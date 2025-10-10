La historia de la arquitectura: cientos de maquetas habitan las entrañas del Pabellón III

El MuMa es una manera de difundir la historia de la arquitectura.

En el primer piso del Pabellón III en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA asoma una muestra del mundo fascinante que alberga el Museo de Maquetas (MuMa). Es entrar a otra dimensión en la que habitan cientos de modelos de los edificios que marcaron la producción arquitectónica de los siglos XX y XXI.

La historia del MuMA arranca en 1988 cuando Jaime Grinberg regresa de Estados Unidos, donde había compartido un curso en la Universidad de Columbia con Kenneth Frampton y con José Oubrerie, quien trabajó en el estudio de Le Corbusier gran parte de su vida profesional y fue responsable de continuar varias obras del maestro suizo luego de su fallecimiento.

“Hicimos un curso sobre la investigación del espacio arquitectónico en la obra de Le Corbusier a partir de cómo se trabajaba en su atelier, usando la maqueta como parte del proceso para estudiar la espacialidad, la entrada de luz, la materialidad, no como algo que aparece al final del proyecto”, relata Grinberg, quien interesó al por entonces decano, Juan Manuel Bortagaray, de llevar un taller con esa modalidad en la FADU.

“Le encantó la idea, Manolo había vivido en Europa y había trabajado con Mies van der Rohe, o sea, tenía la visión de los maestros del Movimiento Moderno”, sigue. Y asegura que desde entonces todos los decanos han sostenido la continuidad del MuMa, que recibe apoyo económico de varias empresas para subsistir.

Entonces, surge la materia electiva Arquitectura y Maqueta dedicada a la investigación de la construcción del espacio en la historia de la arquitectura.

Día y noche en el museo

"Luego de los dos primeros cursos basados en el discurso que Frampton me transmitió del Movimiento Moderno, hicimos una exposición en la planta baja de la facultad. Fue muy exitosa. Ahí Marta Levisman me invitó a llevar las maquetas a la exposición que estaba preparando la Fundación Le Corbusier en San Telmo”, recuerda.

Era 1989, Bortagaray enseguida le propuso hacer un museo y le hallaron sitio en lo que era la una sala de calderas de la facultad. En efecto, desde entonces el MuMa fue llenándose de maquetas de todo tipo, tamaño y materialidad.

“El museo solo expone la investigación con mis alumnos. Obras del siglo XX y ya ahora también del siglo 21, pero dentro de esta modalidad, que es una investigación del espacio arquitectónico en maqueta, se trabaja con estas distintas escalas de las obras, empezando por una escala muy pequeña, ir agrandando como si fuera una ampliación fotográfica, digamos".

"Y a partir que vas agrandando se va investigando las técnicas, cómo se muestra y el otro punto importante es que a lo largo de los años todas las obras empiezan a dialogar entre sí”, describe.

¿Cuántas hay? difícil saberlo. Según Grinberg, “hay una selección darwiniana, o sea, algunas maquetas resisten bien el paso del tiempo y otras se deterioran y mueren. Es un museo vivo”.

En la sala principal se exponen obras de Alvar Aalto, arquitectura japonesa, vivienda colectiva y Louis Kahn, precedidas por una mega maqueta de Chandigarh. En el entrepiso, se puede recorrer la producción de la Bauhaus, Oscar Niemeyer, grillas cronológicas, entre otros sectores temáticos. Y en un apartado está la Sala Latinoamericana.

La cursada de Arquitectura y Maqueta

La cátedra, actualmente a cargo de Fernando Fritz, propone el tema siempre. En el cuatrimestre en curso, la producción de maquetas será de obras del estudio OMA, fabricadas con impresión 3D, corte láser y colado.

Desde el año pasado, la cátedra empezó a trabajar en conjunto con el laboratorio de modelos que hay en el tercer piso de la facultad que estaba dedicado básicamente al diseño industrial. La idea es generar maquetas 3D con el mismo grado de investigación.

A lo largo de la cursada, la investigación del espacio arquitectónico en maqueta se trabaja en distintas escalas, empezando por una escala muy pequeña que se va agrandando como si fuera una ampliación fotográfica.

Fuente: Clarín.