sábado 10 de enero de 2026
    • La soja arranca en muy buenas condiciones, pero el rinde dependerá de las lluvias

    El 75% de los lotes de soja de primera se ubica entre excelente y muy bueno en la región núcleo. El cultivo entra en etapas reproductivas clave con buenas perspectivas, aunque el escenario hídrico ajustado obliga a mirar de cerca la evolución del clima durante enero.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    10 de enero de 2026 - 06:00
    La soja de segunda también muestra un desarrollo favorable.

    La soja de segunda también muestra un desarrollo favorable.

    La soja comenzó el año con un arranque reproductivo sólido en la región núcleo, según el último informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario. La mayor parte de los lotes de soja de primera ya transita estadios reproductivos, con un cultivo que muestra un buen estado general, pero con expectativas condicionadas a que las lluvias acompañen en las próximas semanas.

    Con un 80% de la soja de primera iniciando floración (R1), un 15% en plena floración (R2) y un 3% comenzando la fructificación (R3), el cultivo entra en una fase decisiva para la definición del rinde.

    La condición es ampliamente favorable: el 75% de los lotes se califica entre excelente y muy bueno, un 24% en buen estado y apenas un 1% regular, asociado principalmente a suelos de menor calidad o sectores más castigados, como cabeceras.

    almautilprad_334

    Buen estado general, pero atentos al agua en el período crítico

    En estos ambientes más limitantes ya comienzan a observarse síntomas de estrés hídrico, que podrían agravarse si no se registran lluvias en el corto plazo. Técnicos de la región señalan que la soja “necesita un golpe más de agua para pegar el estirón final y cerrar el entresurco”, una condición clave para sostener el potencial productivo cuando el cultivo incremente su demanda hídrica.

    A este escenario se suma la creciente preocupación por el avance de malezas difíciles, en particular el yuyo colorado, que continúa presionando sobre los costos de producción ante la escasa disponibilidad de herramientas de control efectivas.

    Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaOpiniONline/status/2009643442654073140&partner=&hide_thread=false

    Soja de segunda: buen arranque, con perfiles exigidos por el trigo

    La soja de segunda también muestra un desarrollo favorable, transitando estadios vegetativos con bajos requerimientos de agua por el momento. Solo en lotes de menor calidad aparecen señales leves de estrés. En zonas como Pergamino, los técnicos destacan buenas emergencias, aunque advierten que las reservas de agua en el perfil son limitadas.

    La megacosecha de trigo dejó perfiles descargados tanto de agua como de nutrientes, por lo que será clave una adecuada recomposición hídrica y un manejo ajustado de la fertilización para sostener el potencial de la soja en las próximas etapas del ciclo.

    Durante la primera semana de enero se registraron precipitaciones aisladas y muy variables en la zona GEA, con acumulados más significativos —entre 10 y 40 milímetros— en el sudeste de la región. En el resto del área, los registros apenas superaron los 10 milímetros, lo que comenzó a reflejarse en un deterioro de las reservas de humedad del suelo.

    duo_lluvias_9

    Las temperaturas máximas se mantuvieron elevadas para la época, con valores de entre 35 y 38 °C, mientras que las mínimas resultaron bajas, generando un contraste térmico marcado. Como resultado, las áreas con reservas escasas de agua aumentaron respecto de la semana previa y ya cubren gran parte de la región núcleo, con focos de sequía incipiente hacia el oeste.

    Enero, con aportes erráticos pero sin un corte prolongado

    De acuerdo con el análisis climático del GEA, enero continuará mostrando un patrón de lluvias errático y mayormente deficitario, más parecido a diciembre que a noviembre. Sin embargo, no se espera una ausencia prolongada de precipitaciones, sino eventos intermitentes que podrían aportar alivio parcial al cultivo.

    En el momento más exigente de la campaña, cuando la soja incrementa al máximo su demanda de agua, las reservas presentan un marcado gradiente: mejores condiciones hacia el norte, escasez en la zona núcleo y situaciones de sequía en el sudoeste.

    Por ahora, el buen desarrollo de los cultivos se explica en gran medida por el aporte de napas que se recuperaron durante el invierno y la primavera. El desafío, de aquí en más, será que las lluvias acompañen para que la soja pueda transformar este buen arranque en rindes acordes al potencial que hoy muestra el cultivo.

    Temas
    La soja de segunda también muestra un desarrollo favorable.

    La soja arranca en muy buenas condiciones, pero el rinde dependerá de las lluvias

    Por Guillermo Baduy
