSN, lo que implica una simplificación administrativa para las entidades aseguradoras, aunque no exime a los sujetos obligados de cumplir con las normas vigentes en materia de prevención, supervisadas por la Unidad de Información Financiera (UIF).

La firma de la resolución corresponde al superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, y se enmarca en una política más amplia de desregulación y simplificación normativa en el sector financiero y asegurador.

Cabe recordar que, desde su creación en 2014, el registro buscaba reforzar la trazabilidad de las designaciones de oficiales de cumplimiento en un sector considerado clave para la prevención del lavado de activos. Con la derogación, esa información ya no será centralizada por la SSN.

Fuente: Blog del Contador.